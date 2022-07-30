Американцы испугались законопроекта о ленд-лизе для Тайваня

Американские пользователи Twitter раскритиковали республиканцев за планы внести в палату представителей конгресса законопроект о поставках оружия Тайваню и выступили против этой инициативы, испугавшись войны с Китаем.

«Мы оказались в положении, когда помогаем и Украине, и Тайваню, что может привести к одновременному столкновению с Россией и Китаем», – заметил один из комментаторов, передает РИА «Новости».

«Поставки оружия – это акт агрессии, США как обычно совершают ошибку», – написал еще один пользователь.

«У нас что, война с Китаем?! Я даже боюсь представить, какими будут последствия…», – заявил другой комментатор.

«Застряв между Украиной и Тайванем, смогут ли США обеспечить себя достаточным количеством оружия в случае угрозы?» – задался вопросом один из юзеров.

«О, боже, я просто не могу дождаться, когда мы профинансируем еще один конфликт, из которого не сможем выйти победителями. За шесть месяцев мы уже потратили на Украину больше средств, чем на Афганистан за четыре года. Иронично, что наше правительство не производит оружие, а покупает его за наши деньги у независимых корпораций», – отметил в свою очередь еще один пользователь Twitter.

«Почему мы должны идти на конфликт с Пекином, нашим крупнейшим торговым партнером?» – возмутился еще один американец.

«Байден обожает развязывать прокси-конфликты, они хорошо влияют на его бизнес», – ответил ему один из комментаторов.

Ранее СМИ сообщили, что конгрессмен Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн предложили предоставить президенту США полномочия поставлять Тайваню оборудование и оружие по программе ленд-лиза.

В мае газета South China Morning Post писала, что власти США решили отложить поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине.

Напомним, канал NBC сообщил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей начнет турне по Азии в пятницу, о возможной поездке на Тайвань пока информации нет.

Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало своих солдат готовиться к войне накануне предполагаемого визита на Тайвань Нэнси Пелоси.