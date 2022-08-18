Лебедев: Более 90% попавших под суд бизнесменов избегают лишения свободы

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 12:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило об угрозе нового Чернобыля
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Лебедев: Более 90% попавших под суд бизнесменов избегают лишения свободы
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Российские суды благосклонно относятся к привлекаемым к уголовной ответственности предпринимателям, а Верховный суд России выступил с рядом законодательных инициатив по защите бизнеса от излишнего прессинга со стороны силовиков, отметил на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.
Он отметил, что в России реализуются системные и последовательные меры, направленные на индивидуализацию уголовных наказаний, передает РАПСИ.
За последние 20 лет пленум Верховного суда России более 50 раз обращался к вопросам назначения наказаний, и за этот период численность осужденных к лишению свободы сократилась более чем в два раза – с 356 до 159 тыс. человек, рассказал Лебедев.
По его данным, в прошлом году лишение свободы назначено 29% осужденных, большинство из которых совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, при этом 30% осужденных к лишению свободы имели судимость, а 42% имели две и более судимости. Лишение свободы условно назначено 27% осужденных, штраф – 12%, еще 16% получили наказание в виде обязательных работ.
«Численность лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 22% в 2021 году. Принципы справедливости и гуманизма реализуются судами также при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, и в прошлом году судами удовлетворено 46% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием, 53% ходатайств об условно-досрочном освобождении и 63% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного», – указал глава ВС.
Повышенное внимание уделяется особенностям рассмотрения судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних, здесь также наблюдается положительная динамика: количество осужденных подростков за 20 лет сократилось в девять раз, за этот же период к реальному лишению свободы приговорены в 11 раз меньше несовершеннолетних. Значительно сократилось количество удовлетворенных судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних – почти в десять раз.
Верховный Суд России также осуществляет мониторинг практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассказал Лебедев.Он отметил, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных.
«Концепция совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практики предусматривает исключение негативных социальных последствий судимости в отношении лиц, впервые совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности», – отмечает Лебедев.
Он рассказал о законодательной инициативе ВС РФ о введении в стране института уголовного проступка и распространении его на 112 составов преступлений.
«Реализация этой законодательной инициативы будет способствовать более широкому применению мер, альтернативных уголовному наказанию», – отметил Лебедев, заверив, что Верховным судом РФ будет продолжена работа, направленная на укрепление правовых гарантий справедливости и гуманизма в уголовном судопроизводстве.
Кроме того, Лебедев заявил, что ВС РФ требует более широкого применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. «Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – указал Лебедев.
Глава ВС рассказал коллегам о незаурядных инициативах высшей инстанции по вопросам применения альтернативных видов наказания. Так, страдающие наркоманией и изъявившие желание добровольно пройти курс лечения обвиняемые могут получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы. «По истечении установленного срока в зависимости от результатов лечения такие лица могут быть освобождены от наказания. Тем самым созданы дополнительные возможности социальной адаптации этой категории лиц», – отметил Лебедев. Он уточнил, что речь идет о впервые осужденных за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков.
На Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников
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В Энергодаре задержали двух сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), они были украинскими наводчиками, сообщили в ГУ МВД региона.
«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. В последние дни украинские войска нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Власти Запорожской области заявляли, что реактор станции останется цел даже после падения на него самолета, но украинские войска бьют по системе охлаждения.
«Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них (бочек с ядерными отходами). Другие чуть дальше – в 50, 200 метрах. Так как сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища и какое-то количество ядерных отходов, исчисляемых килограммами или даже десятками и сотнями килограммов, попадет в окружающую среду, произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет «грязная бомба», – заявлял член администрации региона Владимир Рогов.
Минобороны России предупреждало, что командование ВСУ готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для их реализации в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты.
Командир бригады «Восток» объяснил колоссальные потери ВСУ под Угледаром
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«Сейчас на Угледарском направлении со стороны ВСУ расположено огромное количество бойцов, которых набрали по мобилизации. Они ничему не обучены, поэтому и потери у них колоссальные», – заявил газете ВЗГЛЯД командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Ранее в ДНР сообщили о колоссальных потерях со стороны ВСУ под Угледаром.
«На линии соприкосновения довольно высокая степень активности боев. И действительно, Украина несет серьезные потери. Киев сейчас буквально выгоняет на фронт людей, набранных по мобилизации. И у них очень низкая степень квалификации», – рассказал командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Буквально позавчера к нам на позиции вышли пять человек, которых мы тут же взяли в плен. Как выяснилось, они просто перепутали расположение своих и наших позиций. Это говорит о том, что люди плохо ориентируются в обстановке. И этих бойцов, не имеющих иммунитета к войне, бросают на фронт», – отметил собеседник.
Военачальник также уточнил, что удары по позициям противника наносятся практически ежеминутно. «Здесь не проходит и минутного интервала, чтобы ничего не взорвалось или не пролетело. Мы сейчас используем тактику подавления противника с помощью механических средств, а не людских ресурсов. И это дает нам ряд преимуществ, среди которых минимальные человеческие потери с нашей стороны», – пояснил он.
На фоне активных боев ВС Украины начинают испытывать дефицит как оружия, так и боеприпасов, уверяет Ходаковский. «ВСУ не располагают таким общевойсковым потенциалом, каким располагаем мы. Те типы вооружения, которые поставляются Западом Украине, играют свою роль, но они не в состоянии обеспечить должным образом всю широкую полосу линии боевого соприкосновения. А вот что касается обычных, еще советских типов вооружения, ВСУ уже действительно начинают испытывать дефицит. И больше всего это наблюдается в вопросе снарядов», – пояснил собеседник.
Ходаковский добавил, что вместе с постоянно растущим объемом расходуемых снарядов увеличиваются и поставки вооружения для союзных войск России, ЛНР и ДНР. «Мы снова запускаем линии по производству самых популярных видов снарядов. У Украины же такой возможности нет», – сказал он.
«Еще несколько месяцев назад ситуация с поставками всего необходимого для наших военных была значительно хуже. Но это нормально. В начале любых процессов происходит какой-то ситуативный хаос, а потом он выправляется. Сейчас все логистические процессы отлажены, даже несмотря на постоянные попытки ВСУ дезорганизовать их», – подчеркнул собеседник.
«Важно понимать, что при активизации боев и повышении спроса на вооружение, побеждает та сторона, у которой этих запасов больше. И Украина истощается значительно быстрее нас», – заключил Ходаковский.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, «русские силы продолжают успешно продвигаться, отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
При этом 14-15 августа сообщалось, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Таким образом союзные армии продолжают развивать свой успех под Угледаром.
«В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – отмечал в этой связи посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В то же время главком ВСУ Валерий Залужный признал наступление России по всей линии фронта. По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Залужный также сообщил, что в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов».
При этом данные об артиллерийской мощи ВС России, которые озвучил Залужный, существенно разнятся с июльскими данными британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI): тогда сообщалось, что ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Тем самым напрашивается вывод о том, что ВС России за месяц увеличили объемы огневого поражения ВСУ в два-три раза.
Кроме того, как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Также у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белоруссии.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Эстонцы на выставке в Москве опознали подаренный Украине бронеавтомобиль
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Бронеавтомобиль Mamba, который Эстония передала Украине, был захвачен российскими войсками и выставлен в подмосковном парке «Патриот», пишут прибалтийские СМИ.
Как сообщает Delfi со ссылкой на Forte, Эстония передала Украине, в том числе украинскому нацформированию «Кракен», семь бронеавтомобилей Mamba. В июне в Харьковской области бронеавтомобиль, о котором идет речь, повредило огнем российской артиллерии. Украинцы бросили бронеавтомобиль, который, как сообщается, «был захвачен вагнеровцами». Машина была «сильно повреждена» и «стала музейным экспонатом».
Напомним, в парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине.
В июле сообщалось, что Эстония поставила Украине 122-мм гаубицы Д-30, противотанковые ракеты Javelin, бронеавтомобили Mamba Mk2 EE, мобильный полевой госпиталь Role 2 и другую помощь – всего на 230 млн евро.
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Западные добровольцы вступили в ряды ополчения Запорожской области
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Среди добровольцев, которые хотят освобождать Запорожскую область в составе ополчения, есть жители как России, так и стран Запада, сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.
В Запорожской области формируется добровольческая армия для освобождения региона от украинских националистов.
«Из России очень много людей. Есть иностранцы, но не перелетные гуси дикие, говорят «дикие гуси» – наемники, нет. А просто люди, которые имеют паспорта иностранные, но они наши. То есть это выходцы из СССР», – рассказал Новиков РИА «Новости».
Это в том числе и жители Германии, рассказал он. «К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 90-е. Но глядя на то, что происходит, он (один из них – прим. ВЗГЛЯД) говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам», – добавил командир ополчения.
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
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Грузины и белорусы схлестнулись в Тбилиси из-за русских песен
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Жители Тбилиси попытались помешать молодым белорусским музыкантам, которые исполняли песни на русском языке в центре Тбилиси, на улице царя Давида Агмашенебели (Строителя), сообщили грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Тбилисцы потребовали, чтобы музыканты прекратили петь на «языке оккупанта», однако те ответили, что «законом это не запрещено», и продолжили выступление.
