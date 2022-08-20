Кандидат в думу Асбеста назвал горожан «грязью»

|
20 августа, суббота | Последнее обновление — 18:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На мэра Мариуполя совершено покушение
Разделы
Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании.
Подробности...
Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
Подробности...
После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
Подробности...
В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Кандидат в думу Асбеста назвал горожан «грязью»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сын депутата городской думы Асбеста Егор Александрин назвал «грязью» волонтеров из местного автоклуба и отказался извиняться.
По словам одной из пострадавших девушек, перепалка между ними произошла, когда волонтеры делали фото люка на дороге.
«Александрин подошел к нашему автомобилю и упорно его рассматривал. Когда мы вернулись к своему авто, этот парень стоял около двери нашего автомобиля. Стоял – смотрел. Так как этого человека мы увидели впервые, не сразу поняли кто это. Потом узнали лицо, так как фотография висит на предвыборном плакате», – приводит «360» слова девушки.
Она рассказала, что молодой человек так долго смотрел на их машину, что они в шутку предложили ему покататься.
«На что понеслось: «Я в это ведро не сяду, и вообще вы грязь», – и так далее. После этих слов я включила видеозапись. В конце обоюдно друг друга послали и разошлись. Точнее, мы уехали, а эти ребята ушли обратно на скамейку. Вот и все», – добавила волонтер.
Девушка подчеркнула, что они уже несколько лет занимаются проблемами дорог, освещения, разбирают другие жалобы, которые поступают в автоклуб.
«А Александрин, видимо, узрел в нас конкурентов либо агитаторов чего-либо. Кстати, когда увидел надписи на наших жилетках «АвтоКлуб АГО», задался вопросом, что это. В общем, жаль, что я сразу не додумалась включить камеру, было бы понятнее и вопросов было бы меньше», – заключила волонтер.
На кадрах записи видно (есть нецензурная брань, по закону СМИ публиковать запрещено), как молодой человек грубит девушкам. Парень называет их машины «ведрами» и подчеркивает, что общение с «простыми людьми» ниже его достоинства.
Никаких извинений даже после огласки этой истории молодой человек никому не принес. Волонтер добавила, что не собирается привлекать сына депутата к ответственности, поскольку не видит в этом смысла.
Между тем, скандальный ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным посмотрел и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он, вообще-то, должен защищать интересы людей, а не хамить им», – написал губернатор в своем Telegram.
Он также посоветовал Александрину записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться.
«Мне, как отцу молодого парня, было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца – действующего депутата думы Дмитрия Александрина», – заключил он.
Никаких заявлений ни Александрин-младший, ни его отец пока так и не сделали. Только удалили свои аккаунты в соцсетях.
Ранее коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».
Киссинджер потребовал от России территориальных уступок Украине
|
|
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», – приводит РИА «Новости» слова Киссинджера, сказанные им в интервью телеканалу CNN.
При этом 99-летний патриарх американской внешней политики выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России, считая, что последняя не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине. По мнению Киссинджера, Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под ее контролем.
В понедельник Киссинджер выразил мнение, что Америка довела международные отношения до состояния, когда в любой момент возможно начало горячей войны США с КНР и Россией.
Ранее Киссинджер обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
Союзные силы России и Донбасса захватили на Украине важный трофей
Среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине, в рамках форума «Армия-2022» оказалась представлена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны РФ.
По словам одного из сотрудников российского военного ведомства, среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе спецоперации на Украине, на форуме «Армия-2022» оказалась представлена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, поставленная киевскому режиму Соединенными Штатами и позволявшая противнику засекать российских артиллеристов, отмечает ФАН.
Напомним, в прошлую пятницу в районе населенного пункта Часов Яр ДНР ВКС России была уничтожена поставленная киевскому режиму Соединенными Штатами радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64.
Французов удивили работающие кондиционеры и полные полки в магазинах России
Несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: полки заполнены товарами, в том числе иностранных марок, дефицит так и не случился, сообщает France 2.
Некоторым компаниям приходится искать новых поставщиков, но в целом экономика России хорошо противостоит ограничениям, а ВВП может снизиться меньше, чем прогнозировалось. Сегодня супермаркет в Москве ничем не отличается от любого супермаркета на Западе. Полки заполнены продуктами, можно даже без труда найти французские товары, американские сладости или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился, материал представлен в переводе «ИноТВ».
По словам жительницы Москвы, которую цитирует французский телеканал, некоторые товары исчезли из продажи, но их заменили другими. Как отметил другой житель российской столицы, на данный момент всего хватает, однако, по его словам, он не употребляет очень дорогие товары, например, западные.
Почти полгода спустя после введения западных санкций российская экономика, похоже, хорошо им противостоит. В этом году снижение ВВП может составить 4%, что гораздо лучше, чем прогнозируемые изначально 8%, утверждается в материале.
Многим российским компаниям действительно удалось обойти ограничения. Автомеханик Виктор Урусов специализируется на ремонте французских автомобилей. Запчасти, которые он обычно покупает, стали либо реже продаваться, либо подорожали в два раза, поэтому он обратился к другим поставщикам. «Раньше для французских машин мы покупали оригинальные или немецкие фильтры. А сейчас на складе китайские фильтры – вот, видите, здесь написано: «Страна изготовления: Китай», – приводит издание слова Урусова.
Лишившись техобслуживания авиапроизводителей Airbus и Boeing, компания «Аэрофлот» решила для ремонта одних самолетов взять запчасти из других.
«Это называется «каннибализм» – явный признак, что в России больше не осталось запчастей. В принципе, такой процесс может длиться несколько месяцев, максимум – год или, возможно, два, однако в конце концов «Аэрофлот» не сможет использовать ни Airbus, ни Boeing», – считает эксперт в авиации Ксавье Тутельман.
По словам корреспондента французского телевидения в Москве Бенжамена Деломбра, пока непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, однако в любом случае пока такое сопротивление западным мерам – это реальность.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что европейские политики санкциями против России нанесли своей экономике серьезный удар.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Братья-наводчики ВСУ на коленях просили прощения у своих соседей
|
|
В Херсонской области задержали братьев, которые помогли украинским военным навести ракеты РСЗО HIMARS на село Брилевка, в результате обстрела которого погибла семья.
29 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО по поселку Брилевка. По данным администрации Херсонской области, после обстрела были обнаружены тела пяти человек, включая троих детей.
«Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты», – цитирует ТАСС одного из братьев.
В результате июльского обстрела железнодорожная станция была полностью уничтожена, также разрушены жилые дома на улице, расположенной рядом со станцией. От некоторых домов остались лишь печные трубы.
Целая семья заживо сгорела в собственном доме после попадания в него американской ракеты из установки HIMARS. Братья-наводчики Олег и Денис Гузье оказались местными жителями. Наводчиками они вызвались поработать добровольно и бесплатно. Куратор из ВСУ сообщил им, что нужно всего лишь положить телефон с включенной геолокацией куда-нибудь на станции и бежать.
«Подложил телефон на сцепку, получается. Положил телефон, проверил, что он включен, и ушел, чтобы меня никто не видел», – рассказал один из братьев. Через несколько часов, по его словам, по станции ударила украинская армия.
После того как наводчиков задержали, их привезли в Брилевку для следственного эксперимента, передает РенТВ.
«Если бы было возможно, я бы все изменил. Я бы никогда такого не сделал», – заявил один из наводчиков.
Денис женат на девушке из Брилевки. Дом его тещи превратился в руины, как и все здания в радиусе 100 метров. Его родственники выжили.
«Вы ж всю семью мою погубили. Ты ж ходила, солдатам показывала, где они горели. Ты же бачила все. Ты ж выросла тут вот с такого возраста. Я вас никогда не прощу. Я вас в жизни не прощу. А там Бог судья вам», – заявила наводчикам жительница Брилевки.
Один из наводчиков обратился к жителям Украины.
«Я молю вас, не делайте такого больше никогда в жизни. Не слушайте тех пропагандистов украинских. Умоляю, не надо. Вы делаете хуже только для себя и своих родных», – призвал мужчина.
Ранее российские силовики задержали в Херсоне бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск.
До этого сотрудники полиции Донецкой народной республики задержали на окраине Донецка наводчика из батальона украинской нацгвардии «Донбасс», который должен был корректировать огонь артиллерии по позициям ополчения.
Кроме того, на Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников.
Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»
|
|
Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.
Подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram
|
|
Подразделение вооруженных сил Украины в Зайцево в Донецкой народной республике добровольно сложило оружие, сообщили в Народной милиции республики.
«Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там пояснили, что перед этим артиллерия 3-й бригады Народной милиции нанесла «сокрушительные удары» по укреплениям подразделения, после чего ВСУ направили с помощью мессенджера Telegram предложение сдаться.
«В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», – заключили в ведомстве.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что союзные силы заняли Зайцево и Дачу, доведя число освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики до 270.
Двумя днями ранее сообщалось, что союзные силы заняли село Вершина рядом с Артемовском (Бахмутом), которое стало 268-м освобожденным населенным пунктом ДНР.
Украина захотела поставлять российский газ в Европу вместо «Северного потока»
|
|
Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставами газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока – 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», – приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного пресс-службой ОГТСУ.
В качестве замены «Северному потоку» оператор предлагает прокачивать газ через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал – Европа.
Накануне Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.
Украинцы набросились на Киркорова в Монако
На российскую поп-звезду Филиппа Киркорова в Монако набросились украинцы и стали его оскорблять, спрашивая, чей Крым.
На кадрах видно, что артист неспешно прогуливался без охраны и в своей спортивной одежде был похож на баскетболиста. Мужчина и женщина (украинцы) сыпали оскорблениями. Сначала певца спросили: «Киркоров, чей Крым?». Затем предложили убираться из Монако. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».
При этом Киркоров продолжал молча идти, не обращая внимание на выпады в его адрес. Позднее авторы видео потребовали повернуться назад и посмотреть в глаза украинскому мальчику, который «идет сзади», на что поп-король снова никак не отреагировал.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказал, почему Киркоров выбирает Россию.
Украина применила против российских военных химические отравляющие вещества
|
|
Российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В», сообщили в Минобороны России.
«На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что в целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения – ботулотоксина типа «В»
«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», – добавили в Минобороны.
Ранее российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.
Минобороны: Ударом по позициям «Кракена» уничтожено около 20 американских наемников
|
|
В районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 ранеными.
В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более 200 человек», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники.
В районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более 200 человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника в 187-ми районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка ДНР, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской народной республики, Новомихайловка, Старомлыновка ДНР, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Федоровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Милитополь Запорожской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат.
Володин сказал, как поступить с не пустившими офицера в ресторан охранниками
|
|
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи со скандалом в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили военного, заявил, что охранников заведения было бы правильно отправить служить в Донбасс.
Ранее СМИ появилась информация о скандале в московском ресторане, куда на семейное торжество охранники не пустили военного, якобы предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы «не распугивал посетителей».
«Правильно в подобных ситуациях – надеюсь, что поддержите, – охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», – передает РИА «Новости» сообщение Володина.
Он отметил, что отношение к солдатам и офицерам должно быть уважительным. «Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным», – резюмировал он.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поведением охраны московского ресторана «Магадан», которая не пустила в заведение российского офицера.
Заслуженный артист УССР: Польша воплощает югославский сценарий на Украине
|
|
«Перенос останков советских воинов во Львове выгоден тем, кто хочет разделить украинское общество – разделить по линии сохранения исторической памяти», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский композитор Владимир Быстряков. Ранее власти Львова решили вскрыть могилы советских воинов на мемориальном кладбище «Марсово поле».
«Понятно, что очевидная задача организаторов этого безобразного циничного акта – потоптаться сапогами по нашей общей памяти о войне. На Украине уже целое поколение воспитано такими «родства не помнящими Иванами». Они говорят своим отцам и дедам: «Вы – нафталин, «совки»! Зачем нам ваши памятники?» – говорит заслуженный артист УССР, композитор Владимир Быстряков.
Впрочем, у этой «акции» на самом деле есть еще и вторая, более глубокая подоплека, не исключает композитор. «Думаю, идея принадлежит польским политтехнологам или даже политикам – разделить украинское общество как раз на сторонников переноса и противников. Вроде бы локальные дрязги? Но такие конфликты подтачивают и без того разрозненное украинское общество. А в итоге Польше в будущем станет легче реализовывать принцип «Разделяй и властвуй» применительно к территории Украины. Югославский сценарий. Только тут будет: «Разделяй и отбирай», – пояснил Быстряков.
Сами же украинские власти в этой ситуации или ведут себя как коллаборанты польских политиков, или просто проявляют политическую импотенцию, добавил он.
В пятницу власти Львова приняли решение вскрыть захоронение советских солдат на мемориале «Марсово поле» и перенести их на новое место, какое – пока не решено. «На этом месте обустроят Мемориальный комплекс героев Украины в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета», – сообщили в горсовете.
«Марсово поле» – это воинский мемориал, на котором погребены 3800 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.
Напомним, что неделю назад в Черновцах по решению местных властей демонтировали памятник советскому солдату с монумента Победы, который был построен в 1946 году в честь освобождения города от нацистов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинцы устроили драку на кинофестивале в Лейпциге
|
|
Проукраинские активисты попытались сорвать показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Украина в огне» на кинофестивале «globaLE» в Лейпциге и устроили драку, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как говорится в статье, демонстрацию фильма, в котором Майдан-2014 на Украине представляется как националистический переворот при помощи Запада, поддержали организаторы фестиваля и муниципалитет Лейпцига, выступающий спонсором мероприятия. После вмешательства проукраинских активистов возникла драка, для прекращения которой была вызвана полиция, сообщил «Московский комсомолец».
Напомним, в марте американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун поддержал проведение специальной военной операции российских войск по денацификации и демилитаризации Украины и объяснил ее предпосылки. Позже он предположил, что при самом мрачном раскладе из всех возможных руководство Соединенных Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию.
Шойгу назвал цель удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
|
|
Ракетный удар, нанесенный украинскими военными по изолятору в Еленовке с плененными бойцами запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесен ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков «Азова». В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершенные с одобрения Киева», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
По словам Шойгу, «радикальный национализм, который насаждал батальон «Азов», стал идеологией всей бандеровской Украины».
«Сегодня на брошенных позициях ВСУ российские военнослужащие находят большое количество экстремистской литературы. Участники конгресса смогут увидеть ее образцы на тематической выставке вооружения, военной техники и средств обеспечения, которые используют украинские националисты», – сказал министр обороны.
Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации
|
|
Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу.
По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу.
При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований».
«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России.
«Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
|
|