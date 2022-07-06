Договор купли-продажи машины разрешили оформлять через «Госуслуги»

Сделки купли-продажи транспортных средств можно будет законно оформлять через портал госуслуг, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников.

«Договор купли-продажи уже доделали до конца, можно будет уже вполне законно на ЕПГУ (портале госуслуг) совершать сделки. Они будут юридически закреплены и подтверждены Министерством цифрового развития», – передает ТАСС слова Черникова на заседании президиума Общественного совета при МВД.

Черников отметил, что ранее могли возникать вопросы с правом отчуждения и регистрацией транспортного средства. «Здесь [на портале] можно безопасно проводить действия. Мы будем видеть, что транспортное средство перешло от одного лица к другому, и к прежнему владельцу не будут приходить штрафы с камер автоматической фотовидеофиксации», - отметил глава ГИБДД.

Кроме того, он напомнил, что одна из задач Госавтоинспекции заключается в том, чтобы выложить на портале с иконкой «Госуслуги. Авто» полный пакет документов (водительское удостоверение, ОСАГО, СТС), который в электронном виде владелец транспортного средства может предоставить, и законно управлять машиной.

Черников отметил, что в России после отмены практических экзаменов на «площадках» сократилось число ДТП с участием начинающих водителей.

С апреля прошлого года в России изменились правила проведения экзамена на водительское удостоверение. После этого осталось два этапа экзамена: теория и вождение, которое объединило «площадку» с городом.

По словам Черникова, в результате нововведений получить водительское удостоверение гражданам, которые неудовлетворительно подготовились, стало сложнее.

«Исключена административная процедура по проведению практического экзамена на закрытой площадке. Теперь проверка осуществляется только в условиях реальной дорожной обстановки. Это дало уже положительный результат. Мы видим, что сократилось количество погибших, количество ДТП с участием молодых водителей, которые имеют стаж управления транспортных средств менее двух лет», – рассказал он.

Ранее в России предложили ввести обязательное тестирование в ГИБДД на вождение для водителей электросамокатов.

До этого Верховный суд позволил относить электрические самокаты к транспортным средствам. Такое решение было принято после иска Давида Чепечана, который попал в аварию с одним из таких устройств. В результате аварии водитель самоката погиб, а по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.