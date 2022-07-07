Депутаты новой волны подвели итоги первого года работы в Госдуме

По завершении весенней сессии Госдумы депутаты новой волны поделились итогами прошедшего года парламентской работы и обозначили планы на осеннюю сессию.

Персональные итоги весенней сессии Госдумы подвел замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг», первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич. «Весенняя сессия запомнится мне обилием приоритетов и бешеным ритмом, в котором одинаково важно все: законотворческая деятельность, решение вопросов и обращений жителей в родной уже мне Воронежской области, гуманитарная миссия на освобожденных территориях Украины», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Приоритетными направлениями законотворчества он назвал социальные инициативы, поддержку экономики и защиту суверенитета страны. Кастюкевич выступил соавтором нескольких законопроектов, один из которых расширяет цели добровольчества и предусматривает компенсации волонтерам в связи с причиненным вредом жизни или здоровью.

Об итогах первого года работы в парламенте рассказала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко. «Это мой первый созыв в Государственной Думе. И работали мы в особенных условиях беспрецедентных санкций и давления со стороны стран Запада. Мы вместе с коллегами принимали законопроекты, необходимые для поддержки граждан и бизнеса», – сказала депутат, по итогам весенней сессии попавшая в топ-50 рейтинга

«Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД), выступила соавтором нескольких значимых законопроектов. Среди них – законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы, внесенный в парламент. По словам Занко, он вводит ответственность (вплоть до уголовной) за осквернение символа воинской славы России.

Также депутат внесла поправку в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Поправка позволит продлить исследование территории и перенос обнаруженных останков бойцов времен Великой Отечественной войны на три месяца с учетом географических и климатических условий.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала о мерах поддержки российского агропромышленного комплекса, принятых во время весенней парламентской сессии. Среди результатов работы – упрощение процедуры получения земель для фермеров, снятие административной нагрузки на сельхозтоваропроизводителей в части утилизации навоза и помета, добавление маркировки сельхозживотных, разрешение разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что в прошедшем году интенсивная работа шла как в Москве, так и в регионах. Деятельность депутатов от «Единой России» включила в себя законотворчество, реализацию партийных проектов, общение с избирателями и решение их проблем. Кирьянов отметил, что его комитет во время весенней сессии обеспечил принятие 14 федеральных законов. Речь идет о пакетах антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций.

Об итогах весенней сессии в своих соцсетях также написала первый заместитель председателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова. «Приняли 361 закон, из них – более 35% из числа социально значимых, а это больше, чем в прошлом созыве», – поделилась она.

Депутат подчеркнула, что в условиях санкционного давления в депутатском корпусе усилилось единение, не зависящее от политических взглядов и партийной принадлежности парламентариев. Дьяконова отметила и тот факт, что в период весенней сессии Госдума уделила большое внимание поддержке детей и их образования. «С коллегами из фракции «Единая Россия» принят большой блок законопроектов в этой сфере – о снижении нагрузки на учителей, создании детского движения, льготном поступлении в колледжи», – констатировала она.