В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной

Руководители нефтегазовых компаний в Евросоюзе сочли необходимым попросить Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, сообщает публицист Дэвид Шеппард в своей статье для Financial Times.

По его словам, что еще недавно такой шаг казался немыслимым. Норвегия и до этого существенно помогла Европе, страдающей от газового кризиса, когда максимально нарастила производство газа в ущерб нефтедобыче. Однако теперь представители концернов в Евросоюзе все чаще в частном порядке заявляют, что Осло «следует согласиться на экспорт по сниженной цене», передает РИА «Новости».

Также автор статьи учел тот факт, что норвежский газ составляет 25% от общего импорта ЕС, доходы скандинавской страны от поставок энергоносителей в этом году приблизятся к 100 млрд евро.

По мнению Шеппарда, такая прибыль означает, что у королевства уже есть определенная бюджетная свобода – на этом основании они хотят прийти к «компромиссному соглашению» с Норвегией.

«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения», – подчеркивается в статье.

Кроме того, Шеппард заметил, что такой шаг может быть выгоден и самой Норвегии, поскольку отвечает ее «стратегическим интересам» – поддержанию экономической стабильности в ЕС и дружеских отношений с Брюсселем.

«Учитывая постепенный отказ Европы от использования газа, доля возобновляемых источников энергии увеличится. Осло же пригодится «тесная кооперация» со странами Евросоюза для перехода на такую модель экономики», – подытожил автор статьи.

Напомним, цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.

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