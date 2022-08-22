TJournal объявил о закрытии

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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 15:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шарий нашел объявление о продаже на Украине автомобиля убийцы Дугиной
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Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне.
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Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы?
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Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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TJournal объявил о закрытии
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Издание TJournal, доступ к которому ранее ограничили из-за недостоверной информации о СВО на Украине, заявило о закрытии из-за нехватки средств.
«Сегодня мы с грустной новостью: к сожалению, наш проект закрывается. Причина предсказуемая: у нас закончились средства для развития и поддержки проекта... Проект закроется 10 сентября. Вся техническая инфраструктура, которая составляет основную часть расходов, будет свернута», – цитирует сообщение редакции сайта РИА «Новости».
Там добавили, что на сайте оставят ссылку на архив статей портала и пользовательских материалов.
Компания «Комитет», владеющая изданием, потеряла существенную часть рекламной выручки, указывается в сообщении. С марта 2022 года редакция начала «резко прожигать свои запасы».
«Через несколько месяцев вынужденные сокращения коснулись всех подразделений, от редакций до разработки. Совсем недавно значительную часть авторов сократили ребята из DTF и vc.ru (проекты «Комитета» – прим. ВЗГЛЯД). В TJ мы резали расходы поэтапно, пытаясь сохранить часть людей и проект – в надежде на то, что ситуация через «несколько месяцев хотя бы как-то прояснится или начнет исправляться». Но этого, к сожалению, не произошло», – заключили в редакции.
В середине марта Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal за призывы к массовым беспорядкам и экстремизм.
СМИ: Россия заставляет генералов НАТО «вспотеть»
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Россия имеет внушительный арсенал тактического ядерного оружия, который заставляет нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса, пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.
«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Калп уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.
По его мнению, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Он напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
Подобное предложение академика вызвало широкую дискуссию в экспертной среде. «Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – уточнил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Однако он усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – отметил эксперт.
В то же время капитан III ранга запаса Максим Климов рассказал, что сегодня возвращение такого оружия на флот крайне необходимо в качестве эффективного фактора сдерживания. «Это резко повысит противолодочные возможности нашего флота, поскольку тактическое ядерное оружие наиболее эффективно именно для этих целей, а также для поражения стационарных объектов. Оно позволит обеспечить боевую устойчивость морских стратегических ядерных сил», – подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил, что «в первую очередь тактическое ядерное оружие следует вернуть на противолодочные надводные корабли и другие корабли, которые в советское время предназначались для этих целей».
«Реакция США на возвращение тактического ядерного оружия, безусловно, будет крайне болезненной. Они попытаются оказать политическое давление на нас и вести торг, поскольку уже неоднократно давали понять, насколько сильно их беспокоит этот вопрос», – полагает Климов.
Даже если сейчас Россия воздерживается от применения своего тактического ядерного оружия, дальнейшее наблюдение за ним было бы разумным. Оно, скорее всего, останется источником престижа и предполагаемой безопасности для Москвы.
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Украинские призывники назвали «ценник» побега в Россию
Мужчины призывного возраста, которым удалось добраться до Мелитополя, рассказали журналистам, как находят перевозчиков, которые за несколько тысяч долларов вывозят их в Россию, таким образом они бегут от мобилизации.
«Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. Все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации и их не выпускают из страны. Нашел людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тыс. долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе», – рассказал РИА «Новости» 28-летний уроженец Харькова Александр Тридуб.
По его словам, он и еще несколько мужчин, которые аналогичным путем бежали от мобилизации, были задержаны на блокпосту российскими силовиками. После выяснения обстоятельств он, как и остальные, планирует доехать до России и после добраться в одну из европейских стран, куда четыре месяца назад отправил свою семью.
«Украина мне ничего не дала, поэтому нет повода за нее умирать. Так думают многие. Никто не видит перспектив оставаться и хотят уехать, но это очень сложно. Чтобы собрать деньги, пришлось влезть в долги, чтобы покинуть страну и быть подальше от войны», – заключил он.
Отвечая на вопрос об отношении российских военных, молодой парень подчеркнул, что никто его не пытал и не бил.
Дмитрий Тарануха из Запорожья в свою очередь рассказал, что перевозчика нашел через интернет по объявлению, договорился на услугу за две тысячи долларов в надежде в ближайшее время воссоединиться со своей женой и ребенком в Польше. «Деньги я собирал долго. Но я хочу уехать к семье. Поэтому я ушел от мобилизации. Не хочу воевать, не разбираюсь в политике, в армии не служил, мне 36 лет, и я просто хочу спокойно жить вместе с семьей», – объяснил он.
В день выезда он приехал на место встречи с перевозчиком, где стоял автобус, в котором сидели 16 мужчин и четыре женщины. Когда они доехали до фильтрационного центра, к нему подошел мужчина и попросил 600 долларов за пересечение границы. По мнению собеседника агентства, человек, который взял у него деньги, был сотрудником СБУ или какого-то другого силового ведомства, так как свободно перемещался по территории центра.
Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тыс. долларов.
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На Украине подтвердили смерть одного из руководителей СБУ
В Офисе генпрокурора Украины подтвердили гибель главы управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.
«Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – говорится в сообщении на сайте генпрокурора.
По данным следствия, 20 августа около 22.25, находясь в собственной квартире, жена подполковника Наконечного услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат его тело с огнестрельным ранением и без признаков жизни.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.
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Стало известно об обещаниях Шольца Путину по Украине и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщает Die Welt.
По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля, сообщает Lenta.ru.
Также Шольц утверждал, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Зеленский назвал «последнюю черту» для отказа от переговоров с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будут однозначной. «Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», – передает РЕН ТВ слова Зеленского.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
Шольц назвал разницу между Россией и Канадой для импорта ресурсов
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
«Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на DPA.
«Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», – сказал Шольц.
DPA уточняет, что во время визита канцлера планируется подписание между ФРГ и Канадой соглашения о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в Германию.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Выяснилось, как привели в действие бомбу в автомобиле Дугиной
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Взрывное устройство, установленное на автомобиле политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, привели в действие дистанционным способом, сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», – сказал источник ТАСС.
Накануне автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла дочь политолога Александра Дугина: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки? Журналист подчеркнул, что это принципиально важный вопрос, ведь нажатие кнопки подтверждает визуальный контакт.
«То есть террористы, которые по логике вещей собирались взрывать Дугина в его машине, наблюдали как в нее садится Дарья. А не цель. То есть для того, чтобы нажать на кнопку, необходимо было принять решение: «Можно убить и дочь». Сделать целью Дашу. И это уже, конечно, совершенно другой уровень террористической опасности. Уже даже не красный. Далеко не каждый игиловец может себе такое позволить», – отмечал он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Дугин рассказал о поступавших угрозах с Украины
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Александр Дугин, дочь которого Дарья Дугина вечером в субботу была взорвана в машине на Можайском шоссе, рассказал следователям, что они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения, сообщил источник в правоохранительных органах.
«С фестиваля Дугины уехали на разных автомобилях. Машина отца ехала почти следом за дочерью. Взрыв на повороте со Звенигородского шоссе на Можайское произошел у него на глазах», – сообщил источник kp.ru.
По предварительным данным, мощность взрывного устройства соответствовала 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Установлено, что оно было прикреплено на днище под креслом водителя.
В субботу вечером в Московской области в районе поселка Большие Вязьмы на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. За рулем находилась дочь известного философа Александра Дугина – Дарья. В результате катастрофы 30-летняя девушка погибла.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, который также был на фестивале.
По факту случившегося Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.
«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», – сказано в заявлении Следственного комитета.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. По словам Захаровой, фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
В свою очередь депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений в том, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
В США возмутились освоением Россией Арктики
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Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
«За 20 лет существования (Арктического) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации выражает обеспокоенность тем, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и «позволил» Москве существенно там закрепиться. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», – жалуется Фрэнси.
Россия, отмечает автор публикации, делает серьезную ставку на Северный морской путь, обеспечивающий судоходную связь между Европой и Азией. Кроме того, страна приступила к разведке нефти, а еще заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.
Ранее в Times вышел материал со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas, автор которого утверждает, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в «поле битвы будущего». В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу «очнуться» из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в Арктике появилось 50 российских военных объектов, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества.
Москва неоднократно заявляла, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике.
