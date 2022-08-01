ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года, также сохраняется лимит на снятие в 10 тыс. долларов или на такую же сумму в евро, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ пояснил, что пошел на такие меры в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. При этом на продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

«Граждане, которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», – говорится в Telegram-канале регулятора

«До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года», – отмечается в сообщении.

Для юридических лиц – резидентов еще на шесть месяцев, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023-го, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы – не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

На иные валюты эти требования не распространяются. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам – нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

Напомним, российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов, для которых установлен особый порядок продажи.