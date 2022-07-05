В Кремле оценили публикации о «друзьях Путина» в домах европейцев и американцев

В Госдуме ответили на требования Украины к России

«Команда Зеленского наивно полагает, что четко обозначившая свои позиции Москва будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима. Но этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.

«Об адекватности в отношении всего того, что заявляет офис Зеленского, говорить не приходится. Складывается впечатление, что власти Украины живут в другой реальности, не совсем понимая происходящее в стране и в мире», – сказал парламентарий.

«Требования России в адрес украинской власти не раз озвучивались. И вместо того, чтобы прислушаться, они выдвигают в ответ странные условия, не вписывающиеся в текущее положение дел», – отметил Белик.

«Наша страна продолжит специальную военную операцию до выполнения всех поставленных задач. Наивно полагать, что Москва, всегда выступающая за конструктивный диалог, четко обозначившая свои позиции, будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима, науськанного западными кураторами», – подчеркнул собеседник.

В то же время депутат Госдумы Олег Морозов сравнил заявление Михаила Подоляка с ситуацией, если бы подсудимый в своем последнем слове начал выдвигать условия к суду. «Представьте себе, если преступник потребует, чтобы его выпустили, судью посадили, а прокурора расстреляли. Вот примерно так выглядит ответ офиса Зеленского на слова Дмитрия Пескова», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ о том, что Киев знаком с требованиями Москвы, перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.

Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.

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