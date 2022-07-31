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Норвежский премьер предупредил о трудных временах для страны
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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью изданию Dagsavisen заявил о том, что страну ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и продолжающегося военного конфликта на Украине.
«Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого», – приводит издание слова премьера, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что «иллюзий уже не осталось», однако в правительстве нет упаднических настроений. Одной из главных проблем в стране остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
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Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
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Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.
Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.
Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.
Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Фон дер Ляйен заявила о прекращении поставок газа Россией 12 странам
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Россия «намеренно обрубила поставки газа 12 странам Евросоюза», заявила председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
О каких именно странах идет речь, она уточнять не стала. Также фон дер Ляйен не исключила полного прекращения потока газа из России и призвала готовиться к «дальнейшим сбоям». Действия Москвы она назвала «энергетической войной», которая якобы «создает трудности» для жителей европейских стран, сообщает РБК.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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На переговорах в МИД Германии после упоминания энергокризиса погас свет
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Главы МИД Германии Анналена Бербок и ее коллега из Греции Никос Дендиас обсуждали предложения по преодолению энергетического кризиса и президента России Владимира Путина, когда внезапно в конференц-зале погас свет.
«На переговорах в МИД Германии после упоминания энергетического кризиса и Путина внезапно погас свет. Весьма символично», – отмечается в Telegram-канале «Комсомольской правды».
Также исчез звук, транслируемый микрофоном. Позднее неполадки были устранены.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
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Газпром прекратил поставки в Латвию из-за нарушения условий отбора газа
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Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, говорится в сообщении холдинга.
«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», – передает ТАСС сообщение холдинга.
Ранее российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
До этого в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Власти Германии призвали принять «горькую правду» о России и газе
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Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в беседе с Die Zeit.
По его мнению, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду». «Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», – приводит слова политика РИА «Новости».
Он издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».
«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», – предупредил премьер-министр Саксонии. Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».
Накануне председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что Россия якобы намеренно «обрубила» поставки газа 12 странам Евросоюза. В тот же день в МИД Германии во время переговоров министров иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и Греции Никоса Дендиаса после упоминания энергетического кризиса и России погас свет.
Ранее немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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Боррель не исключил отсутствия у России желания продавать газ Европе
ЕС в будущем прекратит закупать российский газ, сейчас Европа не отказывается от закупок, но Россия может отказаться продавать газ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сказал, что в ЕС решили «избавится от слишком большой энергетической зависимости» от России. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVE.
Он пояснил, что в ситуации с поставками газа ЕС нужно «адаптироваться» – страны не могут «перейти с 40% до 0% в одночасье». «И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», – сказал Боррель.
По его словам, Россия «хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его» Евросоюзу. Он призвал страны ЕС экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель отметил, что в ЕС «уже начали экономить российский газ» – когда началась спецоперация России на Украине, «импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского, сейчас он приближается к 20%».
Боррель указал, что «снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа». Также он заявил, что страны ЕС «одобрили практически все» санкции, которые «могли бы одобрить». Однако «с газом сейчас обратная ситуация». «Не то что мы не хотим его покупать, а (Россия) может не захотеть продавать нам его», – заявил он.
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
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Посол России назвала условие возобновления поставок газа Болгарии
Поставки газа возобновятся в любой момент, если болгарская сторона будет платить за него по схеме, соответствующей требованиям Газпрома, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».
«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с Газпромом, который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует Газпром, поставки возобновятся», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
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«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Эксперт: Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении
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«Вся ситуация вокруг Канады, Siemens и турбины Газпрома ведет к скорой остановке газопровода «Северный поток – 1», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром заявил, что отправка турбины из Канады в Германию нарушает условия контракта.
«Для прокачки газа по «Северному потоку – 1» осталось только две турбины малой мощности, которые позволяют прокачивать в сумме только 33 млн кубометров в сутки, тогда как максимальная прокачка газопровода – около 200 млн кубометров в сутки. Совсем не факт, что Siemens успеет уладить все вопросы с Газпромом до того, как оставшиеся две турбины выработают свой ресурс и тоже будут остановлены», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника, Газпром, судя по всему, говорит о несоответствии контракту документов, в которых указано, что турбина была отправлена из Канады в Германию, поскольку ее должен был непосредственно получить Газпром. «В Москве обратились к Западу: а легален ли такой прием? В канадской генеральной лицензии об исключении из санкций разрешено чинить до 2024 года пять турбин – но не эту, первую. И у Газпрома возник вопрос к ее статусу, потому что получается, что она будет отправлена в Россию как контрабанда», – пояснил аналитик.
В целом же, указал он, вполне возможно, что таким способом Газпром хочет «проучить» Запад, который ведет политику двойных стандартов: нарушает свой же закон, когда выгодно, но в остальных случаях давит на Москву санкциями. «Компания хочет держать газовый рынок Европы в напряжении, потому что для нее это выгодно. После остановки турбины цена газа превысила 2000 долларов США за тысячу кубометров. Если зимой Россия продолжит поставлять газ через Украину или «Турецкий поток», то нынешние высокие цены будут отражаться в ценах отгрузки по контрактам Газпрома в зимний период. Поэтому, чем выше цена сейчас, тем дороже Газпром будет продавать газ потом – именно в отопительный сезон, когда европейцы точно не смогут отказаться от российских поставок», – пояснил Юшков.
Собеседник сказал: снижение поставок газа из России не позволяет европейцам подготовиться к отопительному сезону, накопить достаточное количество газа в подземных хранилищах. Поэтому зимой они будут вынуждены импортировать много газа и, соответственно, не смогут отказаться от услуг Газпрома. «В целом это демонстрация того, какой результат получил коллективный Запад за то, что в течение двух месяцев ввел такое количество санкций против России», – сказал он.
Впрочем, добавил специалист, совсем не факт, что ЕС теперь придется переходить к «Северному потоку – 2». «Европейцы настолько демонизировали это газопровод, что им сейчас крайне сложно запустить его. Шольц говорил, что запуск «Северного потока – 2» будет означать поднятие белого флага в противостоянии с Москвой. В целом, видимо, в Брюсселе полагают, что, если в Европе наступит крайний дефицит газа, когда население может оказаться без отопления, вот тогда они могут запустить «Северный поток – 2». Но Россия явно исходит из того, что это будет только начало переговоров, смысл которых будет заключаться в получении Москвой гарантий того, что после окончания отопительного сезона трубопровод не будет закрыт или остановлен навсегда», – подчеркнул Юшков.
В пятницу замглавы Газпрома Виталий Маркелов заявил, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. «В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – приводи ТАСС его слова.
Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют Газпром в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.
Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
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В Британии предупредили о возможности раскола в ЕС из-за энергокризиса
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Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса, говорится в статье, опубликованной на сайте британской Financial Times (FT).
Согласно изданию, высокие показатели инфляции, резкой рост стоимости жизни в ЕС и предложения по сокращению потребления энергоресурсов грозят обернуться отказом от жесткой антироссийской позиции стран – членов сообщества. Хотя, как отмечает издание, многие западные политики видят весомый эффект санкций ЕС для российской экономики, ряд государств Евросоюза обеспокоены тем, что эта политика дорого обходится им самим и бьет по карманам собственных граждан, передает ТАСС.
В то же время издание со ссылкой на источники в ЕС проинформировало об отсутствии четких планов по ослаблению рестрикций Брюсселя против Москвы на данном этапе. Более того, неназванный представитель правительства Германии также подтвердил неготовность резкого пересмотра внешнеполитического курса в отношении России в ближайшее время.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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Латвия продолжила закупать российский газ
Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze покупает российский газ, но делает это через посредника, сообщил глава компании Айгарс Калвитис.
Калвитис подтвердил, что компания покупает российский газ, но не у Газпрома, так как «не может рассчитаться» с Газпромом – оплата происходит не в рублях, а в евро. Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Оператор «Сахалина–2» сообщил о переходе на оплату СПГ через российский банк
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Компания Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин–2», уведомила клиентов о том, что осуществлять расчеты за поставки сжиженного природного газа следует через российский банк, сообщают информационные агентства.
Sakhalin Energy сообщила клиентам о необходимости изменений нынешних соглашений, включая переход на обслуживание в российском банке. При этом условия контрактов, касающиеся, в частности, валюты расчетов, объемов поставок, цен и пунктов назначения доставки, сохраняются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По мнению Bloomberg, переход может обернуться задержкой «жизненно важных» поставок, учитывая нехватку топлива и рост цен. Источники отмечают, что санкции также могут осложнить процесс, поскольку покупатели СПГ хотят убедиться в том, что смена банка не нарушает действующие ограничения.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.
Боррель заявил о сокращении закупок российского газа странами ЕС в два раза
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
«Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%», – приводит ТАСС слова Борреля, сказанные главой дипломатии Евросоюза в интервью Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
При этом он добавил, что невозможно «требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь». «Мы не можем творить чудеса», – подчеркнул Боррель.
Касаясь темы введения штрафных пошлин на российский газ, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось Брюсселем, однако было отвергнуто. Вместо него, по словам политика, было принято «твердое решение» «прекратить покупать нефть [из РФ] с конца года», теперь ЕС находится «в процессе прекращения закупки газа [из России]». Дальнейшее сокращение импорта российского газа, как считает он, произойдет «быстро».
Боррель также не согласился с тем, что российская экономика не пострадала в результате введенных Западом санкций. Более важным, чем уменьшение потребления российского газа, по его мнению, являются усилия, направленные на «разрыв связей российской экономики с остальным миром». «Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях», – сказал он, приведя в пример российские танки, в которых используются западные компоненты.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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В Германии заявили о заполнении хранилищ газом на две трети от максимума
Уровень прокачки газа по «Северному потоку» составляет около 20%, газохранилища Германии продолжают заполняться, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства страны.
«До сих пор происходит закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 67,2%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В регуляторе отметили, что ситуация напряженная и может ухудшиться, но сейчас снабжение страны стабильное.
В ведомстве в очередной раз отметили, что при сохранении нынешнего уровня прокачки по «Северному потоку» цель заполнить газохранилища на 95% к ноябрю «едва достижима без дополнительных мер».
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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