ЦБ частично снял ограничения продажи наличной иностранной валюты физлицам

Российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов, для которых особый порядок продажи сохранится до 9 сентября, сообщили в Банке России.

«Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются – до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года», – приводит ТАСС сообщение банка.

Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты, уточнили в ЦБ.

Напомним, 25 апреля стало известно, что официальные курсы иностранных валют к рублю будут устанавливать по новой методике. Известно, что курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 мск.

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