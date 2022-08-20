Кандидат в думу Асбеста назвал горожан «грязью»

Сын депутата городской думы Асбеста Егор Александрин назвал «грязью» волонтеров из местного автоклуба и отказался извиняться.

По словам одной из пострадавших девушек, перепалка между ними произошла, когда волонтеры делали фото люка на дороге.

«Александрин подошел к нашему автомобилю и упорно его рассматривал. Когда мы вернулись к своему авто, этот парень стоял около двери нашего автомобиля. Стоял – смотрел. Так как этого человека мы увидели впервые, не сразу поняли кто это. Потом узнали лицо, так как фотография висит на предвыборном плакате», – приводит «360» слова девушки.

Она рассказала, что молодой человек так долго смотрел на их машину, что они в шутку предложили ему покататься.

«На что понеслось: «Я в это ведро не сяду, и вообще вы грязь», – и так далее. После этих слов я включила видеозапись. В конце обоюдно друг друга послали и разошлись. Точнее, мы уехали, а эти ребята ушли обратно на скамейку. Вот и все», – добавила волонтер.

Девушка подчеркнула, что они уже несколько лет занимаются проблемами дорог, освещения, разбирают другие жалобы, которые поступают в автоклуб.

«А Александрин, видимо, узрел в нас конкурентов либо агитаторов чего-либо. Кстати, когда увидел надписи на наших жилетках «АвтоКлуб АГО», задался вопросом, что это. В общем, жаль, что я сразу не додумалась включить камеру, было бы понятнее и вопросов было бы меньше», – заключила волонтер.

На кадрах записи видно (есть нецензурная брань, по закону СМИ публиковать запрещено), как молодой человек грубит девушкам. Парень называет их машины «ведрами» и подчеркивает, что общение с «простыми людьми» ниже его достоинства.

Никаких извинений даже после огласки этой истории молодой человек никому не принес. Волонтер добавила, что не собирается привлекать сына депутата к ответственности, поскольку не видит в этом смысла.

Между тем, скандальный ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным посмотрел и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он, вообще-то, должен защищать интересы людей, а не хамить им», – написал губернатор в своем Telegram.

Он также посоветовал Александрину записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться.

«Мне, как отцу молодого парня, было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца – действующего депутата думы Дмитрия Александрина», – заключил он.

Никаких заявлений ни Александрин-младший, ни его отец пока так и не сделали. Только удалили свои аккаунты в соцсетях.

Ранее коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».