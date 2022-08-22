«Лукойл» купил 100% акций ФК «Спартак», Федун покинул клуб

«Лукойл» сообщил, что приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена»; бывший вице-президент компании Леонид Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении им.

«Лукойл» сообщает о приобретении 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена»... В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участие в управлении клубом», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Совладелец «Лукойла» Федун покинул должность вице-президента компании по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами в конце марта.

«Лукойл» намерен создать более прозрачный и коллегиальный механизм принятия решений в «Спартаке», привлечет к этому профессионалов, сообщила компания.

«В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии», – говорится в сообщении.

Между тем Федун поблагодарил компанию «Лукойл», которая приобрела московский футбольный клуб «Спартак», и заявил, что остается преданным болельщиком команды.

«Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду. Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол», – цитирует Федуна сайт клуба.

«Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании «Лукойл» за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак». Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!» – говорится в обращении Федуна.

Как заявил чемпион СССР в составе столичной команды Анзор Кавазашвили, все болельщики московского «Спартака» будут рады уходу многолетнего владельца и президента футбольного клуба Леонида Федуна со своего поста.

«У Федуна выкупили все 100 процентов акций? Какие они молодцы. Я поздравляю вас. Я думаю, что все болельщики «Спартака» будут довольны этим решением. Он уже всем надоел», – сказал Кавазашвили.

Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, что может ожидать клуб в ближайшем будущем. «Я сейчас ничего не могу вам сказать по этому поводу, надо все переварить. Потому что вопрос передачи собственности с одного юридического лица на другое сложный. Мы же не знаем, кто конкретно будет заниматься клубом вместо Федуна. «Лукойл»? Компания же может оставить у себя контрольный пакет акций, а часть акций продать. Или наоборот, передать контрольный пакет каким-нибудь шейхам и так далее. Тем более когда клуб хорошо известен в мире, такие вопросы должны обсуждаться на уровне финансистов очень высокого ранга. Когда станет известно, кто будет руководить клубом, тогда многое станет ясно», – добавил Кавазашвили.

Между тем бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с изданием «Газета.Ru» прокомментировал новость о том, что Леонид Федун покинул пост президента московского «Спартака».

«Значит, назначат кого-то другого. Как «Лукойл» финансировал команду, так и будет финансировать. Вышел и вышел. Значит, что на то были причины. Какие-то перестановки, наверное, будут. Зависит от основной организации, как будет перераспределено финансирование. Время покажет», – сказал Билялетдинов.

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. С ним «красно-белые» выиграли чемпионат России сезона-2016/2017, Суперкубок страны 2017 года, а также Кубок России, 29 мая 2022 года победив в финале московское «Динамо».