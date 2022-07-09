В Индии захотели развивать фармацевтический бизнес в России

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9 июля, суббота | Последнее обновление — 10:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Объявлена дата похорон Синдзо Абэ
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Индии захотели развивать фармацевтический бизнес в России
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Индия намерена развивать фармацевтический бизнес в России, в том числе допускает возможность развития поставок произведенных в России лекарств в Африку и Азию, сообщил руководитель индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.
«Надеюсь, мы сумеем успешно развивать двусторонние бизнес-отношения и строить больше предприятий, чтобы не только торговать с Россией и странами СНГ, но и экспортировать лекарства из России в страны Африки. Это – наше общее будущее», – уверен Котвани. «Нам нужна поддержка российского правительства и российского рынка, чтобы ускорить процесс. Уже в 20-х числах июля состоится большая российско-индийская конференция фармацевтического бизнеса. Хочется верить, будет какое-то движение вперед», – добавил он РИА «Новости».
Бизнесмен добавил, что в новых условиях, когда для многих российских компаний отрезаны европейские рынки, «успешные российские бизнесмены должны думать о расширении производства» в других регионах. «В новых условиях для них откроется индийский рынок, а значит, выход в южноазиатский регион. И почему нужно думать только про миллиард людей, живущих в Европе и Америке? Ведь можно обратить внимание на остальные 6 миллиардов из других стран», – сказал Котвани.
«Индийцы верят: если одна дверь закрыта, открываются другие. Да, Евросоюз закрыл свою дверь, зато открылись двери в Индию, Китай, Иран, Турцию и так далее. Все виды бизнеса возможны, и пожалуй, россиянам стоит проводить свою миссию в Индии, сосредоточиться на этой стране», – резюмировал он.
Тему увеличения двустороннего товарооборота, в том числе за счет наращивания поставок фармацевтической продукции в Россию в начале июля по телефону обсудили лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди.
Ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга отмечал, что из 215 стратегически важных препаратов 80% производятся на территории нашей страны, что, по его словам, является очень хорошим показателем.
МИД: Подготовка жестких мер против ЕС и Литвы из-за блокады Калининграда завершена
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Российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Она пояснила, что российские экономоператоры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничений, и Москва не намерена ждать до бесконечности.
«Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», – заключила дипломат.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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На Украине назвали общую численность войск
Численность украинских военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает 1 млн человек, заявил глава минобороны страны Алексей Резников.
«У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – цитирует Резникова «Страна.ua».
В ВСУ состоят до 700 тыс. человек, в национальной полиции – до 100 тыс., в нацгвардии – до 90 тыс., в пограничных войсках – до 60 тысяч.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что численность украинских войск составляет порядка 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
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Эксперт объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20
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«Многие мировые проблемы стали связывать с ситуацией на Украине и тем самым объяснять давление на Москву. Хотя на деле эти проблемы имеют более глубокие корни. Бойкот же просто не мог состояться», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о провалившейся попытке бойкотировать Россию на саммите министров стран G20.
«Ряд стран Запада надеялись, что «Двадцатка» безоговорочно поддержит решения G7 в отношении Москвы. G20 вроде как должна была проявить солидарность и присоединиться к санкционному давлению. Однако это оказалось невозможным», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«У них и не могло получиться задуманное. Дело в том, что остальные члены G20 поддерживают нашу страну, а это не было учтено лидерами G7. Более того, они исходят из того, что «Двадцатка» – не продолжение «Семерки». Это самостоятельная, более инклюзивная группа», – отметил собеседник.
Эксперт также поспорил со словами Марии Захаровой о том, что «ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня». «Я бы не был столь категоричен. Все эти вопросы на сегодняшний день остаются в повестке дня и G20, и западного общества, и СМИ. Другое дело, что рассматривают их исключительно через призму противостояния Запада и Москвы, но на деле все обстоит сложнее», – пояснил Кортунов
«Так, например, если взять продовольственную проблему, то она имеет множество измерений. И некоторые из них вообще никак не связаны с ситуацией на Украине. Этот вопрос имеет более глубокие корни. Но в силу специфики сложившейся ситуации существует тенденция все привязывать к специальной военной операции России на Украине. И от этого никуда не деться», – резюмировал Кортунов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала она в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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В офисе Зеленского захотели отгородить Украину от России железным занавесом
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Украина должна полностью изолироваться от России, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Железный занавес – обязательно», – сказал Подоляк, признав, что реализовать это будет сложно. По его словам, «серые деньги всегда были между Украиной и Россией, зарабатывали на этом много, на всех схемах, в том числе на газовых», передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «24».
