Владелец сообщил о подземном толчке перед обрушением в шахте Кузбасса

Эксперт: На перелет в Финляндию теперь уйдет минимум восемь часов

Перелеты в Финляндию остаются по-прежнему дорогими, поскольку рейсы идут транзитом через Турцию. Однако с 15 июля откроется сухопутная граница, но и там можно простоять около 4 часов, сказал газете ВЗГЛЯД представитель туристической индустрии Дмитрий Горин.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в связи с отменой коронавирусных ограничений на российской границе с 15 июля россияне смогут посещать Финляндию и Эстонию.

«Документ звучит следующим образом: «Оперштаб снимает все ковидные ограничения на российских границах с 15 июля». Это означает, что воздушные и сухопутные границы России будут открыты как для всех иностранцев, так и для всех россиян. А значит в те страны, где тоже отменены ковидные ограничения, можно будет въезжать сухопутным путем», – говорит Горин.

Однако он подчеркивает, что сейчас нет прямых перелетов между Россией и странами ЕС, а поэтому время в пути увеличится в несколько раз. Так, например, чтобы прилететь в Финляндию, туристу понадобится от 8 до 20 часов – полет будет осуществляться транзитом через турецкий Стамбул со стыковкой в других аэропортах. В связи с увеличением длительности перелета и появления более сложного маршрута существенно возрастает и цена на перелет – до 60–80 тыс. рублей.

«Важно то, что сейчас в эти страны не нужно предоставлять документы существенных обстоятельств. Ранее, например, в Финляндию сухопутным образом можно было въехать при наличии таких обстоятельств, как работа, учеба, семья, медицина, владение недвижимостью. Сейчас этого не требуется. И еще важно, что визы выдают сейчас не все страны. В Финляндию же можно получить шенгенскую визу», – рассказывает собеседник.

Специалист отмечает, что большинство других европейских стран временно приостановили выдачу новых виз для россиян, однако по шенгенской визе, выданной Финляндией, их посещать все-таки можно. Причем цели могут быть абсолютно любые, в том числе туристические.

«Туроператоры сейчас предлагают отдельное бронирование гостиницы, трансфера, покупку перелета. Это связано с тем, что в Европе не работают карты российских банков. Поэтому оплачивать услуги можно только через агента в России либо картой зарубежного банка. Это еще одна сложность», – делится Горин.

Он обращает внимание на то, что финское направление до пандемии коронавируса было очень популярно среди россиян. Многие граждане, особенно жители Санкт-Петербурга, регулярно ездили в эту страну. Этот поток со временем вполне может восстановиться, считает Горин. Однако он предупреждает, что на сухопутной границе в настоящий момент можно простоять около четырех часов, причем как с российской стороны, так и с финской.

1 июля Финляндия отменила коронавирусные ограничения и выразила надежду на возвращение российских туристов, без которых, как признаются жители приграничных финских городов, они «борются за выживание».