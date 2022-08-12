Эксперт «Лидеров России» предложил разработать мастер-классы по финансовой грамотности для детей из Донбасса

Победитель конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и член клуба «Лидеров России» «Эльбрус» Олег Калинский инициировал разработку курсов по финансовой грамотности и профориентации для детей из Донецкой и Луганской народных республик.

«Благодаря замечательным волонтерам, работающим в ЛНР, я провел мастер-класс клуба Лидеров России «Эльбрус» по финансовой грамотности для ребят из луганского детского дома. На мастер-классе было около 25 ребят. В этом детском доме ребята разных возрастов: есть и дошкольники, с трех лет, есть и ребята постарше, подростки. Все они активные, немного стеснялись задавать вопросы. Когда мастер-класс проходит онлайн, традиционно сложно общаться удаленно, но энергетика у ребят потрясающая! И они очень позитивные, несмотря на то, что им пришлось пережить», – приведены его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Калинский добавил, что было бы полезно разработать специальные курсы по финансовой грамотности, построению карьеры, развитию своих навыков и талантов для детей, у которых как такового детства не было из-за событий на Украине. Предложение поддержали волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Так, в рамках проекта «Академия лидерства» члены клуба Лидеров России «Эльбрус» и участники сообщества конкурса «Лидеры России» проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. За три года более 900 лидеров провели свыше 1200 мастер-классов для 70 тыс. ребят из 61 региона России.

По мнению куратора гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ на Донбассе Кристины Избицкой, инициатива Олега по адаптации мастер-классов своевременна и очень полезна.

«Особенность детей, растущих в детских домах – «стайность» и непонимание собственного «я», «на что я способен», «чего я хочу как личность». Таким образом, появляется запрос на самоидентификацию через лидерство, целеполагание и социальное проектирование. Многие ребята не умеют элементарно распоряжаться деньгами, поэтому после выхода из детского дома тратят их в первый день, либо становятся жертвами обмана», – сказал она, добавив, что предложенные Олегом Калинским специальные курсы для ребят из Донбасса могут помочь детям как во время пребывания в детских домах, так и после выхода из них.

Участники конкурса «Лидеры России» и члены сообщества Лидеров России «Эльбрус» продолжают принимать активное участие в помощи жителям ДНР и ЛНР и беженцам на территории России.