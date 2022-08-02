Число турпоездок россиян за рубеж в первом полугодии выросло на 80%

Количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось в первом полугодии 2022 года на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,6 млн визитов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России.

«В совокупности топ-10 туристических стран обеспечили 31% всего объема поездок россиян в первом полугодии 2022 года, или 2,623 млн визитов. Это прирост на 81,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, но на 32% меньше, чем было у этих же стран вместе в январе – июне 2019 года», – передает ТАСС сообщение АТОР.

Лидируют по туристическим прибытиям в дальнем зарубежье в первом полугодии 2022 года Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар. Еще около 30,3 тыс. поездок российские туристы совершили в Таиланд. Всего в первом полугодии россияне совершили 8,5 млн поездок за рубеж с разными целями – на 24,6% больше, чем в январе – июне 2021 года, но на 60,1% меньше, чем за тот же период 2019 года. Основной вклад в прирост турпотока в первом полугодии внесли поездки в зимние месяцы первого квартала, когда многие «теплые» страны снимали ковидные ограничения, а авиасообщение работало нормально, отметили в АТОР.

Прирост турпотока в первом полугодии почти на 40% обеспечен Турцией, Египтом, ОАЭ и почти на 60% – группой постсоветских стран (Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) и приграничных стран Балтийского региона (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва). По сравнению с первым полугодием 2021 года в январе – июне 2022 года выросло количество российских прибытий практически во все туристические страны – Турцию, Египет, ОАЭ, Доминикану, Израиль, Сербию, Катар. Вырос и выездной поток в страны СНГ, иногда до двух раз, подчеркнули в ассоциации.

Что касается европейских стран, то в первом полугодии 2022 года количество прибытий россиян снизилось от 25% до 50% по сравнению с 2021 годом. Существенный рост российских прибытий по сравнению с первым полугодием 2021 года зафиксирован только в Финляндии и Эстонии (в 1,5–3 раза), добавили в АТОР.

Ранее Греция прекратила принимать документы на визы у россиян.