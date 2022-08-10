Минобороны пообещало рассказать правду о действиях России в мире на конференции в Москве

Правда о действиях России в мире будет донесена до широкой аудитории на Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет на фоне попыток подорвать связи России с партнерами, заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

«Конференция организуется на фоне непростой международной обстановки, неприкрытого санкционного и информационного давления на Российскую Федерацию и на дружественные нам страны. Такие действия направлены на подрыв связей России с традиционными партнерами и представляет собой очередную попытку изолировать или разъединить наши страны», – передает его слова ТАСС.

«На конференции до широкой аудитории будет доведена правдивая информация о действиях России на международной арене, а также истинные причины сложившейся геополитической ситуации в мире», – сказал Фомин.

Руководители военных ведомств 35 государств дали согласие на участие в X Московской конференции по международной безопасности.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2022 году форум «Армия-2022» пройдет впервые одновременно с Московской конференцией по международной безопасности, которая традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов в области обороны со всего мира.