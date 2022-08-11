Посольство России заявило о несоответствии поставки турбины в Германию условиям контракта

Поставка в Германию отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта, нужно подтверждение, что она не подпадет под санкции, сообщили в посольстве России в Берлине.

«Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта. России нужно официальное подтверждение того, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании – поставщика турбины. Пока Газпром не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты», – передает ТАСС сообщение посольства.

Ранее в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.

При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил: турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.

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