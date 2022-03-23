Депутат: Россия без труда найдет замену европейским фармпрепаратам

«Лишь небольшая часть фармсубстанций попадают к нам из Германии. Вот именно на то, чем их заменить, и нужно сделать упор», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга, комментируя итоги совещания президента с правительством, посвященного повышению устойчивости экономики страны в условиях санкций. Там же были обсуждены и вопросы обеспечения страны лекарствами.

«Из 215 стратегически важных препаратов 80 процентов производятся на территории нашей страны. Это очень хороший показатель», – говорит первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его словам, отечественная фармацевтика зависит от сырья, которое поставляется из Китая и Индии. «Лишь небольшая часть фармсубстанций попадают к нам из Германии. Вот именно на то, чем заменить эти европейские субстанции, и нужно сделать упор», – сказал он. К счастью, добавил депутат, на протяжении последних лет государство целенаправленно поддерживало фарминдустрию.

«Напомню, что в 2020 году был утвержден перечень из 215 стратегически важных препаратов. В прошлом году по инициативе президента был принят закон о принудительном лицензировании. Принятый сегодня комплекс мер по поддержке фармотрасли включает в себя кредиты от фонда развития промышленности, упрощенную процедуру лицензирования и отмену обязательных требований по маркировке. Такие шаги помогут обновить нашу фармацевтическую отрасль, по сути перезапустить ее», – уверен Мажуга.

«Во время сегодняшнего совещания у президента министр здравоохранения озвучил первоочередные меры по поддержке фарминдустрии. Основное внимание решено обратить на перечень важных медицинских изделий и лекарственных препаратов, которые особенно нужны нашей стране», – пояснил эксперт.

«Этот перечь уже направлен в Российскую академию наук и в ближайшее время будет проведен его анализ. На следующей неделе будут даны задания научно-исследовательским организациям, высшим учебным заведениям с целью подбора необходимых технологий для получения необходимых лекарственных препаратов и по разработке тех или иных медицинских изделий», – рассказал зампред комитета.

Ранее Мажуга уже заявлял, что выпуск собственных фармацевтических субстанций позволит оперативно восполнить отсутствующие в стране препараты, в том числе, запатентованные: «Наши университеты, научные организации имеют большой опыт в области разработки технологий производства. Так, например, РХТУ имени Менделеева за последний год создал технологии по выпуску ритонавира, лопинавира, фавипиравира и софосбувира – и это только то, о чем я могу сейчас говорить. Это полноценные технологии, дающие тонны субстанций в год».

В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства. В частности, глава государства поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях. Кроме того, обсуждались вопросы сохранения в условиях санкций программ ипотечных льгот (по специальным ипотечным программам – семейной, сельской и дальневосточной), а также задачи обеспечения страны продовольствием и лекарствами.

Складские запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются в норму, спрос на некоторые категории непродовольственных товаров снижается, проинформировал президента глава Минпромторга Денис Мантуров. Что касается лекарственного обеспечения, то, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, «у производителей, дистрибьюторов проблем с производством и запасами нет». «Делать запасы не нужно», – цитировал ТАСС главу Минздрава. Цены на жизненно важные лекарства останутся фиксированными, пообещал министр.

Новый формат ведения экспортно-импортных операций, который подготовил финансовый блок правительства, призван гарантировать безопасность российской экономики, заметила директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. То, что покупатели российского газа теперь будут приобретать топливо за рубли, повысит устойчивость нашей национальной валюты, отметила эксперт.

Одновременно правительство решило провести и кредитные «послабления», отметила Кислицына. Для поддержки и стимулирования строительной отрасли регионам дадут возможность отсрочить платежи по бюджетным кредитам, указала эксперт. Сохраненные таким образом деньги «можно направить на поддержку компаний и дофинансирование проектов в случае роста стоимости стройматериалов». Такая мера очень важна, ведь строительный сектор – один из драйверов развития экономики.

Мерой поддержки рядовых граждан стало сохранение разных вариантов льготной ипотеки, отметила Кислицына. Она напомнила, что семейная ипотека осталась на уровне 6%, дальневосточная и сельская по-прежнему не будет превышать 3%. Президент лично одобрил эти социально-ориентированные программы, подчеркнула эксперт.

На совещании президент обсудил с министрами и то, как можно использовать частичный уход иностранных компаний с отечественного рынка для развития самого рынка, отметила Кислицына. Глава государства подчеркнул, что ситуация дает возможность развивать собственное производство, сохранив тем самым всю привычную линейку товаров.

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