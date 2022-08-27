СМИ: Два человека погибли при стрельбе в Триполи

Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ

В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом уничтожена гаубица М777 производства США, из которой велся обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и еще один – в районе специального корпуса №1.

Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», – отметил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное ДНР, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах.

Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое ДНР, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», – отчитались в Минобороны.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области», – сообщил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ.

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