Ракеты «Искандер» ВС России нанесли удар по дислокации «Кракена» в Харьковской области

Высокоточными ракетами «Искандер» российские военные нанесли удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники, – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая Гора в ДНР.

Кроме того, подавлены шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески в ДНР и Херсон.

В воздухе перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Новая Каховка, Червоный Маяк, а также две баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Старая Маячка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4573 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.

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