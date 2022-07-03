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В ЛНР заявили о начале боев за Северск
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Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
«Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram-канале.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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В Совфеде потребовали сокрушительного военного ответа Украине на удар по Белгороду
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Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа», – написал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что удары по территории России и гибель граждан продолжатся, «если не будет сокрушительного военного ответа».
Клишас подчеркнул, что Россию провоцируют, и при любом возможном поводе будут говорить о жесткости и даже жестокости нашей страны. «Вот только намного опаснее, если Запад начнет трактовать отсутствие жесткости при защите нашей территории и наших граждан как свидетельство слабости со стороны России. Поверьте, это намного хуже», – добавил он.
Сенатор Константин Долгов в свою очередь заявил, что Киев обязательно понесет ответственность за гибель мирных россиян. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
По данным Telegram-канала Baza, число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до пяти человек.
В воскресенье утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства ПВО России сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж», пострадавших нет.
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Военный эксперт: Удар возмездия по Украине можно нанести в течение двух часов
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«Все командные пункты ВСУ, все центры принятия решений и другие объекты известны до запятой, все координаты есть до метра», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев, комментируя удары ВСУ по Белгороду и Курску. Сообщается, что в результате обстрела Белгорода погибло до пяти мирных жителей.
«У нас есть силы и средства для нанесения удара не только по тому центру, где были приняты решения стрелять по мирному Белгороду – но и одновременно по всей системе управления Вооруженными силами Украины. Уверяю вас, для того, чтобы ее вывести из строя, нужно два часа, не более – и покончить с этой системой навсегда», – подчеркнул полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС.
Следует признать, что ВСУ прикрываются мирными жителями Украины, отметил Хатылев. «Но нам следует позаботиться о мирных жителях Белгорода, Курска, Брянска», – подчеркнул собеседник.
Киевский режим в ночь на воскресенье нанес удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым районам Белгорода и Курска, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительной информации, в областном центре погибли три человека, четверо (в том числе ребенок) пострадали. Ранее источники Telegram-канала Baza сообщали, что число жертв удара ВСУ по Белгороду возросло до пяти человек.
Частично разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов повреждены. По заявлению Конашенкова, российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. Но в результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных БПЛА «Рейс».
«Судя по разрушениям и ведению огня, а также по тому, как работала наша ПВО, «Точка У» действительно присутствовала при обстреле Белгорода. Но также однозначно работала РСЗО: возможно, «Град», – высказал предположение Хатылев. Эксперт также прокомментировал сообщения о возможном использовании украинской стороной американских РСЗО HIMARS. «Когда увидим, что упало на месте, тогда и скажем», – заметил собеседник.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал в Telegram-канале другой сенатор – Константин Долгов.
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Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду
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Украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У», а также беспилотниками Ту-143 «Рейс» по Курску, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО все три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. В результате поражения ракет, обломки одной из них упали на жилой дом, уточнили в Минобороны России.
Также на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
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После серии хлопков в Белгороде погибли три человека
После серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По пострадавшим: на данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок десяти лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова частично разрушены 11 многоквартирных домов. Кроме того, по улицам Маяковского, Попова, Павлова пострадали 39 частных домов, пять из них полностью разрушены.
Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода, подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что после «серии громких звуков» в областном центре пострадали три человека, также загорелся частный жилой дом.
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Стало известно о съемке американским спутником Белгорода до удара ВСУ
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Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода всего за три дня до украинского ракетного удара по городу, сообщили СМИ.
Съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
Позже Гладков уточнил, что количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин России, трое – граждане Украины.
В мае газета New York Times со ссылкой на американских топ-чиновников сообщала, что Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели высокопоставленных российских офицеров. После объявления второй фазы российской спецоперации Украина получает информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».
В начале апреля стало известно, что разведывательное сообщество США покупает данные космической разведки по Украине у компаний Maxar, Planet и BlackSky.
Псковский губернатор поздравил десантников с санкциями США
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с включением в санкционный список США псковских десантников, которые создают серьезные проблемы противнику.
«Хочу поздравить наших десантников – а именно 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и отдельно 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк. Руководство США высоко оценило работу наших военнослужащих и внесло их в санкционный список. <…> Очевидно, что псковские десантники создают серьезные проблемы противнику. И конечно, с этим их можно только поздравить», – приводит слова Ведерникова РИА «Новости».
В конце июня американский Минфин сообщил, что США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка. Как указало ведомство, новые санкционные ограничения вводятся против организаций, «имеющих решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ».
Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин отметил блестящую работу десантников в ходе спецоперации на Украине.
ВСУ нанесли ночью удар по Мелитополю из натовских РСЗО большой дальности
Работа российских систем ПВО предотвратила повреждение жилых районов Мелитополя при ночном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что удар по Мелитополю был нанесен из ракетных систем залпового огня большой дальности, поставленных Украине НАТО, о чем свидетельствует характер обстрела.
