Лебедев: Более 90% попавших под суд бизнесменов избегают лишения свободы

Российские суды благосклонно относятся к привлекаемым к уголовной ответственности предпринимателям, а Верховный суд России выступил с рядом законодательных инициатив по защите бизнеса от излишнего прессинга со стороны силовиков, отметил на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

Он отметил, что в России реализуются системные и последовательные меры, направленные на индивидуализацию уголовных наказаний, передает РАПСИ.

За последние 20 лет пленум Верховного суда России более 50 раз обращался к вопросам назначения наказаний, и за этот период численность осужденных к лишению свободы сократилась более чем в два раза – с 356 до 159 тыс. человек, рассказал Лебедев.

По его данным, в прошлом году лишение свободы назначено 29% осужденных, большинство из которых совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, при этом 30% осужденных к лишению свободы имели судимость, а 42% имели две и более судимости. Лишение свободы условно назначено 27% осужденных, штраф – 12%, еще 16% получили наказание в виде обязательных работ.

«Численность лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 22% в 2021 году. Принципы справедливости и гуманизма реализуются судами также при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, и в прошлом году судами удовлетворено 46% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием, 53% ходатайств об условно-досрочном освобождении и 63% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного», – указал глава ВС.

Повышенное внимание уделяется особенностям рассмотрения судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних, здесь также наблюдается положительная динамика: количество осужденных подростков за 20 лет сократилось в девять раз, за этот же период к реальному лишению свободы приговорены в 11 раз меньше несовершеннолетних. Значительно сократилось количество удовлетворенных судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних – почти в десять раз.

Верховный Суд России также осуществляет мониторинг практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассказал Лебедев.Он отметил, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных.

«Концепция совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практики предусматривает исключение негативных социальных последствий судимости в отношении лиц, впервые совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности», – отмечает Лебедев.

Он рассказал о законодательной инициативе ВС РФ о введении в стране института уголовного проступка и распространении его на 112 составов преступлений.

«Реализация этой законодательной инициативы будет способствовать более широкому применению мер, альтернативных уголовному наказанию», – отметил Лебедев, заверив, что Верховным судом РФ будет продолжена работа, направленная на укрепление правовых гарантий справедливости и гуманизма в уголовном судопроизводстве.

Кроме того, Лебедев заявил, что ВС РФ требует более широкого применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. «Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – указал Лебедев.

Глава ВС рассказал коллегам о незаурядных инициативах высшей инстанции по вопросам применения альтернативных видов наказания. Так, страдающие наркоманией и изъявившие желание добровольно пройти курс лечения обвиняемые могут получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы. «По истечении установленного срока в зависимости от результатов лечения такие лица могут быть освобождены от наказания. Тем самым созданы дополнительные возможности социальной адаптации этой категории лиц», – отметил Лебедев. Он уточнил, что речь идет о впервые осужденных за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков.