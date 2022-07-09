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Байден похвалил разведку США за работу перед спецоперацией России на Украине
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что разведка США заранее предоставила Вашингтону сведения о планах России по Украине.
Байден, выступая в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, заявил, что работа разведки позволила «предупредить мир о том, что Владимир Путин планирует на Украине». При этом американская разведка не «раскрыла свои источники и методы» работы. Глава американского государства считает, что это «сыграло важнейшую роль в сплочении партнеров и союзников» США «по всему миру» и в «сохранении их единства».
Говоря о сотрудниках американский разведывательных служб, Байден также утверждал: «Очевидно, что вы лучшие во всем мире». Байден сказал, что Россия хотела расколоть НАТО и сломить решимость альянса, но этого удалось не допустить, передает ТАСС.
Байден поблагодарил агентов за службу, отметив под одобрительный смех собравшихся, что не все 75 лет мог наблюдать за ее историей, а лишь 52, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20
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«Многие мировые проблемы стали связывать с ситуацией на Украине и тем самым объяснять давление на Москву. Хотя на деле эти проблемы имеют более глубокие корни. Бойкот же просто не мог состояться», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о провалившейся попытке бойкотировать Россию на саммите министров стран G20.
«Ряд стран Запада надеялись, что «Двадцатка» безоговорочно поддержит решения G7 в отношении Москвы. G20 вроде как должна была проявить солидарность и присоединиться к санкционному давлению. Однако это оказалось невозможным», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«У них и не могло получиться задуманное. Дело в том, что остальные члены G20 поддерживают нашу страну, а это не было учтено лидерами G7. Более того, они исходят из того, что «Двадцатка» – не продолжение «Семерки». Это самостоятельная, более инклюзивная группа», – отметил собеседник.
Эксперт также поспорил со словами Марии Захаровой о том, что «ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня». «Я бы не был столь категоричен. Все эти вопросы на сегодняшний день остаются в повестке дня и G20, и западного общества, и СМИ. Другое дело, что рассматривают их исключительно через призму противостояния Запада и Москвы, но на деле все обстоит сложнее», – пояснил Кортунов
«Так, например, если взять продовольственную проблему, то она имеет множество измерений. И некоторые из них вообще никак не связаны с ситуацией на Украине. Этот вопрос имеет более глубокие корни. Но в силу специфики сложившейся ситуации существует тенденция все привязывать к специальной военной операции России на Украине. И от этого никуда не деться», – резюмировал Кортунов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала она в своем Telegram-канале.
«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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На Украине назвали общую численность войск
Численность украинских военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает 1 млн человек, заявил глава минобороны страны Алексей Резников.
«У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – цитирует Резникова «Страна.ua».
В ВСУ состоят до 700 тыс. человек, в национальной полиции – до 100 тыс., в нацгвардии – до 90 тыс., в пограничных войсках – до 60 тысяч.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что численность украинских войск составляет порядка 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
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Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Зеленский назвал помощь США Украине недостаточной «для победы»
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США помогают Украине, но этой помощи недостаточно для того, чтобы победить Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что США «много помогают», но Киев «хочет увеличения этой помощи». Украинские власти не ждут, что «люди из других стран» будут «биться за территорию» Украины, но «США являются мировой экономикой и могут помочь как оружием, так и финансами», сказал Зеленский.
По его словам, США «могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке». Он считает, что «некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать» Киев «из-за США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею», – заявил Зеленский, добавив, что «есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». Зеленский считает, что такой визит поможет Украине. Он заявил: «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии».
Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России». Кроме того, он сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО».
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Канада собралась вернуть турбину для «Северного потока» вопреки санкциям
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Для поставок турбин для газопровода «Северный поток» канадское правительство по согласованию с Германией намерено сделать исключение из санкций против России, сообщили источники.
Как пишет «Европейская правда», это «создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора». По словам источников, формальным поводом станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека. Также Канада собирается аргументировать исключение из санкций тем, что такой шаг позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.
«Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима», – приводит РИА «Новости» слова представителя минэнерго Украины.
Высокопоставленный чиновник в министерстве энергетики Украины подчеркнул, что санкции «запрещают передачу любого газового оборудования». Он заявил: «Если, не дай бог, это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?» – передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Европейская правда» сообщает, что 22 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко написал письмо главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону, в котором уговаривал Оттаву не возвращать турбины в Европу.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
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Лавров объяснил, почему не сфотографировался с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Индонезии.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [России Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», – передает ТАСС слова Лаврова по итогам участия в совещании глав МИД G20, комментируя информацию, что Блинкен будет избегать появления на групповых фотосессиях.
«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.
Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева за нападение на ветерана в Москве
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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством России и США, который избил 84-летнего ветерана.
«У меня просто нет цензурных слов! Уроженец Украины с американским паспортом, жестоко избивший в Москве 84-летнего ветерана Вооруженных сил за поддержку СВО, осужден… к 1,5 годам ограничения свободы», – заявил Хинштейн в Telegram.
