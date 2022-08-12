Эксперт «Лидеров России» предложил разработать мастер-классы по финансовой грамотности для детей из Донбасса

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12 августа, пятница | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почетного консула России
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет.
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Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках?
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт «Лидеров России» предложил разработать мастер-классы по финансовой грамотности для детей из Донбасса
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Победитель конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и член клуба «Лидеров России» «Эльбрус» Олег Калинский инициировал разработку курсов по финансовой грамотности и профориентации для детей из Донецкой и Луганской народных республик.
«Благодаря замечательным волонтерам, работающим в ЛНР, я провел мастер-класс клуба Лидеров России «Эльбрус» по финансовой грамотности для ребят из луганского детского дома. На мастер-классе было около 25 ребят. В этом детском доме ребята разных возрастов: есть и дошкольники, с трех лет, есть и ребята постарше, подростки. Все они активные, немного стеснялись задавать вопросы. Когда мастер-класс проходит онлайн, традиционно сложно общаться удаленно, но энергетика у ребят потрясающая! И они очень позитивные, несмотря на то, что им пришлось пережить», – приведены его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Калинский добавил, что было бы полезно разработать специальные курсы по финансовой грамотности, построению карьеры, развитию своих навыков и талантов для детей, у которых как такового детства не было из-за событий на Украине. Предложение поддержали волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Так, в рамках проекта «Академия лидерства» члены клуба Лидеров России «Эльбрус» и участники сообщества конкурса «Лидеры России» проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. За три года более 900 лидеров провели свыше 1200 мастер-классов для 70 тыс. ребят из 61 региона России.
По мнению куратора гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ на Донбассе Кристины Избицкой, инициатива Олега по адаптации мастер-классов своевременна и очень полезна.
«Особенность детей, растущих в детских домах – «стайность» и непонимание собственного «я», «на что я способен», «чего я хочу как личность». Таким образом, появляется запрос на самоидентификацию через лидерство, целеполагание и социальное проектирование. Многие ребята не умеют элементарно распоряжаться деньгами, поэтому после выхода из детского дома тратят их в первый день, либо становятся жертвами обмана», – сказал она, добавив, что предложенные Олегом Калинским специальные курсы для ребят из Донбасса могут помочь детям как во время пребывания в детских домах, так и после выхода из них.
Участники конкурса «Лидеры России» и члены сообщества Лидеров России «Эльбрус» продолжают принимать активное участие в помощи жителям ДНР и ЛНР и беженцам на территории России.
Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
ВСУ покинули Нагорное и переместились в сторону Соледара
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Подразделения украинских военных оставляют поселок Нагорное на трассе Лисичанск – Бахмут и направляются в сторону Соледара, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледара. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Появилось видео уничтожения позиции ВСУ под Соледаром разведчиками ЛНР
Разведчики народной милиции Луганской народной республики разбили позицию украинских военных под Соледаром в Донецкой народной республике, соответствующее видео опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как ранним утром группа незаметно подошла к противнику. Итогом операции стало уничтожение замаскированной позиции украинских военных у полевой дороги. Со слов луганских разведчиков, пост противника располагался в лесопосадке и использовался для нападения на бойцов союзных сил, пишет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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ВСУ обстреляли село Свердликово в Курской области
Украинские военные обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
«Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена. Спасибо тем, кто защищает наши границы!» – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Старовойт сообщал, что приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины.
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ВСУ выпустили по Донецку из «Урагана» три ракеты с минами «Лепесток»
Украинские военные в 14.30 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО «Ураган» с минами ПФМ-1 «Лепесток» по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 (совпадает с мск) – н.п. Карловка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку.
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Токсичное облако образовалось над Донецком после обстрела пивзавода
В результате обстрела территории донецкого пивзавода оказалась повреждена емкость системы охлаждения, произошла утечка более шести тонн аммиака, над городом образовалось токсичное облако, заявил руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«10 августа артиллерийские подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе. В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Он уточнил, что после взрыва появилось токсичное облако, оно разошлось на площади в два квадратных километра. Один сотрудник завода погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей.
МЧС ДНР не допустило жертв среди мирного населения, последствия артиллерийского удара удалось ликвидировать.
«Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты химического терроризма. Это очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма», – заключил Мизинцев.
Ранее украинские военные почти за два часа пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров.
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Медведев встретился в ЛНР с Пушилиным и Пасечником
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.
«По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампредседателя Совбеза рассказал, что «на совещании, в котором приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, рассмотрели и вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР».
«Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан. Глава СК проинформировал о ходе расследования преступлений, совершенных украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбужденных уголовных дел», – добавил Медведев.
Ранее Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Шахта обесточена в Донецке из-за обстрела
Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
«Сегодня в 16.57 (совпадает с мск) в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 29 горняков», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Министерство сообщает, что в 16.30 из-за артналета без напряжения осталась донецкая шахта имени Горького ГУП ДНР «ГУРШ», четыре горняка находятся под землей.
Ранее сообщалось, что горняков с шахты имени Скочинского в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет.
Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР
Украинские войска почти за два часа пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 19.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Очертино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров (...)», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Ранее сообщалось, что украинские войска за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку.
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько
Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.
«В 19.40 восстановлено энергоснабжение шахты имени А.Ф. Засядько. Предприятие работает в нормальном режиме», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 29 горняков.
Сборную России на Международной олимпиаде по информатике пригласили на стажировку в VK
Четверо участников сборной России на Международной олимпиаде по информатике – 2022 доказали свой потенциал, они приглашены на стажировку VK в 2023 году, сообщил директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.