«Русский язык – мой родной», – сказал музыкант.
В последнее время в Грузии регулярно фиксируются инциденты в связи с протестами граждан по поводу исполнения на улицах или в заведениях общепита песен на русском языке.
«Российская «мягкая сила» поглощает Грузию, – сказал на днях эксперт Гия Хухашвили. – Налицо экономическая, миграционная, политическая и культурная экспансия».
«На улицах Тбилиси появились музыканты из России. Они сначала исполняли песни Юрия Шевчука. А скоро мы услышим песни Филиппа Киркорова», – предупредил он.
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Минобороны: Украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром
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В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Марьинки ДНР, в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов, больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше трех тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов», – отметил Конашенков.
«Высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки ДНР, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева», – перечислил представитель Минобороны.
«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.
Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное ДНР, Малиновка Харьковской области, Гуляйполе, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коробочкино Харьковской области, Первомайское, Ясиноватая ДНР и города Херсона. Также перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов ДНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили семь пунктов управления украинских войск.
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Власти США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом
Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
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Либералы раскритиковали Ларину за слова, что русских «больше нет»
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Журналистка Ксения Ларина назвала «самой большой ошибкой» россиян то, что они «не осознают, что их нет». Публикация Лариной вызвала споры, раскритиковали позицию обозревателя радио «Эхо Москвы» (отключена от эфира) в том числе либералы.
«Мне кажется, что самая большая ошибка русских, россиян – в том, что мы не осознаем, что нас нет. Мы ведем эфиры, гарцуем перед камерами, остроумничаем, задираем собеседников, рассуждаем о полезности и вредности России, выражаем недовольство, истерим вокруг шенгенских виз, отмены русской культуры и прочей «русофобии», требуем соблюдения гражданских прав… Но не осознаем главного: нас больше нет. Мы не только вне правового поля, мы вне поля человечества. Мы должны это принять. И каждый русский сам, лично будет защищать свое право быть человеком. Никто не обязан нам помогать», – написала Ларина на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
С Лариной поспорил, в частности, солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который после начала спецоперации на Украине переехал в Израиль. «А то раньше сильно помогали...» – написал он в комментариях к записи Лариной.
«Может не обобщать?» – написал политик Андрей Нечаев, один из соратников Гайдара, министр экономики России в 1992–1993 годах.
Поспорила с Лариной и журналистка Зоя Светова. «Это не правда. Очень вредная чушь. Таким высказыванием ты перечеркиваешь тех, кто боролся за то, чтобы ты могла уехать из этой страны и сегодня эту чушь писать, ты перечеркиваешь память о тех, благодаря которым ты работала на «Эхе Москвы» и писала и говорила то, что ты хотела. Ты в конце концов оскорбляешь тех, кто сегодня сидит в России за свои убеждения. Эти люди – не русские? Они – инопланетяне?» – написала она.
«Мы есть. Просто Вам не видно. И это, Ксения, ведь давно было так…» – возмутилась Marina Dmitrevskaya.
«Я есть. Для европейцев я есть только в тот момент, когда покупаю у них билет на автобус или спрашиваю дорогу до остановки. Через два дня приеду домой – и меня для Европы не будет. Но я никуда не денусь: я есть – у меня остаются мои ученики, моя русская литература и культура, которую ни в школе, ни в моей голове никто не отменял. Нам с ними дальше жить куда-то, что бы ни думало о нас прогрессивное человечество :)))» – говорится в комментарии Ирины Лукьяновой.
«Мы есть», – кратко возразил Андрей Десницкий.
«Я есть и не собираюсь прекращать существовать», – написала Ася Штейн.
«Странно, но я вот сейчас себя даже ущипнул и могу утверждать – я есть. Присутствую. Наличествую. Бытую. И паспорт у меня есть – российский», – подчеркнул Алексей Романов.
«Было такое ремесло раньше – плакальщицы на похоронах. Вот сейчас некоторые нашли себя в этом жанре», – отметила Любовь Дубровина.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
«Газпром нефть» потребовала перевести СП с Shell в российскую юрисдикцию
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Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, «Газпром нефть» через «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (совместное предприятие с Shell) в российскую юрисдикцию.
ООО «ГПН – Салымские проекты» обратилось в суд с «заявлением о преобразования филиала (представительства) иностранного юридического лица в хозяйственное общество и приостановлении корпоративных прав иностранного инвестора с требованиями преобразовать филиал компании Salym Petroleum Development N. V.».
Предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев. Планируется, что они смогут «продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале общества третьим лицам с согласия остальных участников общества», передает ТАСС.
