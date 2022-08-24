Стало известно о низком качестве импортируемого Польшей угля

Уголь, который импортирует Польша, имеет слишком низкую калорийность и может заменить российский или польский лишь в минимальной степени, кроме того, он значительно дороже. Оптовики опасаются продавать такое сырье из-за такого сочетания высокой цены и низкого качества, пишет Rzeczpospolita.

Импорт российского угля Польша запретила еще в апреле, это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). В связи с такой ситуацией министерство климата и окружающей среды Польши в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

«Импортный уголь имеет серьезные недостатки. Оптовики боятся его продавать. Калорийность импортного угля меньше, чем отечественного. Полякам понадобится больше угля, чем рассчитывали... Импортный энергетический уголь может лишь в минимальной степени заменить российский и отечественный для нужд индивидуальных потребителей», – цитирует РИА «Новости» издание.

Rzeczpospolita, ссылаясь на источник из угольной отрасли, пишет, что из каждой тонны энергетического угля после просеивания остается лишь от 10% до 20% продукта, пригодного для продажи индивидуальным потребителям в качестве топлива, тогда как министерство климата и окружающей среды заявляло, что эта доля составит 20-40%.

«Усредняя виды ввезенного в нашу страну угля, можно сказать, что из одной тонны такого сырья можно получить на отопление около 15-20%», – сказал председатель Торговой палаты продавцов польского угля Лукаш Горбач.

Отмечается, что калорийность импортного угля ниже польского или российского, его стоимость значительно выше. «Я не буду продавать клиентам такой дорогой уголь, потому что клиент сожжет тонну, а тепло произведет как из 700-800 килограммов отечественного или российского угля. Он вернется ко мне и захочет вернуть деньги», – цитирует газета продавца из Подкарпатья.

Напомним, с 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз, введенный в рамках пятого пакета санкций ЕС.