«Сегодня ночью украинские военные формирования пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя. Благодаря своевременной работе систем ПВО жилые районы не пострадали», – написал он в Telegram.
По его словам, снаряды попали на территорию аэродрома, в районе Авиагородка нанесен ущерб частным домовладениям и многоквартирным домам.
Балицкий отметил, что жители Мелитополя не пострадали от обстрелов города украинскими войсками.
«Город остается под надежной защитой. Все попытки военных формирований Украины разрушить нашу мирную жизнь будут отражены силой российской армии и ее оружия», – указал он.
Также Балицкий заявил, что удар по Мелитополю был нанесен из ракетных систем залпового огня большой дальности, поставленных Украине НАТО, о чем свидетельствует характер обстрела.
Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности.
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НАТО разделилось на три лагеря из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине стал причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря – «ястребы», «голуби» и «страусы», сообщила британская газета The Sunday Times.
К первой группе относятся те члены альянса, которые уверены, что Киев должен вернуть себе Республику Крым вместе с Донбассом, а также нанести мощный удар по России, чтобы в дальнейшем она не могла представлять угрозу для соседствующих государств, передает РИА «Новости».
Страны-«голуби», по мнению газеты, отстаивают мирное урегулирование конфликта. «Страусы» – это страны, которые зациклены на проблемах внутри. Они поддерживают документы НАТО, но предпочитают путь наименьшего сопротивления.
Издание подчеркивает также, что по причине разногласий внутри Североатлантического альянса не была воплощена в жизнь мысль о размещении небольших контингентов войск альянса в городах западной части Украины.
Ранее в НАТО не исключили возможности передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.
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Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ВС России и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
«Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», – подчеркнули в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что российские войска и подразделения Луганской народной республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в Лисичанском котле, военные ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника.
В субботу союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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Ударом ВКС в Николаеве уничтожено до 120 иностранных наемников
Воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаева уничтожено до 120 солдат удачи», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
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ВСУ обстреляли Славянск для обвинения России в уничтожении мирных граждан
Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой народной республике, чтобы затем обвинить Вооруженные силы России, сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Славянске Донецкой народной республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.
Генерал отметил, что уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских ВС по гражданскому населению.
«Такое быстрое прибытие украинских журналистов, «случайно» находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации», – считает Мизинцев.
В Минобороны также сообщили, что в Бахмуте ДНР в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;
Кроме того, по словам Мизинцева, в Харькове в техническом лицее № 173 неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, а в Константиновке ДНР в многоквартирных жилых домах военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Местным жителям запрещено покидать дома.
Ранее в Минобороны предупредили о подготовке ВСУ провокации в Одессе для обвинения Вооруженных сил России в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.
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Курский губернатор показал сбитые украинские беспилотники
Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фото, сбитых средствами ПВО ВС России на подлете к Курску, украинских беспилотников «Стриж».
Фотографии обломков уничтоженных дронов он опубликовал в своем Telegram-канале.
Российские системы ПВО превратили украинские разведывательные беспилотники в груду металла.
В воскресенье утром Старовойт сообщил, что средства ПВО России сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж». По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.
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Поезд с продовольствием из Крыма обстреляли из гранатомета под Мелитополем
Грузовой поезд с продовольствием обстрелян из гранатомета в районе поселка Акимовка под Мелитополем в Запорожской области, власти квалифицируют это как теракт, идет расследование, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
Сообщается, что ЧП произошло в районе поселка Акимовка под Мелитополем. Власти квалифицируют произошедшее, как «очередной теракт, устроенный боевиками Зеленского».
«Террористы Зеленского делают все, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории. Их цель – сделать жизнь мирного населения невыносимой», – считает Рогов.
Ранее волонтеров из Краснодарского края обстреляли на территории Донбасса.
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Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и десять беспилотников
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Российские средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, а также десять украинских беспилотников, заявил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
По его словам, также были сбиты десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
Кроме того, Конашенков заявил о перехвате восьми реактивных снарядов, в том числе четырех снарядов системы залпового огня «Химарс» в ЛНР, Харьковской области и в районе Донецка.
Отмечается, что ВКС России за сутки уничтожили десять пунктов управления в районах населенных пунктов Спорное Донецкой народной республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой народной республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области.
Также в восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС России ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.
Также воздушно-космические силы России ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов. Российские войска и подразделения Луганской народной республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в Лисичанском котле. Кроме того, Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.
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Союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска
Бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова и союзные силы взяли под контроль администрацию города Лисичанска и водрузили на ней знамя Победы, сообщил подполковник нродной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным Марочко, союзные силы вошли в Лисичанск и взяли под контроль администрацию города. Бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова и 6-го казачьего полка Платова водрузили знамя Победы. передает RT.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.
Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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