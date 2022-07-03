Командир «Ахмата» рассказал о тактике в боях за Лисичанск

В ЛНР оценили разрушения в освобожденном Северодонецке

Освобожденный город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) в плачевном состоянии, многие жилые дома и здания разрушены, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Город [Северодонецк] в таком достаточно плачевном виде: много жилья, много офисных зданий утеряны безвозвратно, но это, наверное, не самое страшное. Это все можно отстроить», – приводит слова дипломата ТАСС.

Он отметил, что сейчас в Северодонецке отсутствуют мобильная связь, газо- и электроснабжение. «Света нет, нет связи, нет газа, нет воды», – сказал Мирошник.

«Северодонецкий «Азот» не так сильно пострадал. Пострадали админздания, были прилеты по проходным», – сказал Мирошник. «Я надеюсь, что завод смогут восстановить. Но естественно, должны дать оценку [его состоянию] специалисты: технологи, инженеры. – сказал посол. – Заработает завод – вернется жизнь в город Северодонецк. Как он дал старт его рождению – так он даст возможность возродиться ему заново», – отметил Мирошник.

При этом он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно уничтожили в Северодонецке Ледовый дворец спорта, так как он являлся, по мнению Киева, «символом сепаратизма». «18 лет назад, в ноябре 2004 года, когда в Киеве бушевал майдан – прозападный, прооранжевый – здесь [в Ледовом дворце] собрались депутаты со всего юго-востока [Украины], чтобы сказать: «Нет, мы не согласны, у нас есть другая точка зрения». И тогда этот город стал считаться центром сепаратизма», – сказал Мирошник. «Уходя из Северодонецка, они не могли оставить этот символ, где 18 лет назад собрались депутаты, чтобы сказать, что мы не согласны с движением на Запад», – подчеркнул дипломат.

По его данным, на данный момент в Северодонецке остались около 10 тыс. человек. «По данным комендатуры, в городе остался каждый десятый. То есть чуть больше 10 тыс. [человек], – сказал Мирошник. – Это люди, которые заявили [военной комендатуре], что они здесь. По мере того, как будет восстанавливаться город, появятся хоть какие-то блага цивилизации, народ явно будет подтягиваться, потому что люди уехали недалеко».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу. 25 июня подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, вся территория промышленной зоны химпредприятия «Азот» перешла под контроль подразделений ЛНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД