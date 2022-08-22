Назвавший грязью жителей Асбеста кандидат в гордуму снялся с выборов

СМИ: Россия заставляет генералов НАТО «вспотеть»

Россия имеет внушительный арсенал тактического ядерного оружия, который заставляет нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса, пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – приводит его слова РИА «Новости».

Калп уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.

По его мнению, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.

Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Он напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.

Подобное предложение академика вызвало широкую дискуссию в экспертной среде. «Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – уточнил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.

Однако он усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – отметил эксперт.

В то же время капитан III ранга запаса Максим Климов рассказал, что сегодня возвращение такого оружия на флот крайне необходимо в качестве эффективного фактора сдерживания. «Это резко повысит противолодочные возможности нашего флота, поскольку тактическое ядерное оружие наиболее эффективно именно для этих целей, а также для поражения стационарных объектов. Оно позволит обеспечить боевую устойчивость морских стратегических ядерных сил», – подчеркнул собеседник.

Эксперт отметил, что «в первую очередь тактическое ядерное оружие следует вернуть на противолодочные надводные корабли и другие корабли, которые в советское время предназначались для этих целей».

«Реакция США на возвращение тактического ядерного оружия, безусловно, будет крайне болезненной. Они попытаются оказать политическое давление на нас и вести торг, поскольку уже неоднократно давали понять, насколько сильно их беспокоит этот вопрос», – полагает Климов.

Даже если сейчас Россия воздерживается от применения своего тактического ядерного оружия, дальнейшее наблюдение за ним было бы разумным. Оно, скорее всего, останется источником престижа и предполагаемой безопасности для Москвы.

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