Как заявил Хинштейн, «в наказание за переломы, сотрясение мозга и множество гематом у старика – он всего-навсего не сможет посещать рестораны и массовые мероприятия». При этом случай получил «массовую огласку», были «сюжеты на центральных ТВ-каналах».
Хинштейн пояснил, что СО ОМВД «Свиблово» «почему-то квалифицировало действия» нападавшего «по самому мягкому составу (ч.1 ст. 112 УК), а прокуратура – ничего противозаконного в том не увидела». По мнению депутата, речь дорлжна идти о «п. «е» ч. 2», то есть «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».
Хинштейн намерен «обращаться в прокуратуру и добиваться пересмотра дела», поскольку «вынесенный приговор – просто бессовестное издевательство над здравым смыслом». «А избитому ветерану – шлю лучи поддержки и желаю здоровья и мужества!» – говорится в сообщении.
Конфликт двух мужчин произошел 5 марта, но ветеран до сих пор не восстановился. Пенсионер, у которого есть воинское звание подполковника, поспорил о спецоперации с 57-летним соседом, имеющим двойное гражданство (России и США). В ходе беседы украинец избил пожилого человека до потери сознания. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако вскоре нападавшему смягчили статью на причинение вреда здоровью средней тяжести, пишет Life.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ВСУ бросили большое количество техники при отступлении из Лисичанска
Украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике, рассказал боец народной милиции ЛНР Александр.
«Уходили, когда из Лисичанска, очень много техники бросили они (украинские военнослужащие). Есть целая техника, есть, конечно, и поврежденная. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы – «Оса» (зенитный ракетный комплекс), ниже – танк их брошенный», – передает РИА «Новости» его слова.
Военнослужащий добавил, что одно только его подразделение «затрофеяло несколько танков». Он уточнил, что большое количество украинской техники осталось на подступах к Лисичанску.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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В Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35
На эстонскую авиабазу Эмари, расположенную под Таллином, прибыли истребители F-35 США, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
«Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также сейчас на авиабазе находятся французские Mirage-2000 и бельгийские F-16. Они расположены там в рамках миссии по охране воздушного пространства Прибалтики.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как прибалтийские страны и Польша, делающие воинственные антироссийские заявления, готовятся к войне.
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В ДНР предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожье
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Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган», в ближайшее время контратака украинских войск на этом направлении невозможна, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе – это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться – живая сила, техника – туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», – передает ТАСС его слова.
Накануне сообщалось, что украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове
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В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады теробороны в районе Очакова Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе города Николаева ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны. В результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.
В результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорске уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов.
В населенном пункте Маяки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР», – заявил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156 районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка Днепропетровской области.
Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка ДНР, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танка и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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Лавров раскритиковал мечты Запада о «победе» Киева
Западные страны своим подходом мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи «Группы двадцати».
«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров, и предупредил тех, кто отказывается от мирного урегулирования, что чем дальше, тем сложнее будет договориться с Москвой.
Кроме того, Лавров заявил, что западные страны должны перестать искусственно блокировать поставки зерна из России. «Статистика показывает очень ясно, что зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объема мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наши зерно законтрактовали», – указал он.
В Кремле ранее заявляли, что российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
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ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке
Ракетный удар был нанесен украинскими войсками по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», – приводит его слова РИА «Новости».
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
В начале июля в Херсонской области было сформировано новое правительство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем отличается структура нового правительства от украинской обладминистрации.
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Москва назвала иностранных наемников ВСУ серьезнейшей проблемой в отношениях с Западом
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Фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне Украины остается одной из самых серьезных проблем в отношениях России с США и другими странами Запада, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Я могу комментировать этот момент в конкретном плане, потому что обстоятельства их появления на Украине и вообще фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне ВСУ и националистических батальонов – это один из новых серьезнейших и проблемных моментов в наших отношениях с США и другими странами Запада», – передает ТАСС слова Рябкова на вопрос о диалоге Москвы и Вашингтона по американским наемникам на Украине.
По его словам, США обращались к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами, но продолжение тема не получила.
«Насколько я понимаю, продолжение тема не получила, был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», – сказал Рябков.
Он заявил также, что вопросом обмена заключенными между Россией и США, такими, как американская баскетболистка Бриттни Грайнер и других, надо заниматься в закрытом режиме.
«Что касается всяких схем обменов, то наша позиция прежняя: этим нужно заниматься в закрытом режиме по имеющимся каналам. Я не уверен, что какая-то дополнительная активность, особенно в публичной плоскости, поможет правильному сбалансированному компромиссу и нахождению основы для облегчения участи наших соотечественников: таких, как Виктор Бут, у которого проблемы со здоровьем, таких, как Селезнев, и многих других», – сказал Рябков.
