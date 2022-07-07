Лукашенко поручил чиновникам заставить работать «тунеядцев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам в регионах решить проблему тунеядства, сообщила пресс-служба главы государства.

По ее информации, данное требование прозвучало во время рассмотрения кадровых вопросов в четверг, когда в том числе были согласованы новые руководители ряда районных исполнительных комитетов, передает РИА «Новости».

В числе приоритетных задач, которые Лукашенко поставил перед главами райисполкомов, – также обеспечение занятости населения и создание рабочих мест. «Особое внимание, по словам президента, нужно уделить решению проблемы тунеядства – когда есть работа, но отдельные личности трудиться не хотят», – пояснили в пресс-службе.

«Обратите на это внимание. Создайте им рабочие места, если их нет – хотя я уверен, что сейчас рабочих мест достаточно в любом районе, – и заставьте каждого работать», – сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что по отношению к безработным власти должны действовать так, как будет решено на заседании исполкома районного совета, но «они все должны быть заняты». «Ибо потом мы будем тратить огромные деньги для того, чтобы заставить не просто работать, а в чувство привести. Правоохранительные органы будут тратить (на работу с «тунеядцами») огромные деньги. И посмотрите, основные тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии в основном безработными», – обратил внимание президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко поручил правительству заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет нетрудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам.

Напомним, в январе 2018 года Лукашенко подписал декрет №1, предусматривающий отмену специального денежного сбора с неработающих граждан.

В 2015 году Лукашенко подписал декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», более известный как «декрет о тунеядстве». По нему не работающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Извещения об уплате налогов получили более 470 тыс. граждан Белоруссии.

Против «декрета о тунеядстве» в стране прошло несколько акций протеста. При этом в марте 2017 года Лукашенко заявлял, что декрет отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор.