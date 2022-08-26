Замглавы ГАИ Бердянска умер после украинской диверсии

Получивший ранение в результате взорвавшейся бомбы украинских диверсантов заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался, заявили в администрации города.

«Заместитель начальника ГАИ г. Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации, сообщает ТАСС.

По уточненной информации, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк», — сообщили власти Бердянска. За забором находится спортивная площадка, на которой по счастливой случайности в момент взрыва не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих в оздоровительном центре, отмечается в сообщении.

«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы. Замглавы ГАИ города Александр Колесников получил осколочные ранения, его доставили в больницу.