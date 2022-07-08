Министр обороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО

Министр обороны Польши Мариуш Блащак вслед за президентом страны Анджеем Дудой заявил о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделало Балтийское море внутренним морем НАТО.

«С вступлением Швеции и Финляндии в НАТО страны бассейна Балтийского моря становятся более безопасными. Само Балтийское море по факту стало внутренним морем НАТО», – передает ТАСС слова Блащяака в эфире Польского телевидения. По словам Блащака, также важно принимать во внимание большой потенциал Швеции и Финляндии. «В случае Швеции это высокотехнологичное вооружение, а в случае с Финляндией – прекрасно организованная всеобщая оборона», – пояснил он.

«Мы можем прямо сказать, что Польша более безопасна, потому что мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать как с Швецией, так и с Финляндией, а присутствие этих стран в НАТО, без сомнения, укрепляет альянс», – сказал Блащак.

«Поэтому общие учения, общая работа, укрепление взаимодействия наших вооруженных сил – все это действия, которые мы немедленно начнем реализовывать. Уже сейчас обе страны – это страны – партнеры НАТО, поэтому введение норм займет мало времени», – указал польский министр.

Ранее Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, который назвал Балтику внутренним морем НАТО, и предложил подарить тому карту.

«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю. Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», – заявил Алиханов.