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Захарова ответила на условия для встречи Лаврова и Блинкена строками из песен
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявления представителя Госдепа Неда Прайса об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песен певицы Бритни Спирс и своего собственного сочинения.
«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers Baby One More Time («Еще раз, детка – прим. ВЗГЛЯД)», – написала она в своем Telegram-канале, добавив несколько строчек, в которых говорится, что «одиночество убивает меня» и «дай мне знак, сделай это еще раз».
«А я отвечу своими словами из June Song (текст, к которой написала Захарова). <...> Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи», – дополнила она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия якобы пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
После этого этом в Госдепе заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи. По их мнению, «пока подобный контакт не уместен».
Захарова объяснила, почему посольство США в России не стало указывать новый адрес
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что посольство США в Москве перестало указывать своей адрес из-за того, что «менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США».
«Посольство США в России стерло свой адрес. На сайте американской дипмисcии только широта и долгота. Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев». А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США», – написала Захароаа в Telegram-канале.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
Американцев возмутила реакция Харрис на вопрос о бензине
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Зрители телеканала Fox негативно отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения рекордных цен на бензин в стране.
Эпизод произошел во время выступления Харрис в Новом Орлеане. Один из участников мероприятия пошутил, что на днях видел мем о том, как сделать бензин в домашних условиях. Харрис заявила, что так делать не надо, после чего засмеялась. Реакция второго лица государства на проблему с топливом спровоцировала критику американцев, передает РИА «Новости».
«Джо: «Нет никого глупее меня!». Камала: «Подержи мои наколенники! Хи-хи», – сыронизировал пользователь Mcl Black.
«Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится», – заметил Christian Clifford.
«Какого черта она думает, что все так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков», – отметил Dave Cancel.
«Все, что осталось сделать Камале, это сказать: «Пусть едят пирожные». Мы все знаем, что случилось с (казненной французской – прим. ВЗГЛЯД) королевой Антуанеттой после того, как она сказала так о страданиях французов во время ее правления», – выразил мнение Jhay Chylla.
«Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая», – добавил Bob S.
«Боже, я совсем забыла о ней... Как будто у нас даже нет вице-президента», – заметила SarahLeann.
«Удивительно, что мы платим за нее и таких как она», – написал Understated.
«Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло», – заявил sean mcdougal.
«Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда (после промежуточных выборов – прим. ВЗГЛЯД) все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон», – предрек sptrader.
Ранее пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. На 2 июля, по данным аналитиков, цена на бензин составляет в среднем 4,8 доллара за галлон, при этом в январе 2021 года, когда Байден лишь заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон, в июле прошлого года – 3,1 доллара.
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В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина по случаю Дня независимости США
Президент России Владимир Путин не будет направлять Вашингтону поздравление по случаю Дня независимости США, поскольку недружественная политика США по отношению к России в этом году достигла пика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», – передает его слова ТАСС.
«Это связано с тем, что этот год, собственно, стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов», – пояснил Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в весьма горячей точке противостояния.
США нашли защиту от гиперзвуковых ракет России
Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.
Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 до 90 тысяч футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.
Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.
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Стало известно о съемке американским спутником Белгорода до удара ВСУ
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Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода всего за три дня до украинского ракетного удара по городу, сообщили СМИ.
Съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
Позже Гладков уточнил, что количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин России, трое – граждане Украины.
В мае газета New York Times со ссылкой на американских топ-чиновников сообщала, что Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров. После объявления второй фазы российской спецоперации Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».
В начале апреля стало известно, что разведывательное сообщество США покупает данные космической разведки по Украине у компаний Maxar, Planet и BlackSky.
Лавров объяснил цель санкций Запада
Санкции Запада нацелены на то, чтобы наказывать любых несогласных и подчинять своей воле, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Либерализм? Сейчас говорят – неолиберальная доктрина и политика. Достаточно посмотреть на проблемы, бушующие сейчас на Западе. Причем они связаны не только с естественным ходом вещей в сфере экономики, торговли – там были подъемы и спады, а искусственно создаются для себя самим Западом. Об этом подробно говорил президент Владимир Путин, когда объяснял гносеологию нынешнего продовольственного и энергетического кризисов, вызванных непродуманной, поспешной и явно эгоистичной политикой западных государств», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что «это касается и санкций, которые появились далеко не вчера и нацелены на то, чтобы любых несогласных наказывать, подчинять своей воле и интересам, игнорируя потребности всех остальных».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Задержанная в России за наркотики Грайнер обратилась к Байдену
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену.
