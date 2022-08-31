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31 августа, среда | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Газпрома объявил о выплате рекордных дивидендов
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Глава Газпрома спрогнозировал рост цен на газ в Европе до 4 тыс. долларов
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Цена газа в Европе в пике осенне-зимнего максимума может превышать 4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
«И что мы сегодня с вами видим? Мы с вами видим в буквальном смысле слова «ценовое ралли». «Ценовое ралли» на газовых торговых площадках, на газовых хабах. Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за 1 тыс. кубометров. Мы с вами в Газпроме сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров», – передает ТАСС его слова.
Миллер заметил, что в последние дни включился и азиатский сезонный фактор борьбы за СПГ с европейским рынком.
По словам главы российского газового холдинга, изменение всей мировой энергетической системы связано с фундаментально ошибочными решениями зарубежных, западных регуляторов и с санкционной политикой.
Так, в первую очередь он связал это с попытками отказываться от традиционной энергетики, отказываться от системы долгосрочных контрактов на поставки газа на рынки. «И как итог – это удар по надежности и стабильности поставок газа. Обращаю ваше внимание, что все эти ошибочные решения принимались под колоссальным давлением сторонников так называемой ускоренной декарбонизации, – подчеркнул Миллер.
Кроме того, по мнению главы Газпрома, экологическая повестка ЕС на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину.
«Мы видим, как резко в Европе растет потребление угля, потребление мазута. Что еще любопытно – ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму», – заключил Миллер.
В среду глава корпорации сообщил, что результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными.
Напомним, рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»
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Ремонт на газопроводе «Северный поток» планируется начать 31 августа, сообщили в российском газовом гиганте – Газпроме.
Ремонт продлится с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября, передает ТАСС со ссылкой на уведомление Газпрома на информационной платформе Seeburger.
Данные оператора газопровода – компании Nord Stream AG – свидетельствуют об отсутствии номинации на транспортировку газа, начиная уже с 03.00 мск 31 августа.
Ранее Газпром сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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Медведев сыронизировал по поводу запрета на выдачу виз россиянам
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Европейским политикам следует быстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, иронично предложил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Такое решение окончательно убедит сомневающихся в том, что Европа на самом деле плохо относится к гражданам России.
«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», – добавил он.
В конце он оставил фразу на французском «A la guerre comme a la guerre», переводящуюся как «На войне как на войне».
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией.
Ранее правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали до нуля
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Поставки газа по «Северному потоку» полностью остановились в связи с началом ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», свидетельствуют данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.
Физический поток газа по «Северному потоку» в точке приема в немецком Грайфсвальде полностью остановился с 04.00 мск среды. Данные оператора «Северного потока» – компании Nord Stream AG – также подтверждают падение прокачки газа до нуля, передает ТАСС.
Приостановка поставок необходима для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, отмечал Газпром.
Во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Экономист назвал способную развалить Евросоюз страну
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Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза, рассказал завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
По словам эксперта, толчком к разрушению сообщества также могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, а именно призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории, передает РИА «Новости».
Кроме того, после карантина, вызванного пандемией коронавируса, усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза, политика стран начала расходиться с общим направлением сообщества, добавил Перепелица.
Он считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительств. Это может привести к расформированию союза или его переформатированию в усеченном составе, предположил собеседник агентства.
«Есть большая вероятность, что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция», – подчеркнул эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша напрашивается на шестой раздел страны.
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Газпром приостановил поставки газа французской Engie
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Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме, сообщили в пресс-службе холдинга.
«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам. В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Власти Германии решили отказать «халявщикам» в компенсации цен на газ
Берлин планирует исключить «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, надбавку будут получать только те компании, которые в ней нуждаются. «Конечно, этим «халявщикам», компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
Глава немецкого Минэнерго отметил, что претендующие на компенсацию компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности ФРГ, компенсировать недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.
Ранее Хабек заявил, что компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей.
Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.
Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.
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Цены на газ в Европе упали ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник снизились на 6,5%, почти до 2635 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне 2864,4 доллара за 1 тыс. кубометров (+1,7%). Минимум торгов составил 2536,9 доллара (-10%), а максимум – 2933,6 доллара (+4,2%). К закрытию цены снизились на 6,5%, до 2634,2 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2815,9 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie.
Накануне биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
Глава Газпрома объявил о выплате рекордных дивидендов
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Результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
«И вы знаете, что вчера состоялся совет директоров, который принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров по рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов за 2022 год. Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные», – цитирует его ТАСС.
Также Миллер рассказал, что «одновременно с той работой, которую мы ведем на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%», сообщает РИА «Новости».
«Энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд кубометров. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд, или почти что 30 млрд кубометров газа – это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%», – заключил он.
Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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«Молдовагаз» погасил долг перед Газпромом за текущие поставки
Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом, сообщил председатель правления предприятия Вадим Чебан.
«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 года. Это 16,74 млн долларов, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце», – написал в своем Telegram-канале Чебан, сообщает ТАСС. По его словам, это стало возможным благодаря вмешательству правительства республики, которое закупило у предприятия в резерв 10 млн кубометров газа.
Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.
Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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В ЕК раскрыли уровень заполнения газовых хранилищ в Европе
В Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%, сообщила руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Хорошая новость: средний уровень заполнения наших хранилищ достиг уже 80%», – цитирует главу ЕК ТАСС.
