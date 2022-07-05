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Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 12 июля
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Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 12 июля, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июля 2022 года», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. В предыдущий раз ограничение полетов продлили до 6 июля.
В Госдуме ответили на требования Украины к России
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«Команда Зеленского наивно полагает, что четко обозначившая свои позиции Москва будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима. Но этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
«Об адекватности в отношении всего того, что заявляет офис Зеленского, говорить не приходится. Складывается впечатление, что власти Украины живут в другой реальности, не совсем понимая происходящее в стране и в мире», – сказал парламентарий.
«Требования России в адрес украинской власти не раз озвучивались. И вместо того, чтобы прислушаться, они выдвигают в ответ странные условия, не вписывающиеся в текущее положение дел», – отметил Белик.
«Наша страна продолжит специальную военную операцию до выполнения всех поставленных задач. Наивно полагать, что Москва, всегда выступающая за конструктивный диалог, четко обозначившая свои позиции, будет выполнять абсурдные требования марионеточного режима, науськанного западными кураторами», – подчеркнул собеседник.
В то же время депутат Госдумы Олег Морозов сравнил заявление Михаила Подоляка с ситуацией, если бы подсудимый в своем последнем слове начал выдвигать условия к суду. «Представьте себе, если преступник потребует, чтобы его выпустили, судью посадили, а прокурора расстреляли. Вот примерно так выглядит ответ офиса Зеленского на слова Дмитрия Пескова», – сказал он газете ВЗГЛЯД.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ о том, что Киев знаком с требованиями Москвы, перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев.
Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод z-войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины». По его словам, «российская сторона прекрасно знает условия» Киева. «Наступит время, и мы зафиксируем их на бумаге», – приводит его слова УНИАН.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
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В ВСУ заявили о «метафоричности» флага Украины на острове Змеиный
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Украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его на данный момент еще не поднимали, сообщила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять», – приводит слова Гуменюк портал «Страна.ua».
Она пояснила, что слова о поднятом флаге нужно «понимать метафорически», потому что никто еще не высадился на остров.
«Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», – заключила она.
Ранее сегодня Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом Змеиный.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Арестович объяснил бегство ВСУ из Лисичанска «рождением национальной военной школы»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка «удачной операцией украинских военных».
«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации – это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», – написал Арестович в Telegram-канале.
По его словам, «все задачи операции выполнены». Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск.
«Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта), 32-го блокпоста. А слом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы... В кои-то веки мы снова сделали их красиво», – написал Арестович.
Ранее Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждал, что украинские войска якобы «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Власти Турции начали расследование по зерну на российском судне
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В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Источник не исключил, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно.
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Власти родного города Зеленского решили отказаться от русского языка
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, где преимущественно распространен русский язык, заявил жителям о необходимости переходить на украинский.
«Защищая Украину, нужно учитывать не только военный фронт, но и культурный. Так исторически сложилось, что мы, криворожцы, в основном говорили на русском, но теперь язык – это и наше оружие», – написал он в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).
Вилкул добавил, что власти города решили «не рубить с плеча», а осуществить «мягкий процесс перехода на украинский язык», передает ТАСС.
С 1 июля в городе открылись языковые клубы «Давай общаться по-украински», также власти запустили онлайн-курсы «Говори по-украински правильно». Объявление о регистрации онлайн-курсов было размещено 24 июня и за эти дни зарегистрировались около 500 криворожцев.
Вилкул пояснил, что проводит ежедневные вечерние брифинги на русском языке, поскольку обращается в основном к русскоязычному югу и востоку. «Однако большинство встреч я провожу на украинском языке. Процесс трансформации идет!» – добавил он.
Кривой Рог – родной город президента Украины Владимира Зеленского, там он родился и окончил школу.
Ранее депутаты Киевского городского совета предложили ввести полный запрет на публичное использование в столице книг на русском языке, спектаклей, концертов и документов на носителях информации.
В турецкой таможне рассказали о судьбе задержанного российского судна
Никакого решения по российскому сухогрузу с якобы украинским зерном не принято, сообщил источник в турецкой таможне. Судно продолжает стоять у входа в турецкий порт.
На вопрос, ожидается ли какое-либо совещание по судьбе сухогруза в понедельник, источник Прайм отметил, что ему ничего не известно. «Ничего не могу вам сказать», – сказал он.
Ранее в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар выступил с заявлением о том, что представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. По его словам, судно находится у входа в порт.
Представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна. По его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
Казахстанская нацкомпания «Казахстан темир жолы» (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза «Жибек жолы» с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об отправке 30 июня из порта Бердянска первого торгового судна с 7 тыс. тонн зерна на борту. Сообщалось, что оно направляется в дружественные страны.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения России в мировом голоде. Он назвал это классическим примером пиратства.
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Киссинджер объяснил слова о передаче России украинских земель
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу украинских территорий России для урегулирования отношений.
«Я никогда не говорил об этом (территориальных уступках со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение», – отметил он в интервью изданию Time.
По мнению Киссинджера, Россия должна вернуть Украине «15% территории», которые принадлежали Киеву до начала спецоперации, прежде чем между сторонами может быть установлено «реальное» прекращение огня. При этом он назвал часть Донбасса и Крым «спорными территориями», передает РИА «Новости».
Бывший госсекретарь уточнил, что территорию в ходе любых переговоров следует рассматривать отдельно.
Напомним, Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
СМИ: В Польше начали прозревать в отношении украинских беженцев
Желание поляков помочь простым украинцам похвально, но проблема возникла из-за того, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову», пишет Агнешка Пивар для издания Mysl Polska.
«Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности», – передает РИА «Новости» слова автора.
Журналист заметила, что с помощью дезинформации поляков убедили в необходимости принять украинцев у себя, из-за чего они открыли свои сердца и дома. «Между тем польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями», – подчеркнула она.
Автор рассказала, что ее друзья приняли двух студентов из Киева, граждан Ливии, которые признались, что очень удивлены открытостью поляков в отношении приехавших с Украины. «Зная украинские настроения из непосредственных контактов и интернет-форумов, они нас прямо спросили: «Вы не боитесь принимать украинцев? Ведь они ненавидят поляков!» – отметила журналистка.
По словам автора статьи, студенты показали им красноречивые видео с украинских каналов, на которых консервы, отправленные поляками нуждающимся на Украине, продаются «за определенную сумму гривен».
«Напомню, это происходит в то время, когда польские цены на продовольствие резко выросли, поляки все больше беднеют и многие наши соотечественники больше не могут позволить себе даже заправить машину», – возмутилась Пивар.
В статье отмечается, что назидательные примеры с честными людьми, «похоже, едва заметны в дебрях иждивенческого поведения наших восточных соседей». «До поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали. Эскалация польско-украинской напряженности еще перед нами», – подчеркнула она.
Также журналистка привела в пример историю, рассказанную ее парикмахером. По ее словам, после прибытия в Польшу украинские женщины отправлялись в салоны красоты, заказывая различные дорогостоящие услуги, после чего заявляли, что им нечем платить, потому что они бедные беженцы, поэтому для них это должно быть бесплатно.
«В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Потому что, оказывается, даже вызов полиции здесь не поможет», – добавила автор.
Кроме того, в статье отмечена другая огромная проблема, о которой в Польше не говорят – злоупотребление алкоголем со стороны беженцев. «Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории», – сообщила журналистка.
В своей статье Пивар рассказала еще одну реальную историю, которая произошла с ее знакомой, работающей в здравоохранении. По словам журналистки, часто прослеживается иждивенческое отношение украинских пациентов, которые устраивают «дикие» скандалы в больничных коридорах.
«Они требуют немедленного приема к врачу или операции – потому что им это должны, потому что они с Украины. И им часто удается добиться этого, в то время как польским пациентам приходится ждать в длинных очередях. Это реальные проблемы, о которых польские СМИ молчат. Цензура действует у нас как надо», – указала автор.
Журналистка задалась вопросом, что еще должно произойти и сколько должно пройти времени, прежде чем поляки «откроют глаза» и начнут убирать флаги Украины из общественного пространства. «Одно кажется неизбежным: рано или поздно что-то ужасное заставит чашу терпения переполниться», – заключила Пивар.
Напомним, с 1 июля власти Польши прекратили ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.
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Кулеба призвал Украину учиться у Польши, как «брать европейские деньги»
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Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, Польша «научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше». «И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда. Мы как МИД должны делать так, чтобы вступление Украины в ЕС состоялось на максимально выгодных условиях», – передает «Коммерсант» слова Кулебы со ссылкой на издание «Левый берег».
При этом он добавил, что Украина хочет совместно с Польшей реформировать ЕС. «Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз. Но пока я не вижу никаких индикаторов, свидетельствующих о том, что тема реформы Европейского союза используется для замедления европейской интеграции», – сказал глава МИД Украины.
Тем не менее ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе.
В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.
До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Шойгу озвучил потери ВСУ в боях за Лисичанск
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Вооруженные силы Украины в боях за Лисичанск потеряли более пяти тысяч человек, около двух тысяч убитыми, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
«Общие потери ВСУ составили 5469 человек, в том числе безвозвратные 2218», – передает его слова ТАСС.
Также ВСУ потеряли 196 танков и бронированых машин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей.
«В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр.
В понедельник Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства поздравил и поблагодарил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Зеленский похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.