Активистки обнажили грудь перед Шольцем
На фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей две активистки обнажили грудь, охрана отреагировала на инцидидент стремительно и увела девушек.
В рамках Дня открытых дверей в воскресенье в саду канцлера на территории его ведомства была организована фотосессия с Шольцем. Охрана перед тем, как позволить подойти к канцлеру, проверяла все вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок рядом с канцлером, сообщает РИА «Новости».
Под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
Швейцарию обвинили в нарушении нейтралитета
В ситуации вокруг Украины Швейцария нарушила нейтральный статус и стала одной из сторон конфликта, заявил стратег входящей в правительство Швейцарской народной партии Кристоф Блохер.
Blick пишет, что в комментариях, опубликованных в газетах Luzerner Rundschau, Winterthurer Zeitung и Wiler Nachrichten, Блохер «обвинил Швейцарию в том, что она несет ответственность за гибель российских солдат», передает ТАСС.
Так, в колонке в Wiler Nachrichten Блохер заявил, что вооружение Украины со стороны США и ЕС осуществляется «при поддержке нейтральной Швейцарии, которая нарушила свой нейтралитет и поэтому является стороной» конфликта. Подобная поддержка, по его словам, ведет в том числе к гибели российских солдат. «Зачем Швейцария вмешалась?» – заявил он.
В июле Блохер заявлял, что «Швейцария стала воюющей стороной и воюет таким образом против России». Он сказал, что ШНП собирается провести осенью сбор подписей граждан под инициативой о проведении референдума о запрете на участие Швейцарии в экономических санкциях и других «гражданских принудительных мерах».
Напомним, депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю также заявила, что Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, поскольку утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России. МИД России тоже выступил с заявлением, что Швейцария утратила нейтральный статус.
Депутатам Рады посоветовали не приходить на работу
Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют временно перейти на удаленную работу, сообщило украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве.
«Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что решение по дистанционной работе Верховной рады уже принято, а исключение составят только специалисты, работающие с международными делегациями и участвующие в подготовке к следующим заседаниям.
24 августа, Украина отмечает День независимости.
ФСБ раскрыла убийство Дугиной
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Убийство журналистки Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения», – передает сообщение ведомства ТАСС.
По данным ФСБ, «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения.
Вовк, как сообщили в ведомстве, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения.
«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», – сообщили в ФСБ.
Уточняется, что для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где жила журналистка.
За Дугиной они наблюдали из автомобиля Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера 172AJD02, а при выезде – украинские AH7771IP. «Материалы расследования переданы в Следственный комитет», – добавили в ФСБ.
Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Британским военным заявили о возможной войне с Россией
Военнослужащие Великобритании должны подготовить семьи к тому, что британцев могут направить воевать против России, заявил британский уоррент-офицер Пол Карни.
Daily Mail пишет, что Карни заявил в официальном журнале британской армии Soldier: «Я прошу, чтобы вы обсудили с ними (родственниками) возможное развертывание прямо сейчас». Он также призвал военных найти телефоны отделов социального обеспечения и священников, передает РИА «Новости».
Напомним, депутат Рады Алексей Гончаренко утверждал, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон выступал против попыток уладить конфликт на Украине. Однако Джонсон, отвечая на вопрос о возможности подготовки к «войне» с Россией, заявлял, что не думает, что «до этого дойдет».
В Германии призвали запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики
Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить «Северный поток – 2», пишет Die Welt.
Кубики отметил, что вторая ветка российского газопровода решит серьезные проблемы немецкой экономики и даст время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений, передает РИА «Новости».
«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины «Северного потока – 1», – заявил политик.
В то же время он утверждает, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки Владимира Зеленского, в отличие от мер, продвигаемых Берлином и ограничивающих немцев в бытовом использовании энергии. «Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», – отметил Кубики.
Напомним, что Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Европу все больше беспокоит нарастающий дефицит энергоресурсов по всем направлениям. Еще в июне в Германии заговорили об использовании «климатического убийцы» – технологии сланцевой добычи газа. Кроме того, немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики. Германские СМИ писали, что это стало «роковой вестью» для климата.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что «иностранные партнеры шумели-шумели по переходу на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере».
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом собственная политика в буквальном смысле убивает жителей Евросоюза.
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