Аксенов напомнил о словах Твена о роли России для США

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 10:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ поймала украинского шпиона в Курске
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход.
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Аксенов напомнил о словах Твена о роли России для США
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Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о визите Марка Твена в составе американской делегации в российский Крым в 1867 году, их встрече с императором Александром II и словах писателя о благодарности американцев России за поддержку независимости страны.
Он описал поездку группы американцев на полуостров на пароходе «Квакер-Сити» в августе 1867 года, где находился журналист Сэмюэль Клеменс, известный позднее как Марк Твен. «Он написал торжественное приветствие императору от имени американских гостей. Вот цитата: «Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний... Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев», – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что российская принадлежность Крыма была для США аксиомой. По его словам, тогда в США помнили поддержку русскими американского народа в его борьбе за независимость и во время гражданской войны 1861–1865 годов, сегодня события XIX века мало кто помнит.
«Писатель ошибся. Благодарность давно улетучилась вместе с памятью, и сегодня его за такие слова наверняка объявили бы «агентом Кремля». Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США», – резюмировал Аксенов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
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В Турции назвали условие возвращения Крыма в состав Украины
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Крым сможет вновь «стать частью украинской территории», если между Россией и Украиной будет подписано соответствующее соглашение, выразил мнение официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, заявивший CNN, что Россия якобы «насильственным образом присоединила Крым к своей территории».
«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», – передает ТАСС его слова со ссылкой на турецкий телеканал ТРТ.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеопослании участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» в Киеве заявил, что полуостров необходимо вернуть Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
До этого Зеленский заявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
МИД дал рекомендации Госдепу после появления видео с пьяным сотрудником посольства США
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МИД РФ рекомендовал Госдепу доплачивать сотрудникам посольства США в Москве за «невыносимые условия работы». Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившееся в Сети видео с нетрезвым мужчиной, который, как утверждается, служит в американском диппредставительстве.
Российский МИД в своем Telegram-канале иронически призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые условия работы». «Борьба с нами – дело изматывающее», – отметили там.
Кадры сняты еще в июле 2022 года, по предварительным данным, на них якобы запечатлен сотрудник посольства Наварро Николас Сторми, передает RT.
Дипломатический сотрудник, добираясь до здания, успел несколько раз упасть и чуть не попал под машину. На данный момент в американском посольстве ситуацию не комментировали.
В соцсетях приводят некоторые данные из биографии Наварро. Родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, кадровый морпех, прошедший спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).
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США пообещали позволить Украине самой планировать боевые действия
Соединенные Штаты предоставят Украине возможность самой намечать приоритеты в боевых действиях и выборе дальнейших военных задач, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал утверждения президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вернуть Крым любыми способами.
«Мы с самого начала говорили, что это его [Зеленского] война, он планирует ее, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и вооруженным силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объеме, в котором они готовы об этом говорить», – цитирует Кирби ТАСС.
По его словам, США со своей стороны «продолжат поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
При этом, по мнению Кирби, боевые действия могли бы завершиться уже сейчас, если бы российская сторона «приняла правильное решение и вывела войска с Украины». По его утверждению, это было бы «лучше для украинского народа и <...> для европейской безопасности».
На форуме «Крымская платформа» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
В России оценили вероятность тайных поставок оружия из США на Украину
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«Тайные поставки различного вооружения Украине позволяют Вашингтону формально избежать ответственности за содеянное. Более того, когда Зеленский проиграет, США начнут «выбивать табуретку» из-под его ног», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее издание Politico сообщило, что США могут тайно поставлять для ВСУ вооружение сверх официально заявленного.
«Это известная практика США. Еще до начала спецоперации Вашингтон поставлял Киеву в качестве официальной военной помощи одни виды вооружений, а неофициально – совершенно другие. Так Украину насытили советским наследием, которое было на территории Восточной Европы», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Нет ничего удивительного в том, что это продолжается по сей день. Оружие и дальше будет отправляться на Украину. Делаться это будет тайно, подальше от глаз прессы и общественности. Мы же узнаем это по обломкам вооружения, найденным на поле боя. Так было с ракетой HARM, которая предназначена для поражения радиолокационных станций», – рассуждает собеседник.
«Вашингтон активно декларирует, что разочаровался в Зеленском, что Белый дом и Пентагон снижают объемы поставок. Но на деле мы видим политическое заигрывание», – добавил эксперт. Леонков также предположил, что неофициальные поставки западного оружия стали причиной участившихся диверсий в Крыму. «Штаты стараются укрепить позиции этого режима. Среди прочего Киеву было предоставлено огромное количество современных мин. И мы находили эту «экзотику», хотя о ее поставках публично также никто не говорил», – пояснил он.
«Я не удивлюсь, если Запад пойдет еще дальше, вплоть до применения химического оружия. Иначе для чего в одной из первых официальных партий военной помощи было порядка 10 тыс. костюмов химзащиты?» – задался вопросом собеседник.
«Эти тайные поставки формально снимают ответственность с Запада. Ведь причастность к содеянному доказать очень непросто. Более того, когда Зеленский проиграет, Вашингтон наверняка будет в числе первых, кто «выбьет табуретку» из-под его ног», – заключил Леонков.
Ранее стало известно о том, что США могут умалчивать о поставках некоторых видов вооружений Украине в рамках военной помощи. Об этом пишет газета Politico. По данным издания, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге заявил, что Вашингтон в течение некоторого времени передавал Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом официально эти поставки анонсированы не были, отмечают «Ведомости».
«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в заявлении не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», – сказал чиновник. Спустя два дня Yahoo! News предположил, что США передали Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, США включили в последний пакет военной помощи управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, о которых публично не заявляли.
Также газета ознакомилась с документом, который администрация США передала Конгрессу в связи с выделением Киеву дополнительной военной помощи. В нем указаны вооружения последнего пакета на сумму 775 млн долларов, а также сказано, что поставляемое вооружение Киеву «не ограничивается» тем, что перечислено в документе.
В то же время советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что страны Запада начали сокращать поставки вооружений на Украину из-за того, что «у них его просто нет». О схожей проблеме писали не только западные СМИ, но и украинские журналисты.
Так, по данным инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
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Америке посоветовали не вести себя с сербами, как с индейцами в резервации
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Глава МВД Сербии Александар Вулин напомнил послу США в Белграде Кристоферу Хиллу о правилах приличия после его слов о работе сербских министров и порекомендовал не вести себя с сербами, как с индейцами в резервации, сообщает пресс-служба сербского МВД.
«Не знаю, чего посол Хилл хотел достичь комментариями действий министров правительства Сербии, гостем которой он является, но я знаю, что посол Сербии в США никогда бы не прокомментировал действия министров из Вашингтона... Посол Хилл думает, что может нас заставить делать что угодно, как будто мы команчи в резервации», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал N1.
При этом Вулин добавил, что в отличие от США Россия ничего не требует от Сербии.
«В наших ли интересах признать ложное государство Косово или отменить Дейтонские соглашения, или ввести санкции против России и остаться без газа? Россия от нас ничего не требует, но посол [США в Белграде Кристофер] Хилл думает, что может заставить нас делать что угодно», – заключил он.
Хилл в интервью «Эн-1» («дочка» Си-эн-эн на Балканах) резко осудил недавний визит Вулина в Москву, а также указал Сербии на необходимость ввести санкции против России и «присоединиться к бремени, которое разделяют многие другие члены ЕС».
Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что Запад пытается вбить клин между россиянами и сербами.
В Кремле заявляли, что Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косово.
Эрдоган высказался о принадлежности Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеопослании участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» в Киеве заявил, что полуостров необходимо вернуть Украине.
«Международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чьей неотъемлемой частью он является. Это критически важно как для региональной, так и для глобальной безопасности и стабильности для сохранения территориальной целостности Украины», – приводит его слова Ura.ru.
Эрдоган заявил, что это принципиальная позиция Анкары, которой она придерживается.
Между тем Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия по урегулированию украинского кризиса в рамках территориальной целостности Украины.
«Турция с самого начала украинского кризиса выступает за его урегулирование в рамках территориальной целостности и суверенитета Украины. Эта позиция была вновь изложена во время моего визита во Львов 18 августа. Мы настроены решительно на продолжение посреднических усилий в направлении обеспечения мира. Прекращение войны и обеспечение вновь в бассейне Черного моря спокойствия и стабильности позволит глубоко вздохнуть не только региону, но и всему миру», – приводит слова президента Турции ТАСС.
На форуме «Крымская платформа» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках
Пока Москва увеличивает штатную численность Вооруженных сил России, у США наблюдаются проблемы с набором в армию, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт.
Боберт отметила, что глава российского государства Владимир Путин «подписывает указ об увеличении численности вооруженных сил на 137 тыс. человек», а у США «в то же время проблемы с набором в армию». По мнению Боберт, ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. В августе СМИ сообщали, что вооруженные силы США столкнулись с нехваткой новобранцев.
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Киев назвал «усталость» Запада от конфликта одной из главных угроз Украине
Усталость международного сообщества от конфликта на Украине угрожает Киеву и очень опасна, выразил мнение министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.
«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, с ней нужно работать, потому что нам нужно разговаривать, как с вами, общаться, просить людей не поддаваться этой усталости. Поскольку она очень и очень опасна для нас», – передает ТАСС его слова.
Резников добавил, что «самый худший сценарий» продвижения конфликта уже позади и сейчас речь может идти о «стабилизации» ситуации на поле боя.
Ранее американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
В США посоветовали Киеву пойти на мир с Россией до потери выхода к Черному морю
Украине для выживания необходимо добиться прекращения огня раньше, чем Россия займет Одессу и перекроет доступ к Черному морю, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
«Если Украина хочет сохранить себя как функционирующая нация, им нужен мир раньше, чем Россия займет Одессу и захватит их доступ к Черному морю», – передает РИА «Новости» его слова.
Блэк добавил, что у Украины нет возможности удержать Донбасс, как и шанса вернуть уже потерянные часть черноморского побережья. «Думаю, что это нереалистично», – сказал он.
При этом относительно вероятных сроков завершения боевых действий, экс-сенатор выразил надежду на то, что ближайшей зимой поддерживающие Украину страны, в особенности Европа, начнут задаваться вопросом о целесообразности мер поддержки и санкций против России.
«Россия хотела продавать нам нефть, газ и все остальное, но мы решили переиграть Россию, осложнив этот процесс и отрезав себя от импорта. Для США это не такая большая проблема, но это громадная проблема для Европы, которая зависит от российского газа», – указал Блэк.
Политик также заявил, что существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации.
«Думаю, что одной из великих трагедий западной цивилизации стало то, что НАТО не прекратило свое существование тогда же, когда и Варшавское соглашение», – указал Блэк.
По его словам, определенное время в прошлом НАТО являлось позитивной силой, но сейчас превратилось в дестабилизирующий элемент в международных отношениях.
Резюмируя, политик также назвал «ужасным» дальнейшее расширение североатлантического альянса за счет вступления в него Финляндии и Швеции.
В Европарламенте заявили о лицемерии Запада
Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, выразил мнение депутат Европарламента Мик Уоллес.
«Проблема Европы и США в отсутствии критики, когда их «партнеры-единомышленники» нарушают права человека. Но при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Им нужно больше «избирательного человечества», – передает РИА «Новости» сообщение политика в Twitter (запрещен в России).
Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии. Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
ЦРУ стало угрожать турецким бизнесменам за продажу жилья россиянам
Представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией, сообщили турецкие СМИ.
Как пишет проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на собственные источники, резидент ЦРУ в Турции на встречах с представителями местных строительных компаний «открыто угрожал» им в связи с ростом в последние месяцы приобретения российскими гражданами жилья в этой стране.
«Один представитель ЦРУ задавал бизнесменам, представляющим строительный сектор, следующие вопросы: «Сколько жилья вы продали русским?», «В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?», «По каким каналам проводилась оплата?», «Получали ли вы деньги наличными или через банк?» – приводит ТАСС текст статьи.
Yeni Safak отмечает, что активность представителей американской разведки в Турции применительно к России отмечена на фоне давления на Анкару со стороны администрации США. Газета напоминает, что минфин США 22 августа направил крупнейшему в Турции деловому объединению – Союзу промышленников и предпринимателей (ТЮСИАД) – письмо с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении нее санкций. Подписавший это письмо первый замминистра финансов США Адевале Адейемо 23 июня встречался в Анкаре с турецким коллегой Юнусом Элиаташем.
На встрече, как официально сообщалось, обсуждались вопросы борьбы с финансовыми преступлениями. Замглавы минфина Турции сообщил американскому коллеге, что Турция поддерживает тесные экономические и политические отношения как с Россией, так и Украиной и впредь будет сотрудничать с ними. Что касается позиции Анкары по вопросу санкций в отношении России, то она остается неизменной, сказал Элиаташ.
Напомним, турецкие власти заявляли, что могут присоединиться к санкциям в отношении России только при наличии соответствующего решения ООН.
До этого издание Finantial Times сообщило, что страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества.
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
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СМИ: Соратников Навального за рубежом Госдеп США финансирует через Украину
Покинувшие Россию соратники Алексея Навального получают финансирование из подконтрольных Госдепартаменту США фондов, в том числе используемых ведомством для поддержки Киева, сообщили источники из окружения Леонида Волкова (признан иноагентом) из запрещенного и признанного в России экстремистского Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*).
По информации источников, сведениям, средства на продолжение оппозиционной деятельности поступают из Вашингтона самому Волкову, а также Ивану Жданову (признан иноагентом) и Любови Соболь (признана СМИ-иноагентом), передает RT.
Так, собеседники в украинских правоохранительных органах подчеркнули, что деньги на работу команды Навального в Прибалтике идут в том числе через «украинские» фонды Госдепа и других американских ведомств.
Отмечается, что другим каналом перетока средств может быть учрежденный в 2021 году в США «клон» ФБК* – Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF).
При этом издание замечает, что в руководство ACF входят Леонид Волков, Владимир Ашурков, а также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк.
Ранее также был заочно арестован бывший руководитель «Штабов Навального*» (признаны в России экстремистской организацией) Леонид Волков (признан иноагентом). Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
18 мая Басманный суд также заочно арестовал бывшего директора ФБК* Ивана Жданова.
Напомним, СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.
Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области.
В августе 2021 года Соболь покинула Россию. Она объявлена в розыск.
Система ПВО сбила беспилотник над морем в районе Севастополя
Система противовоздушной обороны во вторник днем сработала в районе Севастополя, сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Развожаев рассказал, что проверил состояние укрытий на случай новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По итогам проверки, в частности, поручено разместить указатели на местах расположения убежищ.
Напомним, последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. Власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. В понедельник на подлете к Севастополю ПВО сбила беспилотный летательный аппарат.
В Крыму посоветовали Латвии проверять на детекторе лжи ответ на вопрос «чей Крым»
Властям Литвы необходимо на границах установить детекторы лжи, чтобы для полной гарантии проверять ответ на вопрос о принадлежности Крыма, заявил капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы». Министр заявил, что на границе могут задать вопросы о статусе полуострова и отношению к спецоперации РФ на Украине.
«В данном случае надежным инструментом (на границе) мог бы быть еще детектор лжи. Ландсбергису надо учесть, что ответ – еще не гарантия благонадежности. А еще я бы рекомендовал ему требовать произнести слово «паляныця»... Только пусть Ландсбергис сам научится вначале», – РИА «Новости».
Накануне на форуме «Крымская платформа» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
МИД: Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы связи
Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, заявил каналу RT Arabic замглавы МИД Сергей Рябков.
«Диалог (с США) никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств и, конечно, посредством телефонных контактов», – передает РИА «Новости» слова Рябкова.
Однако, по словам замглавы МИД, «роль дипломатии, к сожалению, сейчас находится не на должном уровне».
«Эти обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, и динамика Вашингтона, его желание наказать Россию потерпит неудачу и не ничего не изменит. Мы всегда сражаемся за более справедливый мир», – добавил российский дипломат.
По словам Рябкова, Россия полностью привержена выполнению положений Договора о стратегических наступательных вооружениях.
«Россия полностью привержена выполнению положений договора СНВ о стратегических наступательных вооружениях, который был продлен до 5 февраля 2026 года, но нужно работать над выработкой новой договоренности, для чего необходимо возобновление переговоров с США по этому вопросу, необходимо взаимодействие, что затруднено в свете нынешней политики США», – сказал он.
Он обвинил США в «косвенном уходе» от обсуждений новых договоренностей.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
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