После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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Зеленский назвал условие экспорта украинского зерна
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Киев ведет с Турцией и ООН переговоры о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон подтвердил, что «переговоры с турецкой стороной и ООН» ведут украинские «представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из портов зерна», передает ТАСС.
По словам Зеленского, «очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России», которой Киев «не доверяет». Он заявил, что требуется «безопасность кораблям тех или иных стран, которые будут приходить для погрузки той или иной пищевой продукции». «Именно об этом сейчас идет речь в Турции», – сказал Зеленский.
Он сообщил, что украинские власти работают напрямую с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Зеленский сказал, что ООН занимает «лидерскую позицию» в переговорах, а не просто осуществляет «модерацию». «Они, нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс», – сказал президент Украины.
Он заверил, что Киев «не теряет время», а «работает над разными путями – как железнодорожными, так и речными по экспорту зерна», каждый день увеличивая экспорт. Зеленский назвал экспорт украинского зерна непростой миссией, но «точно возможной». По его словам, сейчас на Украине находится 22 млн тонн зерна, еще около 60 млн тонн урожая ожидается осенью.
Напомним, как сообщили американские СМИ, украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.
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Появилось видео возвращения журналистки Овсянниковой в Москву
В Сети появилось видео с бывшей сотрудницей Первого канала Мариной Овсянниковой, которая появилась в прямом эфире новостной программы с плакатом, в столичном аэропорту.
Отмечается, что Овсянникова прилетела в Россию, чтобы принять участие в судебном процессе, инициированном ее бывшим супругом. Женщина хочет забрать в Европу свою 11-летнюю дочь, однако отец девочки категорически против такого сценария, передает «Ридус».
Ранее Овсянникова попала в базу украинского сайта «Миротворец».
Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.
Эксперт объяснил логику заявления Шольца о целях Запада на Украине
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«Канцлер Германии в своих заявлениях следует линии британских и американских коллег. И пока заявления и действия Запада будут продолжаться в таком духе, сложно говорить о возможном мире на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».
«Если Шольц верит в то, что конфликт завершится лишь после понимания Путиным невозможности завоевать часть Украины – тогда все, конфликт реально можно заканчивать. Потому что Путин и не собирался ничего завоевывать. Россия лишь освобождает территорию Украины от нацизма и натовской инфраструктуры. Поэтому, следуя логике канцлера, властям Украины давно пора садиться за стол переговоров», – рассказал эксперт.
Корнилов полагает, что заявления немецкого канцлера вызваны скорее попытками Берлина следовать за риторикой Вашингтона и Лондона. При этом их позиция не изменилась: они хотят «воевать до последнего украинца». «Шольц играет роль наблюдателя и в большинстве действий пытается говорить то, что соответствует позициям американских и британских коллег», – сказал собеседник.
«Также тема конфликта на Украине стала влиять на внутриполитические расклады в Германии. Немецкому канцлеру пришлось отбиваться от обвинений в его адрес. Одни говорят, что ФРГ недостаточно помогает Украине. Другие, напротив, призывают Берлин дистанцироваться от этого конфликта», – отмечает Корнилов.
«Если Олаф Шольц поймет, что его позиция по Украине только ухудшает внутриполитическую ситуацию в стране и его собственный рейтинг, возможно, он постарается эту тему не акцентировать», – добавил он.
«Вместе с тем, Берлин играет значимую роль при определении внутренней и внешней политики ЕС, будучи локомотивом этой структуры, особенно после того, как из членства вышла Британия. И, как бы Шольц не следовал за позициями США и Британии, мы понимаем, что Брюссель все равно вынужден прислушиваться к мнению Берлина. Но учитывая ограниченный суверенитет Германии, и пока Шольц делает столь авантюристские заявления – мы не можем всерьез говорить о мире на Украине. И не по нашей вине», – сказал политолог.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц назвал цель Запада в ситуации вокруг Украины. Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Как заявил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.
Канцлер призвал «продолжать очень мощную поддержку» Украины, а также сохранять санкции против России. По словам Шольца, «конфликт закончится тогда, когда Путин поймет, что ему не удастся осуществить идею завоевания части территории соседней страны».
Ранее глава правительства Германии заявил, что президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
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Российские военные начали наступление на Северск с двух направлений
Подразделения России ведут наступление на Северск сразу с двух направлений, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Войска идут сейчас [к Северску] по двум направлениям – это Артемовск (после переименования в 2016 году – город Бахмут), район Артемовска, и уже на полпути к Северску (город в Донецкой области), – передает ТАСС его слова.
Киселев также добавил, что взятие под контроль российскими военными Северска позволит развивать наступление на Краматорск и Славянск.
«Северск – это будет ключ к Краматорску и Славянску, ведь именно Северск для них сегодня является неким последним рубежом в окончании донбасского сценария», – пояснил он.
Накануне Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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