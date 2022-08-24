Россия занимает ведущие позиции по числу следующих этике искусственного интеллекта компаний

Более ста компаний, которые составляют 17% ВВП России, присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, сообщил управляющий директор Центра регулирования искусственного интеллекта ПАО «Сбербанк» Андрей Незнамов.

«Российский кодекс этики в сфере искусственного интеллекта открыт к подписанию в октябре 2021 года, он является квинтэссенцией мировых трендов. В кодексе отражены идеи, которые высказывали исследователи, а механизм исполнения связан с сотрудничеством с государством», – передает его слова РАПСИ.

Незнамов сообщил, что в России более ста компаний, совокупная капитализация которых составляет более 20 триллионов рублей и 17% ВВП страны, стали подписантами кодекса. «Много это или мало? На сегодняшний день только Канада может с нами посоревноваться по количеству подписантов кодекса. Там их чуть более сотни, и список все время обновляется. В основном несколько десятков компаний находятся в числе подписантов кодекса, потому что эти нормы регулирования являются добровольными и решение каждой компанией принимается индивидуально», – подчеркнул эксперт.

Незнамов назвал Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта инструментом мягкого права, который является альтернативой нормативному регулированию, сложно выполнимому в настоящее время.

Он отметил, что в России кодекс был создан совокупными усилиями при поддержке «Альянса в сфере искусственного интеллекта», Аналитического центра при Минэкономразвития и с участием большого количества академических экспертов. «У нас проходили обсуждения в Общественной палате, Совете Федерации, АНО «Цифровая экономика», Фонде «Сколково». Это плод работы более тысячи экспертов», – сказал представитель «Сбербанка».

Как сообщил Незнамов, в рамках кодекса формируется сеть уполномоченных по этике. В каждой компании будет один человек, который отвечает за реализацию принципов и является контактным звеном, также создана Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта и целый ряд групп, рассказал он.

Другой участник форума – руководитель группы регуляторной поддержки экосистемы в ПАО МТС Елена Сурагина сообщила, что в настоящее время создана рабочая группа «Лучшие практики», куда входят: Яндекс, МТС, Сбер, МГИМО, МФТИ и другие компании, которые работают над тем, чтобы выявить действительные этические проблемы и составить свод практик с учетом этого критерия.

«После того как мы сформулируем свод лучших практик, мы проведем диалог с представителями различных отраслей. Этические проблемы могут и будут иметь особенности, и важным вопросом является мотивация других компаний подписантов и неподписантов кодекса, чтобы они делились своими кейсами», – сказала она.

Как подчеркнула Сурагина, разработчики говорят, что им однозначно требуется практика понимания этических проблем и руководство, как действовать, чтобы не внести «раздрай» в общество и быть корректными по отношению к человеку.

В свою очередь вице-президент Фонда «Сколково» Кирилл Каем считает, что Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта постепенно будет частично мигрировать в сторону прямых регуляций и запретов. «Кодекс будет двигаться в сторону прямого контроля за нарушениями тех или иных вещей. Тут слово «этика» уже не очень начинает совпадать. Ведь этика – это вопрос ценностей, принятых обществом, но эти ценности могут отличаться в разных частях общества», – сказал он.