Письмо Грайнер приурочила ко Дню независимости США. Она пишет, что «сидит в российской тюрьме наедине со своими мыслями, без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки и любых достижений». Она призналась, что «в ужасе от того, что, возможно, навсегда» останется в тюрьме, передает РИА «Новости».
«Я понимаю, что у вас так много дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключенных (за рубежом)», – заявила она, попросив «сделать все», что в силах Байдена, «чтобы вернуть домой» американцев. Грайнер отметила, что в 2020 году голосовала за Байдена, впервые в жизни приняв участие в выборах, а сейчас «верит» в него.
Напомним, Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе него допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка Грайнер при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла.
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Россия сократила экспорт нефти в США почти в шесть раз
Россия в апреле опустилась на 18-е место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки в шесть раз – до 709 тыс. баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Первое место занимает Канада, которая поставляет в США две трети поставок нефти. В апреле Канада поставила в США 10,46 млн баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом, передает РИА «Новости».
Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 млн, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 млн. На четвертом месте находится Колумбия, ее поставки увеличились на 10,3%, до 7,774 млн баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 млн баррелей.
Россия опустилась по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом на четвертое место, сократив поставки на 39%, до 10,795 млн баррелей.
Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 млн баррелей), на втором – Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 млн). На третьем месте находится Саудовская Аравия, ее поставки уменьшились на 3,1%, до 16,104 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром первого дня нового полугодия немного снижаются в связи с разрастанием на рынках ожидания рецессии в мировой экономике, тем самым продолжая тенденцию июня.
В США пожаловались на российские «провокации» на Ближнем Востоке
Как утверждают власти США, американские силы на Ближнем Востоке столкнулись с ростом якобы «провокационных» и «эскалационных» действий со стороны России и Ирана.
Washington Post со ссылкой на американских чиновников пишет, что в июне произошел ряд случаев, которые в Пентагоне сочли «провокационными», «эскалационными» или «небезопасными и непрофессиональными», передает ТАСС.
В частности, речь идет, к примеру, об авиаударе по лагерю боевиков сирийской оппозиции в окрестностях военной базы США в Эт-Танфе. Издание сообщает, что российские силы в Сирии нанесли удар, предупредив американцев за 35 минут до атаки.
В результате удара граждане США не пострадали, но глава центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла назвал его «частью более широких попыток соперников США укрепить доминирование в регионе, делая при этом ставку на то, что США не дадут военного ответа».
Кроме того, как пишет издание, «российские самолеты создавали угрозу для военных самолетов США в небе над Сирией маневрами, которые шли вразрез с давно установленными протоколами по деконфликтингу». При этом американские военные отказались привести какие-либо доказательства или подробности.
Также заявляется о «росте провокаций со стороны Ирана и поддерживаемых им сил». Теперь, указывает Washington Post, США нужно «восстановить сдерживание, не спровоцировав при этом более широкий конфликт». Курилла заявил в июне: «Последнее, чего мы хотели бы – это начать прямо сейчас конфликт с Россией». Однако он заверил, что США «будут защищать себя» и «не будет колебаться перед тем, чтобы дать ответ».
Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государство*». В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ* 20–25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Эт-Танф для боевого обучения и последующей переброски на Украину.
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Дело осужденного в России американца Спектора отправили на пересмотр
Осужденному российским судом гражданину США, уроженцу России Джину Спектору отменен приговор по делу о взятке, сообщили в Мосгорсуде.
«Московский городской суд отменил приговор, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Спектор оставлен под стражей», – цитирует сообщение суда ТАСС. Ранее он был осужден на 4 года.
В феврале 2020 года Джин Спектор оказался под арестом. Он являлся председателем совета директоров ГК «Медполимерпром».
Тогда же была задержана экс-помощница Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева. Сама она не признавала вину. Обвинение в отношении нее утвердили в сентябре 2021 года.
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Байден прочел письмо арестованной в России американской баскетболистки
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Президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент прочел письмо, я была там в этот момент», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».
Официальный представитель Белого дома назвала ситуацию приоритетом для Байдена.
Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
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При стрельбе на параде в честь Дня независимости США погибли несколько человек
В результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, сообщили источники в правоохранительных органах.
