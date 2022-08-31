Глава Газпрома спрогнозировал рост цен на газ в Европе до 4 тыс. долларов

Цена газа в Европе в пике осенне-зимнего максимума может превышать 4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

«И что мы сегодня с вами видим? Мы с вами видим в буквальном смысле слова «ценовое ралли». «Ценовое ралли» на газовых торговых площадках, на газовых хабах. Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за 1 тыс. кубометров. Мы с вами в Газпроме сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров», – передает ТАСС его слова.

Миллер заметил, что в последние дни включился и азиатский сезонный фактор борьбы за СПГ с европейским рынком.

По словам главы российского газового холдинга, изменение всей мировой энергетической системы связано с фундаментально ошибочными решениями зарубежных, западных регуляторов и с санкционной политикой.

Так, в первую очередь он связал это с попытками отказываться от традиционной энергетики, отказываться от системы долгосрочных контрактов на поставки газа на рынки. «И как итог – это удар по надежности и стабильности поставок газа. Обращаю ваше внимание, что все эти ошибочные решения принимались под колоссальным давлением сторонников так называемой ускоренной декарбонизации, – подчеркнул Миллер.

Кроме того, по мнению главы Газпрома, экологическая повестка ЕС на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину.

«Мы видим, как резко в Европе растет потребление угля, потребление мазута. Что еще любопытно – ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму», – заключил Миллер.

В среду глава корпорации сообщил, что результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными.

Напомним, рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.