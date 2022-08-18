В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 16:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия перебросила «Кинжалы» в Калининградскую область
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной
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Руководители нефтегазовых компаний в Евросоюзе сочли необходимым попросить Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, сообщает публицист Дэвид Шеппард в своей статье для Financial Times.
По его словам, что еще недавно такой шаг казался немыслимым. Норвегия и до этого существенно помогла Европе, страдающей от газового кризиса, когда максимально нарастила производство газа в ущерб нефтедобыче. Однако теперь представители концернов в Евросоюзе все чаще в частном порядке заявляют, что Осло «следует согласиться на экспорт по сниженной цене», передает РИА «Новости».
Также автор статьи учел тот факт, что норвежский газ составляет 25% от общего импорта ЕС, доходы скандинавской страны от поставок энергоносителей в этом году приблизятся к 100 млрд евро.
По мнению Шеппарда, такая прибыль означает, что у королевства уже есть определенная бюджетная свобода – на этом основании они хотят прийти к «компромиссному соглашению» с Норвегией.
«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения», – подчеркивается в статье.
Кроме того, Шеппард заметил, что такой шаг может быть выгоден и самой Норвегии, поскольку отвечает ее «стратегическим интересам» – поддержанию экономической стабильности в ЕС и дружеских отношений с Брюсселем.
«Учитывая постепенный отказ Европы от использования газа, доля возобновляемых источников энергии увеличится. Осло же пригодится «тесная кооперация» со странами Евросоюза для перехода на такую модель экономики», – подытожил автор статьи.
Напомним, цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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«Газпром нефть» потребовала перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, «Газпром нефть» через «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (совместное предприятие с Shell) в российскую юрисдикцию.
ООО «ГПН – Салымские проекты» обратилось в суд с «заявлением о преобразования филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество и приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора с требованиями преобразовать филиал компании Salym Petroleum Development N. V.».
Предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев. Планируется, что они смогут «продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале общества третьим лицам с согласия остальных участников общества», передает ТАСС.
Право требовать выкуп доли для Shell предлагается установить до конца 2023 года. При этом Shell Salym Development B. V. будет запрещено распоряжаться долями в уставном капитале нового общества, а также осуществлять какие-либо действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО «Салым Девелопмент».
Сообщалось, что Shell обсуждает продажу своей доли (оценивается в 1 млрд долларов) в SPD. SPD – совместное предприятие «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» и «ГПН – Салымские проекты». С 2003 года SPD ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в ХМАО.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.
1 июля Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»
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Турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии и готова к эксплуатации, сообщил представитель компании.
По его словам, турбина опломбирована. Представитель Siemens Energy уточнил, что агрегат в случае согласования всех вопросов предполагается перевозить автомобильным транспортом, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
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В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока – 2»
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Германия может пойти на «позорный» запуск «Северного потока – 2» осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, выразил мнение главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда для чешской газеты Lidovky.
По информации эксперта, Берлин, вероятно, согласится на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем, пишет РИА «Новости».
«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и ей, возможно, придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток – 2», – предположил Кованда.
По мнению аналитика, трудности, с которыми может столкнуться Германия, сыграют на руку Москве.
«Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее, на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как «энергопереход». Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа», – отметил экономист.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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В Германии призвали запустить «Северный поток – 2» «назло Путину»
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Немецкий журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток – 2», так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот — его запуск якобы «расстроит планы» президента России Владимира Путина.
«Наша цель – перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от «Северного потока – 2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
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Эксперт: Россия восстанавливает суверенитет над месторождениями нефти и газа
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«Россия никого не выгоняет из нефтегазовых проектов. Но мы создаем условия, при которых можно обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее компания «Газпром нефть» потребовала перевести совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию.
«Shell второй раз попадает под каток механизма, в рамках которого все иностранные юрисдикции в российских проектах аннулируются. Разница лишь в том, что в первом случае речь шла о постановлении президента, а сейчас мы увидим решение суда», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Фактически в силу вступает норма, согласно которой лицензия на месторождение не может принадлежать компании, зарегистрированной за рубежом. И подобные меры необходимы, чтобы мы могли обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заметил собеседник.
Эксперт также напомнил, что в числе первых под новые нормы попал проект «Сахалин-2». «Ситуация заключалась в том, что Shell заявил о намерении уйти из России. И мы ограничили им маневр. А учитывая, что «Салым» – это небольшой проект, кардинально на ситуацию с Shell это не повлияет», – пояснил он.
«При этом санкции, которые так активно против нас вводил Запад, стали своего рода спусковым крючком. До этого мы не могли просто так заставить компании перерегистрироваться. А сейчас правил игры просто не существует», – говорит эксперт.
«И не мы разрушили эти правила. Прошло почти полгода, прежде чем Россия перешла к жестким мерам, в то время как наши активы начали национализировать еще в первые месяцы СВО. При этом мы никого не выгоняем. Москва просто создает условия, в которых можно взять под контроль работу всех механизмов отрасли», – заключил Юшков.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» через свою структуру «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) – совместное предприятие с Shell – в российскую юрисдикцию.
Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в заявлении предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев.
По мнению «Газпром нефти», основанием для иска стало «совершение Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории РФ», сообщает «Коммерсант».
Компания считает, что таковыми являются публичное заявление Shell о приостановлении деятельности в РФ, сделанное в конце февраля, ограничение на продажу нефти дочерней Shell Trading, препятствование продаже нефти в адрес второго акционера «ГПН-Салымские проекты» и других российских компаний, а также неоплата поставленной в мае нефти «по указанию Shell Salym».
Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях.
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В России объяснили призыв немцев запустить «Северный поток – 2»
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«Похоже, Германия сумеет до начала ноября выполнить европейский норматив по заполненности подземных хранилищ. Только это не дает гарантий успешного прохождения отопительного сезона. Отсюда и тревога у немцев», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в Германии призвали правительство запустить «Северный поток – 2», сделав это «назло Владимиру Путину».
«Пока правительство Германии исходит из того, что они не будут запускать в работу «Северный поток – 2», надеясь пополнить запасы газа из других источников», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Берлин активно готовится к началу отопительного сезона, заполняя подземные хранилища. На данный момент ПХГ заполнены на 75%. И до 1 ноября они должны увеличить этот показатель до европейского норматива в 80%. Но этот норматив – сомнительный показатель. Если поставки российского газа останутся на нынешнем уровне, то немецких запасов не хватит для безболезненного прохождения зимы», – заметил он.
«Кроме того, немцам приходится тратить колоссальные деньги для достижения этого результата. На заполнение хранилищ будет потрачено приблизительно 50 млрд долларов. Обычно эти расходы варьировались в районе 5 млрд долларов. Это вызывает рост тарифов на ЖКХ, а также прочих товаров и услуг. В Германии уже ввели специальный дополнительный сбор на электроэнергию», – говорит эксперт.
«Ситуация просто абсурдная. Берлин не запускает газопровод и держит высокие цены на энергию в попытках ударить по России. Но ущерб для Европы гораздо выше», – рассуждает Юшков.
Как заметил собеседник, ситуацию не улучшит и использование СПГ-терминалов. «Немцы планируют ввести в эксплуатацию два СПГ-терминала, но объемы СПГ на мировом рынке не увеличиваются. Германии придется вступить в борьбу с импортерами в Европе и Азии, поэтому с экономической точки зрения все будет очень и очень непросто», – подчеркнул он.
«Газа может хватить только в том случае, если в стране будут отключать промышленных потребителей. Бизнес уже сам потихоньку сокращает объемы потребления, поскольку на фоне высоких цен на топливо себестоимость товаров настолько растет, что это затрудняет реализацию продукции. И в такой ситуации запуск «Северного потока – 2» был бы для Германии разумным шагом, несмотря на политические риски такого решения для Берлина», – заключил Юшков.
Ранее немецкий журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток – 2», так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот – его запуск якобы «расстроит планы» президента России Владимира Путина.
«Наша цель – перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Накануне Reuters назвало сумму вводимого газового спецсбора для домохозяйств в Германии. «Сбор может быть установлен на уровне 2–3 евроцента за кВт.ч», – передает агентство со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». Подсчитано, что для средней семьи из четырех человек сбор в два евроцента составит дополнительные расходы в 400 евро в год, в три евроцента – 600 евро.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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Цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров
В ходе торгов во вторник цена газа в Европе поднялась выше 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2618,6 доллара за 1 тыс. куб. м, или 249,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис.
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В Бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии
Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung.
«Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы – это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», – передает РИА «Новости» сообщение политика.
Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом.
Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить «Северный поток – 2» и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную «жаркую» осень и холодную зиму.
Ранее в Германии призвали запустить «Северный поток – 2» «назло Путину».
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Uniper понес миллиардные убытки из-за сокращения поставок газа из России
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Германский энергоконцерн Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России, сообщил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
В I полугодии Uniper получил чистый убыток по МСФО в размере 12 млрд евро, из которых 6,5 млрд евро связаны с ожидаемыми будущими последствиями сокращения поставок газа, говорится в сообщении. Кроме того, 2,7 млрд евро убытка пришлись на обесценение доли концерна в «Северном потоке – 2» и активов в российской электроэнергетике, передает ТАСС сообщение главы компании.
Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
«Мы ожидаем зафиксировать отрицательную прибыль [по итогам 2022 года] из-за значительного сокращения поставок российского газа. Мы ожидаем улучшения прибыли в 2023 году и стремимся выйти из зоны убытков, начиная с 2024 года», – отметила финансовый директор Uniper Тиина Туомела.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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Житель Германии придумал горелки из туалетной бумаги для отопления зимой
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Самодельные горелки из туалетной бумаги и генератор на случай отключений электричества – так пятидесятилетний Дирк, житель небольшого немецкого города Нойенхаген под Берлином, готовится к зиме. Он рассказал, как он намерен экономить на классическом отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги.
«Я живу в очень старом доме, 1931 года постройки. Он плохо сохраняет тепло, поэтому еще прошлой зимой я начал пробовать дополнительно обогревать его при помощи самодельной горелки», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, он засунул целый рулон туалетный бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег.
«В результате я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая довольно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она какое-то время еще держала тепло. Таким способом буду греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны вырасти в несколько раз», – сказал мужчина.
Он уточнил, что для экономии он намерен отключить отопление во всех комнатах, кроме одной, где он будет проводить большую часть времени, но даже в ней использовать классическое отопление он планирует минимально. При этом доводить температуру до комфортного уровня мужчина намерен при помощи своих горелок.
Он признает, что способ не самый безопасный: за пламенем нужен глаз да глаз. «Да, это, по сути, открытое пламя в закрытом помещении, но зато хорошая альтернатива классическому отоплению», – уверен немец.
К предстоящей зиме он купил 120 литров спирта за 300 евро, подсчитав, что этого хватит как раз на 3 зимних месяца. Также он подготовил большое количество пустых консервных банок. Согласно его подсчетам, одно такое устройство может гореть в течение часа и способно увеличить температуру в комнате на 2 градуса, при использовании трех таких горелок одновременно в помещении становится теплее на 6 градусов. Чтобы потушить пламя, он использует бирдекель – подставку под пивные кружки.
Дирк не исключает, что на фоне энергетического коллапса ближайшей зимой могут быть перебои с электричеством, поэтому он решил обезопасить себя и соорудить электрогенератор.
«Я купил себе аппарат, к которому можно прикрепить розетку или даже несколько, USB, и с его помощью при необходимости зарядить мобильник или ноутбук, и даже подключить холодильник», – рассказывает он. Устройство снабжено компрессором, работает на бензине и при этом очень тихо. Его хватит и для соседей, уверен мужчина.
Еще одной важной частью подготовки Дирка к грядущей непростой зиме стала закупка продуктов впрок. «Я заполнил свой подвал консервами, хлебом длительного хранения и другой едой, потому что хорошо помню времена пандемии», – пояснил собеседник, добавив, что ситуация может быть хуже, чем во время локдауна.
«Даже если я ошибаюсь и все будет спокойно, то я просто использую эти продукты позже», – заключил немец.
Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung назвал санкции против России харакири для Германии
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В ГРУ обвинили Запад в создании угрозы для стран Ближнего Востока и Африки
Ближневосточные и африканские страны – импортеры углеводородов из-за политики США и Запада вынуждены закупать эти ресурсы по завышенным ценам, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Западные страны, отказавшиеся от импорта российских энергоресурсов, стремятся заместить их поставками из других государств. Тем самым они ставят под угрозу безопасность ближневосточных и африканских стран – импортеров углеводородов, вынужденных закупать их по завышенным ценам», – цитирует ТАСС Костюкова.
По его словам, нарастание нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке обусловлено деструктивной деятельностью США и их союзников. В частности, подчеркнул Костюков, американцы не считаются с интересами других стран и оказывают масштабный прессинг для принятия выгодных решений, используя экономическое, информационное и другое давление.
Он также подчеркнул, что США при необходимости с легкостью разрушают суверенные государства, целенаправленно ввергая их в хаос.
Ранее начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, заявил, что США превращают Сирию в арену израильско-иранского конфликта.
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«Молдовагаз» попросил отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь
«Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь, сообщил глава компании Вадим Чебан.
«АО «Молдовагаз» обратилось к ПАО «Газпром» с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август – сентябрь текущего года», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.
Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2»
Японские компании Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co получили от России официальное уведомление о переходе проекта «Сахалин–2» к новому оператору, сообщают СМИ.
Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co закупают сжиженный природный газ с «Сахалина–2». Kyushu Electric Power Company сообщила, что пришло «уведомление относительно перевода деятельности к новому оператору». Saibu Gas Co «получила официальный запрос на подписание контракта с новой компанией». Сейчас Saibu Gas Co «анализирует детали», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Никкэй».
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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СМИ: Швеция начала регулярно использовать мазутную электростанцию из-за цен на газ
Шведский энергетический оператор Uniper SE начал регулярно использовать мазутную электростанцию, которая является резервной, из-за цен на газ, сообщило Bloomberg.
Станция в Карлсхамне работает на ископаемом топливе и функционирует с 1980-х годов. Ранее станция стала резервной и работала не на полную мощность с ноября по март для компенсации возрастающего потребления электричества в зимний период.
По словам представителя Uniper Торбьорн Ларссен, в течение последней недели станция часто работала с утра до ночи, вырабатывая около 200-300 МВт электроэнергии при максимальной мощности в 662 МВт. При этом она сжигала до 50 тонн горючего в час. Как отмечает агентство, это примерно 9 тыс. баррелей мазута при условии работы полные сутки, передает ТАСС.
Причиной для более активной эксплуатации такой станции агентство называет рост цен на природный газ в Европе в целом. А в случае с Швецией существует еще проблема недостаточной выработки электричества ветрогенерирующими мощностями.
Справиться с обеспечением страны электричеством за счет имеющихся АЭС невозможно, поскольку в последние годы несколько реакторов были остановлены, а часть активных находится на техобслуживании. Станция в Карлсхамне в основном питает сети южных регионов Швеции.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем августовском отчете отметило, что рекордные цены на природный газ побуждают некоторые страны использовать нефть вместо газа для генерации электроэнергии.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступления осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Напомним, цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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Жителей Львова призвали запасаться дровами
Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме.
«Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить. Дрова никто не отменял», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Он также сообщил, что власти города закупают печи-буржуйки в большом количестве – «они единственное, что останется, если остальное работать не будет».
В мэрии, кроме того, предложили гражданам покупать электрочайники на случай отключения газа, а также электроприборы на аккумуляторах и сухой спирт.
По данным «Страны.ua», кубометр дров на Украине за последнее время подорожал примерно вдвое и стоит уже 1,5-2 тыс. гривен (2,5-3,3 тыс. рублей по официальному курсу). Кроме того, спрос на электрические обогреватели вырос по сравнению с прошлым годом в 15-20 раз. Издание пишет, что буржуйки и котлы (и электрические, и на дровах, и на пелетах) также «разметают».
Несколькими днями ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о проблемах с отоплением зимой и призвал подготовить теплую одежду и одеяла.
Между тем украинцев призывали эвакуироваться на освобожденные Россией территории.
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