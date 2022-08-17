Россиянам начали массово отказывать в ВНЖ и работе в гданьском регионе Польши

Россиянам массово отказывают в разрешениях на временное пребывание и на работу в гданьском регионе Польши, сообщает местный городской портал Trojmiasto со ссылкой на данные Поморского воеводского управления в Гданьске.

«Поморское воеводское управление в массовом порядке не дает согласия гражданам России, которые обращаются за разрешением на временное пребывание или на работу в нашем воеводстве», – передает РИА «Новости» сообщение портала.

Так, по информации Поморского воеводского управления в Гданьске, по состоянию с 24 февраля было 78 отказов гражданам России, которые обращались за разрешением на временное пребывание или за разрешением на работу. Всего с февраля по 30 июня было подано 548 таких заявок. Однако неизвестно, какой у них на данный момент статус.

«Не исключено, что их еще анализируют чиновники. Однако масштаб отказов может быть еще больше», – сообщается на портале.

При этом уточняется, что чиновники ссылаются «на законы О государственной безопасности и об охране общественного порядка». Со ссылкой на неофициальные источники портал сообщает, что отказы россиянам во временном пребывании и в праве на работу «связаны с рекомендациями Агентства внутренней безопасности».

Тем временем латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД