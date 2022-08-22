Пушилин оценил фразу Зеленского о «последней черте»

К заявлению президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте», после которой Киев «откажется от переговоров с Россией», нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это далеко не первый раз, когда он говорит об этом, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Стоит с определенным скепсисом относиться к словам Зеленского, потому что у него была возможность вести переговоры в минском формате и на других дипломатических площадках, чтобы не допустить того, что происходит сейчас, и чтобы одуматься и угомонить тех неонацистов, когда было это еще возможно», – передает его слова РИА «Новости».

Пушилин отметил, что Зеленский уже не в первый раз обещает закрыть возможность для переговоров: похожая ситуация была со взятием Мариуполя.

Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.

Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной. «Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», – передает РЕН ТВ слова Зеленского.