«VK поддерживает талантливых школьников в стремлении найти свое призвание в мире IT. Сегодняшние старшеклассники, интересующиеся технологиями, – это будущее российской IT-индустрии. Ребята, вошедшие в сборную нашей страны на Международной олимпиаде по информатике, уже доказали свой потенциал. Мы познакомили их с нашей компанией и ведущими экспертами в IT и пригласили к нам на стажировку в следующем году. Желаем ребятам успехов на олимпиаде и надеемся на новые встречи в VK», – сообщаются его слова на сайте компании.
Россию на Международной олимпиаде по информатике – 2022, представляют Александр Бабин из Красноярска, Данил Клищ из Челябинска, Всеволод Нагибин из Новосибирска и Федор Ромашов из Москвы. Российская команда участвует в соревнованиях дистанционно – из кампуса Московского физико-технического института. Все четыре участника команды получили приглашения на стажировку VK в 2023 году.
Сотрудники образовательного направления компании рассказали о самых востребованных и перспективных IT-профессиях и о карьерных возможностях в VK, а также провели ребятам экскурсию по офису. Школьники пообщались с ведущими разработчиками технологий искусственного интеллекта, которые провели с ребятами тестовые собеседования и дали рекомендации по развитию профессиональных навыков.
RuStore выяснил, какие приложения пользуются спросом в разных регионах России
Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore составил портрет пользователя по регионам.
Согласно данным приложения, финансовые приложения пользуются повышенным интересом в республиках Северного Кавказа. На эту категорию приходится более 81% от всех скачиваний в Ингушетии, около 72% в Чечне и 63% в Дагестане. Среди наиболее равнодушных к финансовым приложениям регионов оказалась Омская область, сообщается на сайте компании VK.
Самым скачиваемым приложением по всей стране стало «Сбербанк Онлайн», кроме Ямало-Ненецкого АО, где жители отдают предпочтение «ВТБ Онлайн».
Востребованы у пользователей и развлекательные приложения. Повышенный интерес к ним наблюдается в Калмыкии – 18% от всех скачиваний в регионе и Кемеровской области – около 17%. Наименее «развлекающиеся» оказались жители Воронежской и Калининградской областей. В Чукотском АО большой интерес к приложениям для покупок – более 26% скачиваний, а в Якутии – к государственным приложениям – 17%.
Кроме того, в RuStore появились категории игр – теперь все приложения делятся на жанры, например, аркады или викторины. Наиболее играющими регионами стали Республика Алтай и республика Хакасия, 14% и 11% от общего количества загрузок соответственно, следом расположились Ивановская область, Костромская область и Ненецкий автономный округ. Наименее играющие люди проживают в Орловской области.
Отмечается, что приложение «СберБанк Онлайн» – общероссийский лидер по загрузкам. На втором месте в Чукотском АО – «Яндекс.Маркет», в Якутии – «Электронный паспорт Алроса», в Омской области пользователи чаще всего устанавливали «ВТБ Мои Инвестиции». В Ненецком АО жители отдают предпочтение социальным сетям – «ВКонтакте: музыка, видео, чаты».
Если первые несколько мест стабильно занимают финансовые приложения, то за третье в регионах борются категории «Покупки» и «Развлечения». Так, в Магаданской области «бронза» у Wildberries, в Калмыкии – у Rutube, в Чечне – МАТЧ!, в Кемеровской области – у Кавер-афиша событий и мест». Отличилась Вологодская область – здесь у жителей на третьем месте приложение «Личный кабинет HR».
В ДНР обесточена шахта им. Засядько
В Донецкой народной республике обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«В 08.30 (совпадает с мск) обесточена шахта им. Засядько. Под землей находятся 109 человек», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных, под землей находились 29 горняков.
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Губернатор Севастополя посетил подшефный Мелитополь
Глава Севастопольской области Михаил Развожаев сообщил о заключили соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Севастополя и Мелитополя, а также Мелитопольского района Запорожской области.
«Для Севастополя большая гордость и ответственность быть в это время с Мелитополем. У нас большой план совместной работы, которая уже ведется», – приведены его слова в Telegram-канале движения «Мы вместе с Россией».
Отмечается, что Севастополь восстановит кровли и спортзалы, фасады и прилегающие территории школ в Мелитополе и Константиновке, детского сада, на проблемы которых украинская власть закрывала глаза
Кроме того, 5 тыс. проднаборов, детское питание и 1 тыс. электрических плит, необходимых из-за перекрытия Украиной газа доставлены в Запорожскую область.
Под руководством Развозжаева, Мелитополю передали трактора, илосос и автовышку, которые помогут сделать регион чище и комфортнее
Благодаря работе шефских регионов, партии «Единая Россия», ОНФ и неравнодушных людей жизнь на освобожденных территориях стремительно налаживается.
Накануне власти Запорожской области заявили, что хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.
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Отделения Российского исторического общества решили открыть в Запорожской области и Мариуполе
Президиум Российского исторического общества на заседании принял положительное решение о создании своих отделений в Запорожской области и Мариуполе.
Инициатива о создании регионального отделения РИО в Запорожской области была выдвинута накануне на совещании с участием министра науки и высшего образования Россия Валерия Фалькова и Председателя Правления Российского исторического общества Константина Могилевского, а также представителей образовательных и научных учреждений Крыма и местной научной общественности. В этот же день мариупольскими историками была выдвинута инициатива о создании отделения РИО в Мариуполе, сообщается на сайте Российского исторического общества.
Напомним, 12 августа 2022 года по поручению председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в заочном формате, опросным путем было проведено заседание президиума Российского исторического общества, на котором были приняты следующие решения.
На сегодня отделения Российского исторического общества открыты и успешно работают в 54 субъектах России, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.
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