Право требовать выкуп доли для Shell предлагается установить до конца 2023 года. При этом Shell Salym Development B. V. будет запрещено распоряжаться долями в уставном капитале нового общества, а также осуществлять какие-либо действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО «Салым Девелопмент».
Сообщалось, что Shell обсуждает продажу своей доли (оценивается в 1 млрд долларов) в SPD. SPD – совместное предприятие «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» и «ГПН – Салымские проекты». С 2003 года SPD ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в ХМАО.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с ценными бумагами, составляющими уставные капиталы таких организаций, а также правами и обязанностями, долями, договорами, на основании которых в России реализуются инвестпроекты.
1 июля Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
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Украине дали три месяца на контрнаступление
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Если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, Запад ослабит поддержку, пишут британские СМИ.
Как считает Daily Telegraph, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя, так как холода сыграют в пользу России, учитывая зависимость ряда стран Европы от российских энергоносителей, передает ТАСС.
По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для властей европейских стран, которая заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям. Отмечается, что санкции «не принесли ожидаемого результата».
По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложение и побудить Украину пойти на уступки.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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В МИД отреагировали на нарушение воздушной границы России британским самолетом-разведчиком
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Россия в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря призывает Великобританию не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике, заявил временный поверенный РФ в Британии Александр Гусаров в эфире канала «Россия 24».
«Мы призываем наших британских коллег не идти по этому рискованному пути, не создавать в Арктике, в регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряженности на ровном месте», – передает его слова ТАСС.
Гусаров добавил, что пролет самолета является преднамеренной и осознанной провокацией с целью попытаться вскрыть систему обороны России.
Напомним, в Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», – сообщили в военном ведомстве.
В посольстве Соединенного Королевства заявили, что самолет королевских ВВС Великобритании якобы выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию».
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В британском посольстве объяснили нарушение границы России самолетом ВВС
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Самолет королевских ВВС Великобритании, который нарушил в понедельник воздушную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область), выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию», заявили в посольстве Соединенного Королевства.
«Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», – сообщило посольство в Telegram-канале.
«Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны сообщили, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», – сообщили в военном ведомстве.
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Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
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Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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Эксперт: Украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных
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«Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем отправить своего подчиненного на заведомую гибель», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее правительство Украины разрешило командирам воинских частей и руководителям правоохранительных органов заверять завещания военнослужащих.
«Это естественный процесс: когда у госслужащих любого уровня появляются новые разрешительные и запретительные функции в любом деле, то это часто влечет за собой рост случаев коррупции, спекуляции, других злоупотреблений. Нотариат работает по лицензиям государства, строго по правилам и несет ответственность перед государством, если заверяет те или иные операции, в частности, с наследством. А решение кабмина Украины означает, что власти хотят узаконить всевозможные преступления, о которых так или иначе говорят в связи с большими потерями украинских солдат на полях СВО», – предположил украинский политолог Владимир Скачко.
В ВСУ царит атмосфера, далекая от соблюдения каких бы то ни было устоявшихся правил, подчеркнул украинский эксперт. «В конце концов можно таким новым способом заверять завещание не только своей квартиры, недвижимости, но и завещание своих органов. Долго ли организовать аферы и спекуляции, когда заверять их правами от имени государства может любой командир?» – задается вопросом Скачко. «Любой офицер может оформить липовое завещание на себя, а затем подставить своего подчиненного, от имени которого он состряпал документ. То есть отправить его в самое пекло, на заведомую гибель», – подытожил он.
Такое решение Киева косвенным образом доказывает большие потери среди личного состава ВСУ, считает доктор военных наук Константин Сивков. «Командиры могут заставить подчиненных переписать все имущество на себя, а потом отправить этих подчиненных на верную смерть. Возможен и другой вариант: подчиненный переписывает имущество на командира, а командир закрывает глаза на то, что подчиненный вскоре дезертирует или переходит на сторону России, а командир оформляет его по документам как «погибшего», – не исключает военный эксперт.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, командиры воинских частей на Украине получили право заверять завещания подчиненных. Кабинет министров своим постановлением «внес изменения в порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в наследственном реестре». Как пояснили в министерстве юстиции Украины, в условиях военного положения удостоверять завещания военных, а также сотрудников правоохранительных органов и органов гражданской обороны смогут командиры воинских частей или начальники таких органов.
Отмечается, что командиры должны будут передавать завещания в Минюст, который обеспечит регистрацию этих документов нотариусами в наследственном реестре.
Ранее сообщалось, что Верховная рада не будет рассматривать законопроект, разрешавший офицерам убивать солдат за дезертирство, его отзовут.
Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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