По его сведениям, стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада. Местным жителям предписано не приближаться к центру города, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Дабл-ю-джи-эн.
В конце июня президент США Джо Байден подписал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.
Напомним, что в прошлом году не менее 150 человек в США стали жертвами более 400 инцидентов со стрельбой в длинные выходные, когда в стране отмечали День независимости.
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Задержан подозреваемый в стрельбе на параде в честь Дня независимости США
Полиция США задержала подозреваемого, которого разыскивала в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, сообщил начальник полицейского управления города Хайленд-Парк Лу Джогмен.
Сотрудники патрульной службы в окрестностях Чикаго заметили автомобиль, соответствующий распространенному ранее описанию. В результате «непродолжительной погони» правоохранителям удалось остановить транспортное средство. Подозреваемый – Роберт Кримо – задержан, передает ТАСС.
Перед этим полиция сообщила, что разыскивается Роберт И. Кримо III, который может быть «вооружен и очень опасен». Ему был присвоен статус «лица, представляющего интерес для следствия». Сообщалось, что он может передвигаться на автомобиле Honda Fit серебристого цвета 2010 года выпуска, передает РИА «Новости».
Прежде сообщалось, что полицейские разыскивают белого мужчину худощавого телосложения с длинными черными волосами, одетого в белую или голубую футболку.
По версии местных властей, стрелок вел огонь без разбора с крыши коммерческого здания. Он бросил винтовку, когда начали съезжаться полицейские. В результате стрельбы пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации, кроме того, служба скорой помощи развезла по близлежащим больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. Состояние части пациентов оценивается как критическое. Еще несколько пострадавших обратились к врачам самостоятельно.
Напомним, стрельбы произошла в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго. В конце июня президент США Джо Байден подписал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.
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СМИ: На Уолл-стрит все больше говорят об угрозе рецессии в США
Разговоры о возможной рецессии в Соединенных Штатах все больше распространяются по всей стране – от Уолл-стрит до Вашингтона, сообщает издание Politico.
Как утверждает издание, «шепот о грядущем экономическом спаде усилился до практически рева» из-за резкого роста цен, повышения базовой процентной ставки, а также попыток американских властей бороться с инфляцией, передает РИА «Новости».
При этом в разговорах об экономике по всей стране все чаще приходят к уверенности о предстоящей рецессии, крупные бизнесмены от безмолвных опасений переходят к открытым разговорам об экономическом спаде, а аналитики на Уолл-стрит все чаще добавляют вероятность рецессии в свои прогнозы, отмечает Politico.
Как заявила изданию одна из экономистов, существует возможность того, что рецессия в США может начаться в последние три месяца года. Однако она может быть непродолжительной, если некоторые факторы не усугубят ситуацию.
Напомним, в начале июня глава одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймон предсказал США экономический «ураган». Между тем президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в Соединенных Штатах из-за рекордной инфляции. Вопреки этому 15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США решила поднять базовую процентную ставку на 0,75% – самое высокое повышение с 1994 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии антироссийских санкций на экономику США.
Афроамериканки призвали Байдена вернуть задержанную в России баскетболистку в США
Темнокожие американки из числа общественных, политических и религиозных деятелей, представителей шоу-бизнеса и спорта призвали президента США Джо Байдена обеспечить возвращение в страну баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщила The Washington Post.
Как отмечает издание, главе Белого дома было направленно послание, подписи под которым поставили почти 1,2 тыс. афроамериканок. Они призвали Байдена «заключить сделку для скорого и безопасного возвращения Бриттни домой». Как подчеркивается в письме, Байдену следует «доказать на деле», что данный вопрос для него является приоритетным, передает ТАСС.
Послание подписала, в частности, Бернис Кинг – дочь известнейшего в США борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга, актриса Аника Нони Роуз, профессиональная баскетболистка и тренер Дон Стэйли, бывшая исполняющая обязанности председателя Национального комитета Демократической партии Донна Бразил. «Письмо – это поддержка, поддержка группы темнокожих женщин, которые пытаются спасти другую темнокожую женщину», – заявила журналистам Стэйли.
Как отмечается в публикации, проповедник Эл Шарптон, являющийся одним из самых влиятельных в США борцов за права темнокожего населения, призвал администрацию США оказать ему и другим деятелям содействие в поездке в Россию, чтобы «помолиться за Грайнер». Шарптон также выразил надежду на то, что Байден примет меры для возвращения спортсменки в США.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.
Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
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