По словам дипломата, следствие установит роль американских граждан, воевавших на стороне Украины и попавших в плен, в конфликте на Украине.
«Следствие, которое продолжается в отношении этих лиц, конкретику обстоятельств их появления в зоне боевых действий и той роли, которую они играли, определит», – сказал Рябков.
По его словам, Россия неоднократно предупреждала граждан «группы недружественных» России государств отказаться от авантюрных действий.
Ранее Рябков, комментируя письмо президента США Джо Байдена американке, заявил, что в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер может помочь не переписка, а серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы по профильным каналам.
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Военный историк: На Украине востребованы методы разведчика Судоплатова
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«Павел Судоплатов стал одним из символов борьбы против бандеровцев. Открытие памятника ему именно сейчас – во время спецоперации – носит очень сильное символическое значение», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Никифоров. Ранее в освобожденном Мелитополе открыли памятник легендарному главе советской внешней разведки Павлу Судоплатову.
«Отдел под руководством Павла Судоплатова боролся с агентами иностранных разведок и эмигрантами-бандеровцами, которые после окончания Второй мировой войны образовали разветвленную сеть в различных странах, а также на западе Украинской ССР, где занимались диверсионной деятельностью», – пояснил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
То, что в Мелитополе был открыт бюст Судоплатову, – это не просто дань памяти уроженцу этого города и выдающемуся деятелю советских спецслужб, подчеркнул собеседник. «Здесь видны исторические параллели с нынешней спецоперацией российских Вооруженных сил на Украине и преемственность наших военных традиций», – подчеркнул Никифроров.
Как отметил историк, важно то, что разведывательные и контрразведывательные подразделения, которыми руководил Судоплатов, ставили целью не только физическое устранение противников, но и нейтрализацию враждебной – в том числе бандеровской – идеологии. «Очень много сил, по словам самого разведчика, советские спецслужбы прилагали для того, чтобы убеждать бандеровцев в том, что они воюют за ложные идеалы, – отметил Никифовров. – И сейчас точно так же российские военные нормально обращаются с пленным бойцами ВСУ и пытаются им показать ошибочность их пути.
Задача, как тогда, так и сейчас – не порубить всех в капусту, а искоренить бандеровскую, нацистскую идеологию».
По словам Никифорова, особенно ярко методы контрпропагандистской работы, которую вел Судоплатов и его коллеги, проявились в истории с группой боевиков ОУН*-УПА*, которые были арестованы в 1951 году под Ровно. Парашютная группа бандеровцев, сброшенная с британского самолета (о чем заранее знала советская контрразведка), была захвачена оперативниками МГБ на подставной явочной квартире. После этого, «арестовав всю группу, Судоплатов и его люди дали бандеровцам своими глазами убедиться в том, что все, что рассказывала им западная пропаганда о подавлении украинского языка и культуры в СССР – это все ложь», – рассказал Никифоров. «Более того, на Западе эти люди никогда не видели опер на украинском языке, а в СССР они были», – добавил историк.
«Хотя конечно, не всегда можно достигать своих целей убеждением. Поэтому в годы войны для силовых методов работы Судоплатов создал спецотряды ОМСБОН – отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Вместе с партизанским движением на оккупированных нацистами территориях были созданы боеспособные диверсионные группы», – подчеркнул Никифоров.
Памятник Судоплатову достоин стоять и в любом городе России в память его заслуг перед Родиной, отметил историк. «Даже в ряду тех сотрудников правоохранительных органов, которые посвятили себя борьбе за безопасность нашей страны, его имя овеяно легендарной славой, а сам он является примером для нынешних сотрудников спецслужб», – резюмировал Никифоров.
В четверг в Мелитополе представители РВИО и администрации Запорожской области открыли мемориал в память о Судоплатове. Церемония была приурочена к 115-летию со дня рождения советского разведчика. Автор трехметрового бронзового бюста – Михаил Баскаков, сообщается на сайте РВИО. «Сегодня свершилась историческая справедливость. Никакие Бандеры, Шухевичи не будут осквернять наши улицы. Здесь будут стоять памятники настоящим героям. Если бы не Судоплатов, я думаю, что нас бы здесь не было. Мы обязаны этим людям всем, что у нас есть», – сказал глава Запорожской администрации Евгений Балицкий.
В июне в Мелитополе была переименована в честь Судоплатова улица, ранее носившего имя одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Донцова.
Уроженец Мелитополя Судоплатов внес огромный вклад в борьбу с украинским националистическим подпольем. В 1938 году в Роттердаме он лично устранил основателя и первого лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца. В 1950 году Судоплатов также провел операцию по ликвидации главкома Украинской повстанческой армии* (в годы нацистской оккупации – гауптмана СС, одного из руководителей батальона шуцманшафта «Нахтигаль») Романа Шухевича. Устранение главаря УПА в ходе операции близ Львова означало конец масштабного и организованного бандеровского движения на территории Советской Украины.
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