Она добавила, что стоимость энергоносителей на рынке бьет все рекорды. «Последствия для домохозяйств и компаний не являются устойчивыми. Нам нужно реагировать – вместе и срочно», – заключила фон дер Ляйен.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему заполнение газовых хранилищ не поможет Европе избавиться от рекордной стоимости этого топлива на рынке.
На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. кубометров и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
В понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.
Тогда же рыночные цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе.
Напомним, Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток – 1» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата.
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В ЕС профинансировали замену энергоресурсам из России
Еврокомиссия решила профинансировать развитие морских парков ветряных генераторов в размере 5,6 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро из фонда «ЕС нового поколения» для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии. Мы также намерены радикально сократить сроки выдачи разрешений (на строительство парков ветряков), которые не должны занимать более одного года», – цитирует главу ЕК ТАСС.
По ее словам, Еврокомиссия в скором времени предложит реформу рынка электричества в ЕС, так как цена на этот ресурс с начала года во многих отдельных странах поднялась почти в 10 раз.
Ранее во вторник глава ЕК заявляла, что в Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%.
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Газпром в I полугодии получил рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли
Газпром в I полугодии получил рекордные 2,5 трлн рублей чистой прибыли, несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.
«Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года группа «Газпром» продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн рублей. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн рублей», – цитирует его ТАСС.
Он отметил, что «в дальнейшем мы намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли».
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Эксперт: Запад переходит в новому этапу медиавойны против России
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«Раньше они действовали в основном через посредников, с помощью различных агентов – неправительственных организаций. Теперь же Запад раскрыл свое намерение собственноручно промывать мозги жителям России», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Федосова. Ранее Париж и Берлин призвали ЕС бороться «креативнее» с российской пропагандой.
«Администрация YouTube и раньше проводила работу, так сказать, по «пессимизации» всего контента о России. Она косвенными методами подталкивала наших блогеров, лидеров общественного мнения к тому, чтобы они вели антироссийскую пропаганду, описывали положение в нашей стране только мрачными красками. Вероятно, теперь Париж и Берлин выделят видеохостингу какой-то новый крупный грант на усиление подобной деятельности, после чего YouTube расширит продвижение контента западных телеканалов в России», – полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
«К примеру, видеохостингу может быть проплачена дополнительная реклама и ротация антироссийского контента. Мы же помним, как «разгонялись» украинские фейки в начале спецоперации – на это были выделены определенные средства. Похоже, что здесь будут аналогичные методы», – предположила она.
Планы властей Франции и Германии лишний раз доказывают, что Запад переходит от простого информационного вмешательства во внутренние дела нашей страны к новому этапу – к откровенной войне в медиапространстве, убеждена Федосова. «Раньше они действовали в основном через посредников, с помощью различных агентов – неправительственных организаций. Теперь же Запад раскрыл свое намерение собственноручно промывать мозги жителям России, с помощью «обучения медиаграмотности», – заметила она.
«Словом, YouTube приобрел статус одного из самых передовых орудий антироссийской пропаганды. Я уверена, что Роскомнадзор в ответ начнет, условно говоря, «демилитаризировать» и «денацифицировать» этот видеохостинг, действуя с помощью предупреждений, многомиллиардных взысканий, других рычагов. Но вообще дело идет к тому, что скоро в нашей стране YouTube вообще заблокируют. Роскомнадзор этого не хочет, но американский сервис сам, судя по всему, сознательно к этому движется», – считает собеседница.
Как сообщила во вторник газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция призвали другие страны Евросоюза распространять выгодную Западу информацию внутри России с помощью кампаний, вести которые планируется внутри Рунета. Об этом стало известно из неофициального документа, подготовленного техническими экспертами из стран-членов ЕС для обсуждения за закрытыми дверями. Документ, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg, носит название «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией». Его авторы предлагают ЕС изучать «творческие пути» для донесения такой информации до россиян.
План противодействия «внутренней пропаганде» может включать использование технических мер, говорится в документе. Еще одно предложение включает в себя финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, Facebook*, TikTok, Telegram-каналах и «ВКонтакте».
«Газпром нефть» заявила о готовности к эмбарго ЕС на поставку нефти по морю
«Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, будет работать в новых условиях, заявил глава компании Александр Дюков.
«Да, решение принято. Мы к этому решению готовы, будем работать в новых изменившихся обстоятельствах», – цитирует ТАСС Дюкова.
При этом он не стал комментировать, изменится ли добыча и экспорт компании после того, как решение ЕС вступит в силу.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Европа заполнила газовые хранилища на целевые 80%
Европейским странам удалось еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища на целевые 80% к грядущему отопительному сезону, следует из данных Gas Infrastructure Europe.
Запасы газа в хранилищах Европы, по данным на 29 августа 2022 года, выросли до 80,17% – это уже на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в ПХГ находится порядка 86,1 млрд куб. м газа. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября – чуть более 83 млрд куб. м (77,28%), передает ТАСС.
В данный момент наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается сейчас в Португалии и Польше (уровни запасов 100% и 99,54% соответственно). В числе лидеров по уровню запасов также Франция (91,54%), Швеция (90,8%) и Дания (89,12%). ПХГ Германии наполнены на 83,65%, Италии – на 81,93%, Испании – на 84,37%, Нидерландов – на 77,03%, Чехии – на 82,03%, Бельгии – на 88,47%, Словакии – на 79,38%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ – Латвия (54,97%), Болгария (60,91%), Венгрия (63,19%), Австрия (66,06%) и Румыния (72,69%).
Накануне стоимость газа в Европе к закрытию торгов во вторник упала ниже 2700 долларов за 1 тыс. кубометров. В понедельник биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом на прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться.
Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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