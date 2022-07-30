Россия внесла в стоп-лист 32 новозеландца в ответ на санкции

Москва внесла в стоп-лист 32 гражданина Новой Зеландии в ответ на антироссийские санкции Веллингтона, сообщили в субботу в российском МИД.

«В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации, – в национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», – сообщается на сайте ведомства.

Так, в опубликованном министерством списке перечисляются 32 человека, которым закрывается въезд в Россию на бессрочной основе. Среди них, в частности, Майк Ядли, заместитель министра обороны, заместитель командующего Военно-морскими силами Шейн Арнделл, оперативный командующий Военно-морскими силами Гэрин Голдинг и другие.

«С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией «черного списка» будет продолжена», – отмечено в сообщении.

Ранее правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении Газпрома и ряда других российских государственных предприятий и оборонных структур.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.