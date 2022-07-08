В России решили улучшить условия для обучения рабочей элиты

Эксперты прокомментировал решение премьер-министра Михаила Мишустина ввести налоговые льготы для компаний, которые финансово помогают колледжам и техникумам готовить представителей рабочих профессий. По их словам, таким образом правительство улучшит условия для обучения кадров, которые смогут обеспечить Россию аналогами импортных товаров.

Подготовка представителей рабочих профессий в России отныне – государственное дело, заявил Ura.ru профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

«Дефицит квалифицированных кадров на производстве беспокоит правительство не первый день, налоговые льготы для предприятий обсуждались и раньше, но санкции повысили приоритет этой проблемы. Она не сугубо российская, с теми же трудностями сталкиваются многие страны, поскольку разрывы в цепочках поставок вынуждают иметь собственное производство критически важных товаров, для чего необходимо развивать станкостроение. Но станки не работают сами по себе, нужны подготовленные кадры. Поэтому решение было принято», – рассказал Шпунт.

Правительство обсуждает пути решения проблемы дефицита квалифицированных рабочих кадров давно, а санкции ускорили принятие решений, подтвердил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «С особой остротой этот вопрос звучит в условиях санкционного давления. Достижение производственного суверенитета России – часть масштабного ответа властей на новые вызовы. Он не менее важен, чем технологический суверенитет, о котором говорят чаще. Вопреки расхожему мнению, с технологиями у нас в стране дела обстоят неплохо, а вот с производством проблемы серьезнее. Мишустин решает эту задачу, налоговые льготы – это важный шаг на этом пути», – сказал эксперт.

«Те же микропроцессоры в России разрабатываются, но не производятся. В том числе и потому, что нет рук, которые это могут сделать», – рассказал Мартынов.

Как отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, не только власть, но и общество в России пришло к понимаю востребованности квалифицированных специалистов на производстве. «Люди снова захотели получать рабочие профессии, хотят быть востребованным специалистами. Проблемы с имиджем профессий если и остались, то скорее они касаются всех людей труда, а не рабочих отдельно – в медийном пространстве мы по-прежнему видим сплошь звезд шоу-бизнеса и разных очень богатых людей. Но уже есть понимание, что без рабочей элиты промышленность в России не поднять. Это связано с импортозамещением и другими первоочередными задачами правительства, потому премьер этой темой и занимается», – заключил Потуремский.