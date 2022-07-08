МИД назвал зарубежное наемничество в пользу ВСУ серьезнейшей темой в диалоге с США

Фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне Украины остается одной из самых серьезных проблем в отношениях России с США и другими странами Запада, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Я могу комментировать этот момент в конкретном плане, потому что обстоятельства их появления на Украине и вообще фактор зарубежного наемничества и действий наемников на стороне ВСУ и националистических батальонов – это один из новых серьезнейших и проблемных моментов в наших отношениях с США и другими странами Запада», – передает ТАСС слова Рябкова на вопрос о диалоге Москвы и Вашингтона по американским наемникам на Украине.

По его словам, США обращались к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами, но продолжение тема не получила.

«Насколько я понимаю, продолжение тема не получила, был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», – сказал Рябков.

Он заявил также, что вопросом обмена заключенными между Россией и США, такими, как американская баскетболистка Бриттни Грайнер и другие, надо заниматься в закрытом режиме.

«Что касается всяких схем обменов, то наша позиция прежняя: этим нужно заниматься в закрытом режиме по имеющимся каналам. Я не уверен, что какая-то дополнительная активность, особенно в публичной плоскости, поможет правильному сбалансированному компромиссу и нахождению основы для облегчения участи наших соотечественников, таких, как Виктор Бут, у которого проблемы со здоровьем, таких, как Селезнев и многие другие», – сказал Рябков.

По словам дипломата, следствие установит роль американских граждан, воевавших на стороне Украины и попавших в плен, в конфликте на Украине.

«Следствие, которое продолжается в отношении этих лиц, конкретику обстоятельств их появления в зоне боевых действий и той роли, которую они играли, определит», – сказал Рябков.

По его словам, Россия неоднократно предупреждала граждан «группы недружественных» России государств отказаться от авантюрных действий.

Ранее Рябков, комментируя письмо президента США Джо Байдена американке, заявил, что в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер может помочь не переписка, а серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы по профильным каналам.