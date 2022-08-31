Глава Газпрома объявил о выплате рекордных дивидендов

Результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«И вы знаете, что вчера состоялся совет директоров, который принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров по рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов за 2022 год. Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные», – цитирует его ТАСС.

Также Миллер рассказал, что «одновременно с той работой, которую мы ведем на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%», сообщает РИА «Новости».

«Энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд кубометров. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд, или почти что 30 млрд кубометров газа – это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%», – заключил он.

Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.