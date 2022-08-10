Кириенко: Внешнее давление способствует консолидации россиян

Внешнее давление на Россию с попытками «отменить» российскую культуру дает возможность для более высокого уровня консолидации общества, в том числе межнациональной и межпоколенческой, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Когда пытаются отменить Россию, русскую культуру, те, кто пытаются это делать, не разбираются в особенностях национальности народов России. Для них мы все русские. Хорошо, это внешнее давление задает возможность для гораздо более высокой внутренней самой разной консолидации: межнациональной, межпоколенческой, между различными слоями и категориями населения в нашей стране», – отметил Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория», сообщает ТАСС.

Он добавил, что «массированное давление с попытками отменить российскую культуру, переписать историю страны, изолировать Россию от мира бессмысленно, из этого ничего не получится».

При этом Кириенко отметил, что видит в этом вызов, который требует адекватной реакции как в России, так и в мире.

Ранее Кириенко заявил, что НАТО будет с удовольствием воевать на территории Украины против России «до последнего украинца».