Шредер: Россия привержена разрешению конфликта на Украине путем переговоров

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern выразил мнение, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте», – передает ТАСС его слова.

При этом Шредер добавил, что Турция оказывает большую поддержку в данном вопросе «так же, как она сейчас очень помогает в переговорах о поставках зерна», назвав договоренности о вывозе зерна первым успехом. «Возможно, постепенно получится расширить их до соглашения о прекращении огня», – констатировал он.

Кроме того, экс-канцлер утверждает, что провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным во время своей поездки в Москву.

«Конечно, Германия и федеральное правительство несут особую ответственность, особенно вместе с Францией. У меня сложилось впечатление, что в данный момент происходит недостаточно, потому что ясно одно: без переговоров не получится. И вообще: Я не хочу отнимать у правительства чью-либо посредническую работу. Но почему я должен перестать вести переговоры, которые возможны на законных основаниях и не навлекут неприятностей на меня и мою семью?» – отметил он.

Ранее Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.

На прошлой неделе сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находился в Москве для переговоров по энергетике.

При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД