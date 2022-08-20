Американский посол исключил кризис между США и Китаем из-за визита Пелоси

Эксперт оценил риски возвращения тактического ядерного оружия на корабли ВМФ

«На данный момент тактического ядерного оружия, размещенного на кораблях, нет ни у одной из сторон. Но возродить его можно за несколько месяцев. Вопрос лишь в целесообразности таких действий», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием.

«Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – напомнил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.

«Соответствующие носители и заряды после достижения соглашения были вывезены в арсенал на хранение, значительная часть зарядов была ликвидирована. Вашингтон снятые с кораблей ядерные «Томагавки» переделывал в уже неядерные следующих модификаций. Так что ТЯО корабельного базирования, снятое в ту пору, на складах уже не хранится, и ни одна из сторон не располагает боеготовыми системами», – рассказал эксперт.

Вместе с тем, как заметил собеседник, технически разместить тактическое ядерное оружие на российских кораблях несложно. «Разработки таких типов боеприпасов продолжаются. И они могут быть установлены в том числе на морские носители. Да и сами носители у нас, как правило, создаются с учетом возможного переоборудования под ядерный заряд. Если будет принято политическое решение, его можно реализовать в течение нескольких месяцев», – отметил он.

Однако Крамник усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – рассуждает эксперт.

«При этом разместить ТЯО можно практически на любом корабле. В советские годы ядерные версии имели почти все виды ракет, поэтому от ракетного катера до ракетного крейсера все могли нести этот тип вооружения при необходимости. На боевой службе иногда даже на сторожевых кораблях могли быть, например, ядерные глубинные бомбы. Соответственно, так же будет и здесь. Вопрос лишь в практической целесообразности установки этой ракеты или другого оружия», – сказал Крамник.

Собеседник добавил, что в случае возрождения тактического ядерного оружия на российских кораблях, наша страна формально ничего не нарушит. «Зато фактически мы разорвем 30-летнее соглашение. И тогда американцы, видимо, тоже начнут решать задачу размещения ТЯО на своих кораблях», – говорит он. По словам Крамника, необходимость разработки новой тактической ядерной ракеты для ВМС США обсуждается в Вашингтоне уже несколько лет.

«В первую очередь Вашингтону тактическое ядерное оружие может понадобиться в борьбе против Китая, поскольку Пекин в западной части Тихого океана начинает получать численное превосходство над американцами. Что касается нас, то в последние годы Россия не является основным перспективным противником для Вашингтона. Но при возрождении ТЯО на ВМФ России, наверное, они задумаются на тему политической целесообразности возращения тактического ядерного оружия и на свои корабли. Технических трудностей у них здесь, скорее всего, не возникнет», – заключил Крамник.

Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Такую мысль ученый высказал, когда принимал участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.

«В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.

Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами. «Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.

В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.

Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

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