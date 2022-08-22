Москалькова: Киев лишает украинских детей будущего

Киев лишает детей на Украине возможности получить образование, а значит, лишает их будущего, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя доклад Amnesty International.

«Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тыс. детей из ДНР, ЛНР и Украины. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов могут получать на бесплатной основе образование», – написала она в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не так радужно обстоят дела на Украине. Вопреки ранее прозвучавшим заявлениям киевских властей, ни в одном регионе вводить очную форму обучения не планируется. Это объясняется большим количеством детей, выехавших за пределы Украины», – отметила Москалькова.

По ее словам, многочисленные фото и видео в Интернете, а также доклад международной организации Amnesty International доказывают, что власти Украины используют учебные заведения в интересах военных формирований. «Этот факт говорит не только о нарушении всех норм международного права и обычной человеческой этики, но является преступлением против собственного народа. Лишая детей возможности получать образование, Киев лишает их будущего», – заключила омбудсмен.

Напомним, в недавнем докладе правозащитной организации Amnesty International говорится, что украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Власти Украины враждебно встретили доклад правозащитников, заподозрив их в получении «выгоды» от России. В Amnesty International заявили, что для организации приоритетом является защита мирных граждан.