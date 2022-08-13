ВСУ разместили в Краматорске вооружение и провоцируют ответный огонь

Украинские войска разместили в Краматорске тяжелое вооружение и провоцируют ответный огонь, а в городе Гуты в Харьковской области боевики «Правого сектора*» (запрещен в РФ) заминировали школу, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) в густонаселенных жилых кварталах (Краматорский бульвар, ул. Дворцовая, ул. М.Примайченко, ул. Парковая) украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных сил России и народной милиции ДНР», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.

По данным Минобороны, в Ясной Поляне ДНР в общежитии экономико-машиностроительного лицея № 65 (ул. Мориса Тореза) украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Кроме того, по словам Мизинцева, в городе Гуты в Харьковской области в здании школы дислоцируются боевики националистического батальона «Правый сектор*» (запрещен в РФ), подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

«В Николаеве на территории детского сада № 117 (ул. Шоссейная) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом жители близлежащих домов в безопасные места не эвакуированы», – добавил генерал.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооруженных формирований возле населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса.