Число жертв столкновений в Триполи возросло до семи

Семь человек погибли, свыше 30 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщили СМИ.

По данным телеканала «Аль-Арабия», бои между отрядами, лояльными главе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьеру Ливии Фатхи Башаге, разгорелись в пятницу в Триполи, интенсивная стрельба в центре города началась утром.

Формирования командиров, близких к Башаге, сейчас подходят к Триполи с трех сторон, передает РИА «Новости». ТВ сообщает, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.



На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития в стране. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.

Вооруженные столкновения вспыхнули утром во вторник в столице Ливии после того, как туда прибыл глава назначенного Палатой представителей (ПП, парламент) страны нового правительства Фатхи Башага.

Ранее Al-Arabiya со ссылкой на медицинский источник сообщила, что два человека погибли в результате столкновений между вооруженными формированиями в ливийской столице Триполи.