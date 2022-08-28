Британцы осудили Джонсона за «пугающее» заявление о судьбе страны

Читатели Daily Mail отреагировали на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек жителям страны тяжелые времена и «ошеломляющие» счета за электроэнергию.

«Да, это тот же лжец, клоун и мошенник, который еще в 2016 году сказал, что Brexit станет золотым веком для Великобритании», – напомнил Patrick Ryan, сообщает РИА «Новости».

«Никогда не подходил на роль управленца», – считает JohnConnor6.6.6.

«Я надеюсь, что этот бесполезный толстяк проведет остаток своей жизни, оглядываясь через плечо. Многие люди никогда не забудут и не простят его провалов», – пишет whogivestwohoots.

«Борис не живет в реальном мире. Он живет в стране шутов», – полагает Borednowandangry.

«Я собираюсь вложиться в судебных приставов и гробовщиков, зимой они будут процветать», – сыронизировал Keefree.

«Тебе не будет тяжело, Боджо», – заметил Westhouse520.

«Какой же жуткий беспорядок он устроил везде», – возмутился mike_y.

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал статью для Daily Mail, в которой предупредил, что последующие месяцы будут очень тяжелыми для жителей страны из-за «умопомрачительных» счетов за электроэнергию и обогрев домов.

Напомним, Великобритания переживает один из сильнейших энергетических кризисов в Европе. Мэр Лондона Садик Хан предрек стране неизбежную национальную катастрофу, которая начнется 1 октября. В этот день цены на электроэнергию повысятся еще на 80% вдобавок к весеннему повышению и рекордной за 40 лет инфляции.

Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.

В воскресенье The Sun сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране.

Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.

Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.