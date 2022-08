Исследователь американских спецслужб счел, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ

Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ; по его словам, украинская разведка полностью находится под контролем американцев.

Говоря о влиянии США на Украину, эксперт подчеркнул, что «Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ».

«10 млрд долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена... ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Валентайн cчитает, что если даже и пока нет прямых доказательств, можно сделать вывод по стилю работы ЦРУ. «По определению тайные операции проводятся незаметно. ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы считало, что риск того стоит. Доказательства в таких случаях редко всплывают наружу», – считает эксперт.

Даглас Валентайн издал книги «The Hotel Tacloban» («Отель Таклобан»), «The Phoenix Program» («Программа Феникс»), «The Strength of the Wolf» («Сила волка»), «The Strength of the Pack» («Сила стаи») и «The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World» («ЦРУ как организованная преступность: тайные операции коррумпируют Америку и весь мир»).

Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию. Позже ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца.

В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.