Подоляк заявил, что Украине необходим «железный занавес», стране требуется «переориентироваться». Он отметил, что «будет сложно», но «это нужно сделать до конца» – «технологически, экономически, финансово, энергетически переориентироваться только на Европу, и на любые другие рынки, на какие угодно, кроме российского». Подоляк назвал установление железного занавеса одним из условий завершения конфликта на Украине.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Захарова: Глава МИД ФРГ обманывает граждан Германии
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«Несусветной чушью» назвала официальный представитель МИД Мария Захарова слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок про якобы нежелание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова участвовать в переговорах на саммите G20.
Ранее федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок завила: «Тот факт, что министр иностранных дел России провёл большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами, подчёркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не готово к разговору», написала Захарова.
«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», – спрашивает представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
Захарова также подчеркнула, что граждане Германии должны знать, что министр иностранных дел Анналена Бербок их обманывает. По ее словам, Лавров с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму.
«Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы – для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления. Или, по мнению Бербок, главы МИД Индонезии, Аргентины, Бразилии и других стран тоже не в том помещении находились?» – отметила она.
«Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план «семерки» по бойкоту России на «двадцатке». Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», – уточнила Захарова.
Она пояснила, что Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой. Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях, и никакая Анналена Бербок своим враньем реальность не изменит.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня», – отмечала она.
До этого информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона»
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На крупнейшем судостроительном предприятии России – АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) – состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», сообщили в компании.
В торжественной обстановке в присутствии руководства Министерства обороны, Военно-морского флота, администраций Архангельской области, города Северодвинска, представителей предприятий судостроительной промышленности подписан приемный акт.
«Сегодня для нас знаковый день – подписание приемного акта исследовательской подводной лодки «Белгород» и передача ее флоту. При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО «ПО «Севмаш», инженеров и конструкторов АО «ЦКБ МТ «Рубин», специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий – смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки «Белгород» выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!» – передает официальный сайт «Севмаша» слова главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
К-329 «Белгород» – российская атомная подводная лодка специального назначения, единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Построена на судостроительном заводе «Севмаш», спущена на воду 23 апреля 2019 года. Согласно плану, должна была войти в состав флота в конце 2020 года, но затем сроки ее сдачи перенесены были на конец 2021 года. Служить подлодка будет на Тихом океане. Все характеристики этой подлодки засекречены.
Напомним, в июне сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852, носитель ядерных беспилотников «Посейдон» проходит государственные испытания в Баренцевом море.
Западные СМИ предупредили о проблемах в случае исключения России из G20
Запад, пытаясь исключить Россию из G20, действует неразумно, отношения с Москвой недальновидны, пишет бывший Постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани для издания The National Interest.
Как заявил эксперт, специалисты США и Британии, считают своей заслугой принятие санкций против России, но западный мир составляет лишь 12% населения Земли, остальная часть планеты не разделяет такую политику, передает РИА «Новости».
В таком случае Китай и Индия будут снижать зависимость от Америки и Европы, выстраивая новые финансовые и политические системы.
Также автор публикации предложил Европе вспомнить, что Россия является их соседом.
«Россия не исчезнет. Она будет соседом Европы ближайшие тысячи лет, и у нее будут достаточно хорошие отношения с большинством стран мира за пределами Запада», – резюмировал он.
Ранее эксперт газете ВЗГЛЯД объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20
Востоковед спрогнозировал последствия убийства Абэ
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«Реакция японской общественности будет крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный и блестящий политик», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее стало известно о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, где политик выступал перед избирателями в рамках предвыборной кампании.
«Покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии. В этой стране вопросы так не решаются. В Японии очень высокий уровень безопасности, а граждане – люди законопослушные. Все, что связано с терроризмом, для страны события крайне редкие, они выходят за рамки всего, что только можно предположить», – рассказал востоковед, эксперт Общества «Россия – Япония» Олег Казаков.
«Японское общество отреагирует на это событие крайне негативно. И это не зависит от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный, блестящий политик и пользуется большим уважением в стране», – считает собеседник.
«Абэ достойно представлял свою страну и во внешней политике. Именно при нем активно развивались российско-японские отношения. Он внес большой вклад в развитие диалога между нашими странами по самым острым вопросам. Он проводил дальновидную политику, стремясь сохранять хорошие отношения на международной арене и укреплять позиции Японии в регионе», – отметил эксперт.
«За покушением вряд ли стоит какая-то организация, скорее всего, это единоличный поступок человека, который имеет психические отклонения. На то, что это не организованное преступление, указывает и оружие – самодельный дробовик», – полагает Казаков
«Это событие, которое будет долго обсуждаться. Власти Японии должны будут сделать выводы. В стране высокий уровень законности, очень жестко регламентируется оборот оружия. Это одна из самых безопасных стран», – уверен политолог.
«Теперь японцы, вероятно, проанализируют ситуацию, сделают выводы и предпримут меры с целью повышения безопасности предвыборного процесса и безопасности политических лидеров. Уверен, что уже сейчас вся японская полиция работает в усиленном режиме», – сказал собеседник.
«Предстоящие послезавтра выборы, я думаю, переносить или отменять не будут. Уже запущен процесс и нет никакого смысла в том, чтобы его сейчас как-то корректировать», – добавил он.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Позже стало известно о смерти Абэ.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
В Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35
На эстонскую авиабазу Эмари, расположенную под Таллином, прибыли истребители F-35 США, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
«Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также сейчас на авиабазе находятся французские Mirage-2000 и бельгийские F-16. Они расположены там в рамках миссии по охране воздушного пространства Прибалтики.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как прибалтийские страны и Польша, делающие воинственные антироссийские заявления, готовятся к войне.
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Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Байден прочитал в эфире подсказку с телесуфлера «конец цитаты»
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Американский президент Джозеф Байден, выступая по телевидению, повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером.
«Конец цитаты. Повторите строчку», – сказал Байден в ходе выступления на CBS News.
Ранее президент США Джо Байден на встрече с представителями ветроэнергетики случайно перевернул и показал присутствующим подготовленную своими сотрудниками шпаргалку, в которой подробно было расписано, что он должен делать на мероприятии.
Еще в марте Байден на пресс-конференции использовал шпаргалки, содержащие ключевые моменты по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах.
Напомним, это далеко не первый случай, когда окружающие Байдена заявляют о тревоге за его умственные способности. Не так давно президент США посетил церковь в городке Рехобот Бич. Он вышел из нее в приподнятом настроении. Когда президента США спросили о самочувствии, он подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх.
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Британскому послу запретили посещать Совет Федерации
Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.
«Предлагается следующее решение по данному вопросу: комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в России и другим сотрудникам дипломатического посольства», – отметил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко, слова которого передает ТАСС.
«Решение принято единогласно», – добавил он после голосования членов комитета.
Сенатор уточнил, что проинформирует о решении комитета других сенаторов на пленарном заседании палаты в пятницу. По словам Тимченко, российским официальным лицам, послу, сотрудникам посольства России в Лондоне в настоящее время ограничен доступ в здание парламента Великобритании. «В этой ситуации мы не можем оставаться безмолвными, оставлять ситуацию без реагирования», – подчеркнул Тимченко.
«Любая хамская дипломатическая выходка нуждается в зеркальном ответе, иначе получается недосказанность. Поэтому мы решили предложить вам решение не допускать на территорию и в здание Совета Федерации посла Великобритании и дипломатических сотрудников посольства Великобритании», – заявил в свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Отвечая на вопрос о том, как часто посол Великобритании и английские дипломатические работники посещали Совет Федерации, Карасин сказал, что в последние годы они не посещали его вообще.
Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала
Главная цель работы мейнстримовских западных СМИ, освещающих министерскую встречу G20, любой ценой «отработать заказ» по теме «бойкота» России, даже если это вызывает смех у окружающих, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«ВСЯ западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. «А Лавров выходил из зала?»; «А он до конца кого дослушал?»; «А на обед он остается?»; «А вчера на ужине он ужинал?»; «А когда он улетает?»… Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
Лавров также заявлял, что на совещании глав МИД «Группы двадцати» (G20) западным министрам были заданы нелицеприятные вопросы, но те не смогли на них ответить.
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Военный историк: На Украине востребованы методы разведчика Судоплатова
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«Павел Судоплатов стал одним из символов борьбы против бандеровцев. Открытие памятника ему именно сейчас – во время спецоперации – носит очень сильное символическое значение», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Никифоров. Ранее в освобожденном Мелитополе открыли памятник легендарному главе советской внешней разведки Павлу Судоплатову.
«Отдел под руководством Павла Судоплатова боролся с агентами иностранных разведок и эмигрантами-бандеровцами, которые после окончания Второй мировой войны образовали разветвленную сеть в различных странах, а также на западе Украинской ССР, где занимались диверсионной деятельностью», – пояснил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
То, что в Мелитополе был открыт бюст Судоплатову, – это не просто дань памяти уроженцу этого города и выдающемуся деятелю советских спецслужб, подчеркнул собеседник. «Здесь видны исторические параллели с нынешней спецоперацией российских Вооруженных сил на Украине и преемственность наших военных традиций», – подчеркнул Никифроров.
Как отметил историк, важно то, что разведывательные и контрразведывательные подразделения, которыми руководил Судоплатов, ставили целью не только физическое устранение противников, но и нейтрализацию враждебной – в том числе бандеровской – идеологии. «Очень много сил, по словам самого разведчика, советские спецслужбы прилагали для того, чтобы убеждать бандеровцев в том, что они воюют за ложные идеалы, – отметил Никифовров. – И сейчас точно так же российские военные нормально обращаются с пленным бойцами ВСУ и пытаются им показать ошибочность их пути.
Задача, как тогда, так и сейчас – не порубить всех в капусту, а искоренить бандеровскую, нацистскую идеологию».
По словам Никифорова, особенно ярко методы контрпропагандистской работы, которую вел Судоплатов и его коллеги, проявились в истории с группой боевиков ОУН*-УПА*, которые были арестованы в 1951 году под Ровно. Парашютная группа бандеровцев, сброшенная с британского самолета (о чем заранее знала советская контрразведка), была захвачена оперативниками МГБ на подставной явочной квартире. После этого, «арестовав всю группу, Судоплатов и его люди дали бандеровцам своими глазами убедиться в том, что все, что рассказывала им западная пропаганда о подавлении украинского языка и культуры в СССР – это все ложь», – рассказал Никифоров. «Более того, на Западе эти люди никогда не видели опер на украинском языке, а в СССР они были», – добавил историк.
«Хотя конечно, не всегда можно достигать своих целей убеждением. Поэтому в годы войны для силовых методов работы Судоплатов создал спецотряды ОМСБОН – отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Вместе с партизанским движением на оккупированных нацистами территориях были созданы боеспособные диверсионные группы», – подчеркнул Никифоров.
Памятник Судоплатову достоин стоять и в любом городе России в память его заслуг перед Родиной, отметил историк. «Даже в ряду тех сотрудников правоохранительных органов, которые посвятили себя борьбе за безопасность нашей страны, его имя овеяно легендарной славой, а сам он является примером для нынешних сотрудников спецслужб», – резюмировал Никифоров.
В четверг в Мелитополе представители РВИО и администрации Запорожской области открыли мемориал в память о Судоплатове. Церемония была приурочена к 115-летию со дня рождения советского разведчика. Автор трехметрового бронзового бюста – Михаил Баскаков, сообщается на сайте РВИО. «Сегодня свершилась историческая справедливость. Никакие Бандеры, Шухевичи не будут осквернять наши улицы. Здесь будут стоять памятники настоящим героям. Если бы не Судоплатов, я думаю, что нас бы здесь не было. Мы обязаны этим людям всем, что у нас есть», – сказал глава Запорожской администрации Евгений Балицкий.
В июне в Мелитополе была переименована в честь Судоплатова улица, ранее носившего имя одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Донцова.
Уроженец Мелитополя Судоплатов внес огромный вклад в борьбу с украинским националистическим подпольем. В 1938 году в Роттердаме он лично устранил основателя и первого лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца. В 1950 году Судоплатов также провел операцию по ликвидации главкома Украинской повстанческой армии* (в годы нацистской оккупации – гауптмана СС, одного из руководителей батальона шуцманшафта «Нахтигаль») Романа Шухевича. Устранение главаря УПА в ходе операции близ Львова означало конец масштабного и организованного бандеровского движения на территории Советской Украины.
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В ДНР предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожье
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Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган», в ближайшее время контратака украинских войск на этом направлении невозможна, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе – это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться – живая сила, техника – туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», – передает ТАСС его слова.
Накануне сообщалось, что украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.
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