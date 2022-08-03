Командующий РВСН оценил уровень оснащенности войск современным вооружением

Уровень укомплектованности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России современным вооружением вырос более чем вдвое за последние восемь лет, рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Специалисты РВСН примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«С каждым годом экспозиция РВСН на форуме обновляется, как и вооружение ракетных войск. За восемь лет произошло кардинальное обновление группировки Ракетных войск стратегического назначения. В 2015 году, когда состоялся первый такой форум, доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН составляла 40 процентов. С тех пор уровень укомплектованности войск современным вооружением вырос более чем вдвое», – передает ТАСС слова Каракаева в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в рамках экспозиции на форуме «Армия-2022» будет представлено пять образцов вооружения, военной и специальной техники. «Учитывая многочисленные обращения и пожелания, наряду с традиционной стартовой батареей ПГРК «Тополь» планируется показать агрегаты, которые в последнее время были приняты на вооружение – это машина дистанционного разминирования «Листва» и боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», – добавил Каракаев.

«Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа на площадках подмосковного конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Напомним, в июне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле заявил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.