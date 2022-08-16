Российские блогеры высмеяли показавшего грудные мышцы Джонсона

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на одном из отдаленных пляжей Греции продемонстрировал «грудные мышцы», к чему ранее призывал лидеров «Большой семерки». Фотографии топлес высмеяли российские блогеры.

Фото Джонсона во время отдыха в Греции опубликовала британская газета Sun. Как отмечает издание, покидающий свой пост премьер-министр крайне удивил местных жителей, которые никак не ожидали увидеть высокопоставленного политика в таком «отдаленном месте», о котором мало кто знает, передает РИА «Новости».

Фото с голым торсом Джонсона стали поводом для насмешек российских блогеров.

«Борис Джонсон все-таки решил посоревноваться с Путиным? Помните, он на G7 предложил всем оголить торс, чтобы «быть круче Путина».

«В отпуске в Греции Джонсона заметили немного топлес – в одних шортах чилит по примеру старшего брата Джо, который тем временем в Штатах пытается оседлать велосипед и бегает от прессы», – написал телеведущий и журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Джонсон все-таки показал грудные мышцы, чтобы как Путин. Нравится?» – попросила оценить фото Ольга Скабеева.

«Сбылась мечта Бориса: Джонсон на пляже в Греции и фото как у Путина с голым торсом», – написал автор Telegram-канала Пул№3.

Напомним, за обедом лидеров G7 Борис Джонсон после вопроса, оставлять ли пиджаки или снять, пошутил, что «нужно показать, что мы круче Путина», предложив показать грудные мышцы.

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